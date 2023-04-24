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  •   Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!

Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!

Kripto para yatırımcıları heyecanla bu hafta lansmanı bekliyordu. Fakat tarih ertelendi. Veya iddia edilen büyük olay için tarihin ertelendiği iddia ediliyor da denebilir.
19:11
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddia kripto para yatırımcılarını fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Fakat bir güncelleme var. The Big Whale tarafından ortaya atılan iddiayla ilgili bugün kaynak yeni bir duyuru yaptı.

Amazon NFT Pazaryeri

The Big Whale tarafından iddia edildiğine göre Amazon NFT pazaryerinin lansmanı 15 Mayıs tarihinde yapılacak. Daha önce de The Big Whale tarafından iddia edilen lansmanın bugün yapılması bekleniyordu. Fakat olmadı. Sorun şu ki Amazon bu iddiayla alakalı bir açıklama yapmış değil. Farklı birimleri çeşitli kripto projeleriyle iş birliğine gitse de teknoloji devinin NFT marketi açıp açmayacağı kesin değil. Kaynağın bugün yayınlanan güncellemesinde şunlar yazıyor;

“İlk olarak Nisan ayının sonunda yapılması planlanan Amerikan devinin NFT dünyasına gelişi, aldığımız bilgilere göre birkaç hafta ertelendi. Bored Ape gibi birkaç büyük koleksiyon piyasada bulunacak. Amerikan devi, 2022’nin sonunda yaşadığı ilk başarısızlığın ardından, edindiğimiz bilgilere göre Nisan ayı sonunda yapılması planlanan “Amazon Digital Marketplace” lansmanını bir kez daha erteledi. Henüz hazır değiller, e-ticarette dünya liderine yakın bir kaynak bunun yakında olacağını söylüyor. Amazon’daki kaynağımız ise 15 Mayıs tarihini telaffuz etti”.

Bu sızıntı gerçek olabilir mi? Muhtemelen Amazon bunu doğrulayana veya inkar edene kadar yatırımcılar büyük müjdeye ümit bağlamaya devam edecek.

2023 ve Kripto Paralar

Amazon gibi bir devin NFT marketi açması pek şaşırtıcı olmaz. Nitekim Cloud bölümü kripto para geliştiricilerine ve doğrulayıcılarına birçok kolaylık sağlıyor. Diğer taraftan daha fazla para kazanacaksa bunu neden yapmasın ki? Amazon üzerinden koleksiyonluk fiziksel ürünler satılabiliyor, insanlar pekâlâ dijital koleksiyonlarını da burada satışa çıkarabilmeli. Fakat bir sorun var. Birçok bölgede özellikle NFT’lerin kara para aklama faaliyetlerinde yoğun olarak kullanıldığına inanılıyor.

Devletlerin bu bakış açısı Amazon’un sınırlı bölgelerde bu hizmeti vermesini sağlayabilir. Peki ya gerçek dünyada pahalı koleksiyon ürünleri kimi zaman aynı amaçla kullanılmıyor mu? Elbette kullanılıyor ve bunu en iyi federal ajanlar biliyor. Önümüzdeki aylarda Hong Kong’un atacağı adım, Amazon gibi devlerin dolaylı yoldan kripto paralara daha fazla dahli gibi güzel şeyler görebiliriz. Bunların piyasalara yeni boğa sezonu için beklenen yatırımcı dalgasını getirmesi de muhtemeldir.

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