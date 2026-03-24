ABD’de Stablecoin Tasarısı Ödül Modellerine Yeni Sınırlar Getirebilir

ABD Kongresi’nde görüşülen stablecoin düzenleme taslağında, ödül mekanizmalarına ilişkin ayrıntılı kuralların finansal düzenleyiciler tarafından ortak biçimde belirlenmesini öngören bir hükmün yer aldığı belirtiliyor. Paylaşılan son taslak ayrıntılarına göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ve Hazine Bakanlığı’nın bir yıl içinde stablecoin ödüllerinin izin verilen kapsamını tanımlaması ve düzenleyici boşluklardan yararlanılmasını önleyecek standartları oluşturması planlanıyor. Son günlerde Capitol Hill’de yürütülen temaslar da metnin bu başlık etrafında şekillendiğini gösteriyor.

Odak Noktası Getiri Ve Teşvik Ayrımı

Taslakta öne çıkan ana başlık, stablecoin elde tutan kullanıcılara bakiye üzerinden faiz benzeri getiri sağlanıp sağlanamayacağı. Ortaya çıkan çerçeve, hesapta tutulan bakiyeye bağlı doğrudan getirileri sınırlayan bir çizgi izlerken, belirli işlemler veya kullanım faaliyetiyle bağlantılı bazı teşvik modellerine alan bırakıyor. Böylece yasa koyucuların, stablecoin’lerin banka mevduatına benzer ürünlere dönüşmesini engellemek isterken kripto ekosistemindeki belirli kullanım senaryolarını tamamen dışlamamaya çalıştığı anlaşılıyor.

Metinde yer aldığı aktarılan “ekonomik eşdeğerlik” standardı ise tartışmanın en hassas bölümlerinden biri haline geldi. Bu ifadenin sınırlarının açık biçimde çizilmemesi, gelecekte düzenleyici kurumların daha katı yorumlara yönelmesine yol açabilir. Özellikle bakiye büyüklüğü ya da işlem hacmiyle bağlantılı ödül kurgularına dönük sınırların, piyasada geliştirilecek ürünlerin tasarımını zorlaştırabileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Bu yaklaşım, stablecoin piyasasında uzun süredir süren “ödül mü, mevduat benzeri getiri mi” tartışmasını doğrudan yasa metnine taşımış durumda. Son aylarda özellikle stablecoin teşviklerinin bankacılık sistemiyle rekabet yaratıp yaratmayacağı Washington’daki görüşmelerin merkezine yerleşmişti. Mart ayı içinde yapılan temaslarda bu başlığa ilişkin uzlaşının, daha geniş kripto yasa paketinin ilerlemesi açısından kritik görüldüğü de ortaya çıkmıştı.

Uzlaşma Arayışı Sürüyor

Taslağın genel karakteri, bankacılık tarafının kaygıları ile dijital varlık sektörünün beklentileri arasında kurulmaya çalışılan bir dengeye işaret ediyor. Metin, stablecoin’lerin klasik mevduat işlevi görmesini sınırlamayı hedeflerken, ödeme ve zincir üstü kullanım gibi alanlarda belirli teşvik modellerine kapıyı tamamen kapatmıyor. Bu yönüyle tasarı, sert bir yasak yerine kontrollü bir sınır çizme arayışının ürünü olarak değerlendiriliyor.

ABD’de dijital varlık düzenlemelerini yakından izleyen isimlerden Eleanor Terrett, son dönemde Kongre kulislerinden aktardığı bilgilerle öne çıkıyor. Terrett özellikle stablecoin ve piyasa yapısı tasarıları konusunda Senato görüşmelerine ilişkin sık paylaşımlar yapıyor. Son aktarımında da ödül mekanizmalarına dair metnin, kurumlar arası ortak kural yazımını zorunlu kılan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Bununla birlikte süreç henüz tamamlanmış değil. Bankacılık sektörünün taslak metni ayrıca incelemesi bekleniyor ve bu durum yasama aşamasında yeni değişikliklerin kapısını açık bırakıyor. Capitol Hill’de bu hafta yapılan değerlendirme toplantıları da metnin nihai halinin henüz kesinleşmediğine işaret ederken, stablecoin ödülleri konusunun önümüzdeki günlerde Washington’daki kripto gündeminin en önemli başlıklarından biri olacağı görülüyor.