Bitcoin 71.000 Dolara Yaklaşırken Orta Doğu Krizi Kripto Piyasalarını Etkiliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin son 24 saatte yükselerek 71.000 dolar seviyesine yaklaştı.
  • AI tokenlerinde Nvidia CEO’sunun açıklamaları sonrası belirgin bir değer artışı görüldü.
  • Orta Doğu’daki çatışma ve ABD-İran gelişmeleri finans ve kripto piyasalarını etkiliyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 değer kazanarak 71.000 dolar seviyesine yaklaştı. Gün içi artış ise yüzde 0,25 oldu. Bu yükseliş, piyasanın genelinde görülen rallinin bir parçası olarak dikkat çekti.

İçindekiler
1 Yapay Zeka Tokenlerinde Hızlı Yükseliş
2 Piyasalarda Orta Doğu Gerginliği ve ABD-İran Gelişmeleri

Yapay Zeka Tokenlerinde Hızlı Yükseliş

Asya işlem saatlerinde yapay zeka odaklı kripto paralarda hızlanan bir hareketlilik izlendi. Bittensor (TAO) bu süreçte yüzde 5,8, diğer bazı AI tokenleri ise yüzde 4,1 oranında yükseldi. Bu artış, teknoloji devi Nvidia’nın üst düzey yöneticisi Jensen Huang’ın yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşti. Huang, yapay genel zekanın — yani insanlarla benzer bilişsel kapasiteye sahip bir yapay zekanın — artık mevcut olduğunu iddia etti.

Nvidia özellikle yapay zeka çipleri alanında dünya çapında önemli bir konuma sahip. Şirketin açıklamaları, teknoloji ve kripto para ekosisteminde sıklıkla yeni trendlerin ortaya çıkmasında etkili oluyor.

Piyasalarda Orta Doğu Gerginliği ve ABD-İran Gelişmeleri

Piyasalara yön veren en önemli gelişmelerden biri ise Orta Doğu’daki çatışmalar oldu. Tel Aviv ve Lübnan’da hafta başında yeni hava saldırıları yaşandı. Gerilimin etkisiyle geleneksel piyasalarda dalgalanmalar gözlendi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı ile ilgili 48 saatlik bir ültimatomun ertelendiğini ve İran ile yapılan görüşmelerin “olumlu ve verimli” geçtiğini açıkladı. Ancak İranlı yetkililer bu açıklamanın doğru olmadığını savundu.

Orta Doğu’daki gelişmeler, enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Petrol fiyatı varil başına 100 dolar dolaylarında kalmaya devam etti. Buna karşılık ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde gerileme yaşandı. Nasdaq 100 ve S&P 500 vadeli endeksleri gece yarısından bu yana yüzde 0,1 oranında düşüş gösterdi.

Kripto para piyasası, çatışmanın etkilerine rağmen direnç gösterdi. Bitcoin, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde, genellikle güvenli liman olarak anılan altının performansını geride bıraktı. Piyasanın bu dönemdeki hareketliliği, yatırımcıların farklı risk yönetimi araçlarına yöneldiğini de gösteriyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
