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  •   Kriz Kahini Yine Uyardı: Doktor Felaket’ten Bitcoin ve Altcoin’leri Sallayacak Uyarı

Kriz Kahini Yine Uyardı: Doktor Felaket’ten Bitcoin ve Altcoin’leri Sallayacak Uyarı

Özet

  • Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, küresel piyasalarda çöküş yaşanacağı konusunda uyardı.
  • Roubini, piyasaların rehavete kapıldığını ancak merkez bankalarının alacağı kararların kürüsel piyasaları sarsacağına inanıyor.
  • Doktor Felaket'in çöküş beklentisinin gerçekleşmesinin Bitcoin ve altcoin piyasasını da sarsması bekleniyor.
22:05
30 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’leri hedef alan açıklamalarıyla tanınan ekonomi profesörü Nouriel Roubini, yılın geri kalanında küresel piyasaları büyük bir şok dalgasının vuracağı konusunda yatırımcıları uyardı.

Merkez Bankaları Zor Bir Seçimle Karşı Karşıya

“Doktor Felaket” olarak da bilinen Nouriel Roubini, Bloomberg Televizyonu’na verdiği yeni bir röportajda, enflasyonu düşürmenin merkez bankalarının şu anda beklediğinden çok daha zor olacağını ve muhtemelen faizleri daha fazla artırmak zorunda kalacaklarını belirterek “Hisse senedi piyasalarındaki hakim duygunun merkez bankalarının faizi artırma işinin bittiği ve bu nedenle faizi sıfıra indirecekleri yönünde. Bence bu pek mümkün değil. Merkez bankaları Haziran ayında faizi daha da arttırabilir. Elbette Avrupa Merkez Bankası’nın işi henüz bitmedi ve dünya genelinde enflasyon hala çok yüksek. Bu yılın en büyük sürprizi enflasyonun merkez bankalarının beklediği kadar düşmeyecek olması olacak.” ifadelerini kullandı.

Roubini’ye göre merkez bankaları ya faizleri daha fazla artırarak sert iniş yapmak zorunda kalacaklar ya da finansal istikrarsızlık riskini göze alarak faizleri yükseltmemek gibi zor bir seçim yapmak zorunda kalacaklar.

Küresel Piyasalarda Çöküş Bekliyor

Roubini, yatırımcıların büyük ölçüde bu yılın sonunda kısa ve sığ bir resesyonun ardından ABD Merkez Bankası‘nın faizi düşürmesiyle piyasanın toparlanacağına inandığına dikkat çekerek, faiz indirimi öncesinde piyasalarda sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

Piyasalar enflasyonun zirve yaptığına ve hızla düşeceğine inanıyor. Kısa ve sığ bir resesyon olabilir ki bu faizleri düşürmelerine yol açacak. Yani piyasalar kısa ve sığ bir resesyon, hatta yumuşak bir iniş ve ardından piyasaların toparlanması konusunda oldukça iyimser. Merkez bankaları onlara ‘Hayır, işimiz henüz bitmedi. Bu yıl faiz indirimine gitmeyeceğiz’ diyecekler.

Ünlü ekonomist ayrıca piyasaların bir çöküş riskiyle karşı karşıya olduğunu, Fed yetkililerinin bile bu yıl içinde bir resesyon yaşanmasını beklediklerini de ekledi.

Piyasa gözlemcilerine göre Roubini’nin küresel piyasalar için yaptığı çöküş uyarısı, BTC ve altcoin‘lerin tehlike altında olduğu anlamına geliyor.

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