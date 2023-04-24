Kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendiren analist, BTC adına 'ralli' vurgusu yaptı ve yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Son aylarda yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.400 dolar seviyelerine geriledi ve yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu son düşüşü değerlendiren analist ise BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasası, Haftaya Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi, yeni haftanın ilk gününde de değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş değerlendiren analist, BTC adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Sosyal medya hesaplarında ‘CredibleCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter’dan yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendirdi. Analist, Bitcoin’deki mevcut düşüşün ve yakın vadeli düzeltme hareketlerinin bir süre daha devam edebileceğini ve BTC’nin mevcut fiyat seviyelerinde konsolide olmaya devam edebilceğini öne sürdü. Bitcoin’deki bu düşüşün daha uzun soluklu bir yükseliş adına sağlıklı bir geri çekilme olduğuna yönelik düşüncelerini dile getiren analist, Bitcoin’in bu süreçte 25.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti. Ancak analiste göre Bitcoin (BTC), kısa vadeli düzeltme hareketlerinin ardından yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi başlatacak.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.