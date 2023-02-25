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TRON‘un kurucusu Justin Sun, Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Ethereum Şanghay güncellemesi öncesinde milyonlarca dolar değerinde Ethereum’u (ETH) likit stake platformu Lido Finance’da aktararak stake etti.

“Şanghay Güncellemesi” Fırsatını Kaçırmak İstemiyor

On-chain (zincir üstü) veri platformu Lookonchain, 25 Şubat’ta Justin Sun olarak etiketlenen bir cüzdan adresinin Lido Finance’da 240 milyon doların üzerinde değere karşılık gelen 150 bin 100 ETH’yi stake ederek 150 bin stETH aldığını bildirdi. DeBand’ın sağladığı cüzdan detayları bugün TSİ 10:20 civarında söz konusu ETH’lerin 3 işlemde Lido Finance’a aktarıldığını gösteriyor.

Blockchain’lerdeki balina hareketlerini takip edilebildiği bir platform olan Whale Alert, ayrıca Justin Sun‘ın cüzdana adresinden bilinmeyen bir cüzdana dresine her biri 80 milyon değerinde 50 bin ETH’den oluşan üç işlemde ETH transfer edildiğini bildirdi.

Justin Sun tarafından likit stake havuzu Lido Finance‘a büyük miktarlarda ETH yatırılması şaşırtıcı değil. Bu durum, Justin Sun’ın Ethereum Şanghay güncellemesinin beraberinde yükselişi getirmesini beklediği ve bu fırsatı değerlendirmek istediğini gösteriyor. Gerçekten de veriler Şanghay güncellemsine yaklaşıldıkça yatırımcıların korkmadan ETH’lerini stake etmeye devam ettiklerine işaret ediyor.

Yatırımcılar ETH Staking’ine Yoğun İlgi Gösteriyor

Mevcut zincir üstü verilere göre Ethereum’un Beacon Chain‘ine şimdiye kadar 27.27 milyar dolar değerinde 17.02 milyonun üzerinde ETH yatırılmış durumda. Beacon Chain’e yatırılan ETH miktarındaki artış Ethereum’a olan güvenin ve benimsenmesinin sinyalini verirken, Ethereum çekirdek geliştiricilerinin ağdaki dengeyi korumak amacıyla para çekme işlemlerini başlatmaları gerekiyor. Bunun için de Şanghay güncellemesin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kripto veri platformu Nansen‘den alınan veriler, benzersiz stake edenlerinin sayısının yaklaşık 96.9 bin olduğunu gösteriyor. BeaconScan’ın sağladığı veriler ise ağdaki aktif validatör (doğrulayıcı) sayısının yaklaşık 525 bin 923 olduğunu gösteriyor.

Ethereum Vakfı yakın zaman önce Shapella (Shanghai/Capella) ağ güncellemesinin Sepolia testnet’inde (test ağında) 28 Şubat’ta TSİ 07.07’de veya 56832 blok yüksekliğinde etkinleştirileceğini duyurdu. Bu güncelleme, doğrulayıcıların Beacon Chain’e yatırdıkları ETH‘lerini yürütme katmanına çekmelerini sağlayacak.