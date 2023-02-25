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Ünlü Analist İzleme Listesindeki Altcoin’leri Paylaştı! Bu 3’lünün Uçmasını Bekliyor!

Ünlü kripto para analisti Cred, izleme listesinde yer alan ve yüzde 80'i bulan oranlarda yükselmesini beklediği 3 altcoin'i paylaştı.
13:27
25 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı aşağı yönde hareketler yaparken ünlü kripto para analisti Cred, izleme listesinde yer alan ve yüzde 80’i bulan oranlarda yükselmesini beklediği 3 altcoin‘i paylaştı.

The Graph’da (GRT) Yüzde 80’i Bulan Yükseliş Bekliyor

Analizine The Graph (GRT) ile başlayan anonim kripto para analisti Cred, kripto para piyasasının bir bütün olarak yükselmesi halinde Blockchain veri endeksleme protokolünün mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 80 oranında yükselebileceği öngörüsünde bulunarak şu değerlendirmede bulundu:

Bu yapısal olarak oldukça iyi görünüyor. Kaderi piyasanın geri kalanının hareketlerine bağlı ki fiyat dirençte ve her türden aldatıcı ve zorlu bir görüntüsü var. Ancak tamamen daha kısa vadeli işlem seviyeleri ve net haftalık yapı açısından 0,14 ila 0,15 dolar çok açık bir aralık ve piyasa risk almaya devam ederse veya düşüş olmazsa bu bir sonraki yüksek zaman diliminde bu sorunlu bölgenin oldukça uzak olacak. Bu durumda 0,30 dolara ulaşabilir. Kripto para piyasasındaki koşullar buna izin verirse ve temelde klasik bir kırılma ve yeniden test gibi bir sapmayı engelleyen bir yeniden test olursa bir sonraki sorun alanından önce haftalık zaman diliminde oldukça muhafazakar bir şekilde yüzde 80 oranında yükselebilir. GRT‘nin önünde ilerleyeceği çok fazla alan var.

“Avalanche (AVAX) Yüzde 30 Oranında Yükselebilir”

The Graph’ın ardından Avalanche‘a (AVAX) dikkat çeken Cred’e göre, en güçlü Ethereum (ETH) rakiplerinden biri olarak gösterilen altcoin’in günlük grafiğinde ders kitabı gibi destek ve direnç seviyeleri oluşmuş durumda.

Cred, AVAX‘ın 21,50 dolar civarındaki direnç seviyesinin üzerine çıkması halinde mevcut seviyelerden yüzde 30’un üzerinde yükselebileceğini belirterek “Gelecekteki bu direnç kırılımı (21,50 dolar civarında) ile bir sonraki direnç (27 dolar civarında) arasında hareket etmek için hedefler veya hareket alanı açısından oldukça fazla alan var. 21,50 dolar çok önemli bir seviye. Bu yüzden buradan oldukça büyük bir hareket bekliyorum. AVAX için bir sonraki sorunlu bölge, biraz muhafazakar olsak bile muhtemelen eski tepe seviye olan 27 dolar civarı. 21 ila 27 dolar arası evet çok mükemmel olmayabilir, ancak yüksek zaman dilimi pivotu ile bir sonraki sorunlu alan arasında yüzde 30’a yakın bir fark var ve bu kesinlikle dikkate değer.” ifadelerini kullandı.

Analistin İzleme Listesindeki Son Altcoin: Polkadot (DOT)

Analist, izleme listesindeki son altcoin olarak birlikte çalışabilirlik Blockchain’i Polkadot‘u (DOT) işaret etti. Mevcut piyasa değerine göre 14’ncü en büyük kripto para Polkadot’un haftalık grafikte önündeki en yakın direnç seviyesini tekrar test etmesi halinde mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 28 oranında yükselebileceğine dikkat çekerek “Yeniden test seviyelerine gelince, 6,80 doların altında kapanış olmaması durumunda bu mum tekniğe göre haftalık grafikte yükselişin yeniden testi mumu olarak kalacak. Eğer bu olursa DOT için potansiyel hedef 9 dolar civarı.” dedi.

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