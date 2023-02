Okuma Süresi: 3 Dakika

Dev kripto para fonu Bitwise Asset Management‘ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, önümüzdeki birkaç yıl içinde kripto para piyasasında geçmişte eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş olmasını beklediğini açıkladı. Analistin yükselişte yıldızının parlamasını beklediği altcoin’leri açıkladı.

Kripto Paralarda Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Yükseliş Bekliyor

The Wolf of All Streets YouTube kanalına röportaj veren Matt Hougan, “önümüzdeki üç yıl içinde epik bir yükseliş” beklediğini söyledi. Hougan’a göre, kripto para piyasasındaki bir sonraki boğa yükselişi şimdiye kadar görülmemiş bir şiddette olacak:

Bu boğa piyasası döngüsü, bu dört yıllık döngü, kullanıcı benimsemesi açısından, toplam piyasa değeri artışı açısından, önemsediğimiz neredeyse tüm şeyler açısından şimdiye kadarki en büyük yükseliş döngüsü olacak. Her şey mükemmel bir şekilde yukarı ve sağa doğru gitmeyecek. Tabii ki iniş çıkışlar olacak. Düzenlemeler hakkında konuşabiliriz ve ben aslında düzenlemeler konusunda iyimserim. Ancak neler olduğunu görebiliyorsunuz ve geliştirici topluluğundaysanız bunu hissedebiliyorsunuz. Heyecan seviyesi kripto para piyasasındaki deneyimlerime göre hiç olmadığı kadar yüksek. İşte bu yüzden bu yıl yüzde 50 yükseldik. Ve bu yüzden yıl sonuna kadar daha yüksek bir seviyede kapatacağımızı düşünüyorum. Ve bence 2024 ve 2025 daha da iyi olacak.

“Bir Sonraki Döngünün Yıldızları Layer-2 Altcoin’leri Olacak”

Bitwise Asset Management CIO’su Hougan’a göre, her yeni kripto para döngüsü teknolojik bir atılım tarafından yönlendirilir ve yaklaşan döngü de bu konuda herhangi bir istisna olacak.

Bu döngülerin bir nedeni var, o da yeni bir boğa piyasasını tetikleyen büyük bir teknolojik atılımın olması. Bu kadar heyecanlı olmamın nedeni, bir sonraki boğa piyasasını yönlendirecek teknolojik atılımın ne olduğunu biliyor olmam. Ve bu NFT, DeFi ve stablecoin’lerden daha büyük. Ve iddia ediyorum ki, gerçek dünya uygulamaları açısından Bitcoin ve Ethereum’un ilk başlangıcından bile daha büyük. Ve bu ölçeklenebilirlik olacak. Bu tam Layer-2 çağı olacak. Kripto para piyasasına bakarsanız insanların her zaman ne zaman ana akım haline geleceğini merak etmişlerdir. Sanırım bu yıla kadar da bu olmadı. 2020’de nasıl ana akım olmaya çalıştığını düşünürseniz olmadı değil mi? Ethereum’da bir işlemin maliyeti 200 dolara çıktı. Bir işlem yapmanın maliyeti 200 dolarsa ana akım olamazsınız. Ancak Blockchain teknolojisindeki ilerlemenin hızına bakarsanız, bir işlem yapma ücreti 3 dolardan 1,50 dolara kadar düştü. Şu anda belki 0,12 dolar. Bu yılın sonunda Ethereum İyileştirme Teklifi 4844’ten sonra işlem ücreti çok daha düşük olacak. Ve bir Blockchain’i kullanmak etkin bir şekilde ücretsiz olduğunda yapabileceğiniz şeyler çok ilginç ve çok heyecan verici. Ana akım kullanıma o kadar büyük bir şekilde girmenizi sağlıyor ki bence bu, kripto paraların ana akıma gerçekten girdiği üç yıllık bir döngü.

Polygon (MATIC), Mina (MINA), ImmutableX (IMX), Optimisim (OP), Loopring (LRC), BOBA Network (BOBA), MetisDAO (METIS), rhino.fi (DVF), ZKSpace (ZKS) gibi altcoin’ler Hougan’ın işaret ettiği Layer-2 altcoin’leri arasında öne çıkıyorlar.