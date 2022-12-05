Okuma Süresi: 2 Dakika

Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (NUPL) metriğinin, bir süredir Bitcoin (BTC) fiyatında yaklaşmakta olan bir dibe işaret eden en iyi bilinen zincir içi göstergelerden biri olduğu iddia ediliyor. Uzman bir kripto para analisti, NUPL analizine dayanarak Bitcoin’in dip seviyesine ulaştığını öne sürdü.

NUPL nedir?

NUPL tarihsel düşük seviyeleri her zaman BTC fiyat makro düşük seviyeleri ile korelasyon göstermiştir. Bu zincir üstü göstergenin grafiğindeki kapitülasyon bu sefer de ayı piyasasının sonunu mu işaret edecek? Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar metriği, göreceli gerçekleşmemiş kar ile göreceli gerçekleşmemiş zarar arasındaki farkı hesaplayan zincir üstü bir göstergedir. Başka bir deyimle, gerçekleşen piyasa değerinin piyasa değerinden çıkarılması ve sonucun piyasa değerine bölünmesiyle hesaplanabilir. İlk yöntemi kullanmak istiyorsak, öncelikle Göreceli Gerçekleşmemiş Kâr göstergesini dikkate almalıyız. Tanımı, gerçekleşme zamanındaki fiyatı piyasa değeri ile normalize edilmiş mevcut fiyattan daha düşük olan mevcut tüm coinlerin USD cinsinden toplam karıdır.

Kıdemli kripto para analisti Charles Edward Twitter üzerinden metrikle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. göreceli gerçekleşmemiş kârın uzun vadeli grafiğinde, göstergenin önceki ayı piyasalarıyla karşılaştırılabilir düşük seviyelere ulaştığı belirtildi. Ayrıca henüz 2015’in sonlarındaki ve Mart 2020’deki çöküş kadar düşük seviyelerin görülmediği de öne sürüldü. Ancak, şimdiden 2011-2012’nin en düşük seviyelerinin altına düşmüş durumda. Ek olarak göreli gerçekleşmemiş kar bu iki çizgi arasında olduğunda, Bitcoin fiyatının daha sonra asla geri dönmediği bir makro dip oluşturma sürecinde olduğu ileri sürüldü.

Bitcoin’de Dip Seviye

NUPL’nin ikinci bileşeni Göreceli Gerçekleşmemiş Zarar göstergesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu, gerçekleşme zamanındaki fiyatı piyasa değerine göre normalize edilmiş mevcut fiyattan daha yüksek olan tüm mevcut coinlerin USD cinsinden toplam kaybıdır. Kısacası analiste göre Bitcoin, uzun vadeli grafiğinde, geçmiş zirveleri birbirine bağlayan logaritmik bir eğri çizmeye çalışılabilir. Ayrıca uzman, gerçekleşmemiş zararın her bir zirvesinin, 2011, 2015 ve 2018’de birbirini izleyen ayı piyasalarının makro diplerine karşılık geldiğini belirtti. Sonuç olarak kıdemli analiste göre, eğer endeks de logaritmik eğrinin gösterdiği gibi şu anda zirveye ulaştıysa, BTC çoktan bir dibe ulaşmış olabilir.