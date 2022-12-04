Okuma Süresi: 2 Dakika

Önemli haberler altcoinler üzerinde kritik yükselişleri beraberinde getirebiliyor. Bu hafta birçok altcoinin önemli haberi var. Kripto para yatırımcıları teknik analizden pek anlamasa da haber takibiyle ciddi kazançlar elde edebilir. Önümüzdeki 7 günde hangi altcoin ne gibi kritik gelişme yaşayacak bunları ele alıyoruz. İşte detaylar.

Altcoinler İçin Önemli Tarihler

Merge, Vasil, Alonzo ve daha yüzlerce olay bize bazı altcoinlerin piyasadan nasıl pozitif ayrıştığını gösterdi. Yani kripto paraların geneli düşüyor olsa da altcoinler özelindeki bazı gelişmeler fiyat yükselişlerine sebep olabilir. Peki bu hafta, önümüzdeki 7 gün boyunca hangi önemli gelişmeleri yaşayacağız?

5 Aralık Pazartesi

Bitindi Chain (BNI) bridge lansmanı

CARE, LBANK listelemesi

Tellor (TRB) geliştirme çağrısı

Azbit (AZ) haftalık AZ Coin yakımı

ELM 1. Müzayede dönemi

6 Aralık Salı

Chainlink Staking v0.1 lansmanı

Staking v0.1 lansmanı DF, CELR AMA oturumu

7 Aralık Çarşamba

Algorand ve 13 kripto projesinin katılacağı “Kriptonun Geleceği” konferansı

ve 13 kripto projesinin katılacağı “Kriptonun Geleceği” konferansı ApeCoin Staking (Kritik bir hata bulunmazsa kazançlar aktifleştirilecek)

Staking (Kritik bir hata bulunmazsa kazançlar aktifleştirilecek) BNB, WEB3 konferansı

Ergo (ERG) 5.0 Soft Fork

Lisk (LSK) Geliştirme Güncellemesi

IOTA, Topluluk Düzenleme Çağrısı

Ocealand (OLAND) arzın %10’u yakılacak.

8 Aralık Perşembe

DEX BasicSwap’in Beta sürümü yayınlanacak.

W3N Blockchain, 9- 10 Aralık tarihleri arasında Estonya, Narva’da (BNB)

9 Aralık Cuma

World Mobile Token (WMT), erken stake snapshot

11 Aralık Pazar

IOTEN Mainnet

Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı

İyi haber takibi kadar işe yaramayan projelerin umursanmaması da kripto para yatırımcılarına kazanç getirebilecekler şeyler arasında yer alır. Birçok altcoin üçüncü sınıf borsalarda listeleniyor, bu ilgili altcoinler için önemli bir gelişme olsa da yatırımcılara zarar ettirebilir. Birçok erken dönem yatırımcı yeni borsa listelemelerini takip ederek alım için geç kalan yatırımcılara yüksek fiyattan satışlar yapar. Hatta bu satışların bir kısmını tokeni basan ekipler de yapar. Yani en azından yeni listeleme haberlerini incelerken projenin geleceği, potansiyeline dair fikir sahibi olmak için whitepaper, tokenomic ve diğer detaylara da göz gezdirin.

Önümüzdeki haftanın makro-ekonomik gelişmelerini de sabah paylaşmıştık. Özelikle cuma günü kripto para piyasalarında ani iniş/çıkışlar görebiliriz. ABD’den gelecek kritik verileri de takibinize almalısınız.