Apex Group, Bitcoin Madenciliği Getirili İlk Yapılandırılmış Token’ı Base Ağına Taşıyor

Fon hizmetlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Apex Group, dijital varlık sektöründeki tokenizasyon adımlarını hızlandırıyor. Şirket, 3,5 trilyon doların üzerinde varlığa idari hizmet sağlarken, kurumsal yatırımcılara Bitcoin madenciliği üzerinden getiri sunan yapılandırılmış bir ürünü piyasaya sürüyor. Bu yeni ürünün ihraç ve yönetim süreci, ABD merkezli kripto borsası Coinbase’in Ethereum altyapısı üzerinde çalışan Base ağıyla entegre biçimde yürütülecek.

Apex Group’un Tokenizasyon Hamleleri

Apex Group, geçtiğimiz yıl gerçek varlıkların (RWA) dijitalleştirilmesinde uzmanlaşan Tokeny şirketini satın alarak bu alandaki iddiasını ortaya koymuştu. Son gelişmeyle birlikte şirket, Omnes Mining Note (OMN) adı verilen ve Bitcoin madencilik gücüne dayalı yapılandırılmış bir ürünü tokenize edeceğini açıkladı. OMN ile profesyonel ve ABD dışındaki yatırımcılara, doğrudan yeni Bitcoin üretiminden elde edilen gelirlere pay alma imkânı sunuluyor.

OMN, her biri 1 petahash/saniye (1 PH/s) madencilik gücüyle desteklenen ve 36 ay vadeli olarak ihraç edilen bir nota dayanıyor. Sahiplik, hem geleneksel defter kayıtları üzerinden hem de Ethereum tabanlı ERC-3643 protokolü ile blokzincir üzerinde izleniyor. Tokeny tarafından geliştirilen bu standart, gerçek dünya varlıklarının dijital temsili için kullanılıyor.

Ürünün fon yapısında madencilik altyapısının kurulumu, donanım yönetimi, enerji veya mevzuata dair teknik ayrıntılar doğrudan yatırımcının sorumluluğunda bulunmuyor. Böylece yatırımcılar, kripto madenciliğinin karmaşık süreçleriyle uğraşmadan, yalnızca finansal getiriden faydalanabiliyor.

Kurumsal Yatırımcılara Yenilikçi Fırsatlar Sunuluyor

Apex Group’un kurucusu ve CEO’su Peter Hughes, yatırımcıların geleneksel finansal notalarda bulunmayan bir hareketlilik ve kullanım alanı elde ettiğine dikkat çekti. Hughes, nitelikli yatırımcıların OMN tokenlarını dijital ortamda transfer edebileceğini, ilerleyen dönemde ise bunları izinli borçlanma işlemlerinde teminat gösterebileceklerini belirtti.

Peter Hughes, bu mekaniğin OMN tokenının likiditesini artırdığını ve Omnes ürününün daha ölçeklenebilir, dünya geneline yayılabilen bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Apex geçtiğimiz hafta, Coinbase Bitcoin Getiri Fonu’nun yönetimi konusunda yürüttüğü iş birliği kapsamında Base ağı üzerinden yatırımcıların erişimine açıldığını da duyurmuştu.

Base ağının başındaki isim Jesse Pollak ise blokzincir üzerinde düzenlemeye tabi bir borç ürününün sunulmasını önemli bir yenilik olarak değerlendirdi. Pollak, OMN ürününün yalnızca kriptoya özgü varlıklar için değil, reel sektör ile blokzincirin buluşması açısından da çığır açıcı olduğunu savundu.

Jesse Pollak, madencilik gelirine dayalı bir borçlanma ürününün Base ağına taşınmasının blokzincir tabanlı finans dünyasında yeni bir dönemi işaret ettiğini paylaştı.

Omnes şirketinin CEO’su Emmanuel Montero da, Bitcoin üretiminin yalnızca protokol üzerinden yeni coin basılmasıyla gerçekleştiğini, bu modelin mevcut coinlerin tekrar el değişimine dayalı getiri stratejilerinden farklı yapıda olduğunu belirtti.