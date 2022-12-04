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  •   Bu Hafta 18 Altcoin İçin Kritik! Önemli Tarih ve Olaylar!

Bu Hafta 18 Altcoin İçin Kritik! Önemli Tarih ve Olaylar!

Kripto para yatırımcıların bu hafta neler bekliyor? Haberi olan altcoinler ve kritik gelişmeler.
22:00
4 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önemli haberler altcoinler üzerinde kritik yükselişleri beraberinde getirebiliyor. Bu hafta birçok altcoinin önemli haberi var. Kripto para yatırımcıları teknik analizden pek anlamasa da haber takibiyle ciddi kazançlar elde edebilir. Önümüzdeki 7 günde hangi altcoin ne gibi kritik gelişme yaşayacak bunları ele alıyoruz. İşte detaylar.

Altcoinler İçin Önemli Tarihler

Merge, Vasil, Alonzo ve daha yüzlerce olay bize bazı altcoinlerin piyasadan nasıl pozitif ayrıştığını gösterdi. Yani kripto paraların geneli düşüyor olsa da altcoinler özelindeki bazı gelişmeler fiyat yükselişlerine sebep olabilir. Peki bu hafta, önümüzdeki 7 gün boyunca hangi önemli gelişmeleri yaşayacağız?

5 Aralık Pazartesi

  • Bitindi Chain (BNI) bridge lansmanı
  • CARE, LBANK listelemesi
  • Tellor (TRB) geliştirme çağrısı
  • Azbit (AZ) haftalık AZ Coin yakımı
  • ELM 1. Müzayede dönemi

6 Aralık Salı

  • Chainlink Staking v0.1 lansmanı
  • DF, CELR AMA oturumu

7 Aralık Çarşamba

  • Algorand ve 13 kripto projesinin katılacağı “Kriptonun Geleceği” konferansı
  • ApeCoin Staking (Kritik bir hata bulunmazsa kazançlar aktifleştirilecek)
  • BNB, WEB3 konferansı
  • Ergo (ERG) 5.0 Soft Fork
  • Lisk (LSK) Geliştirme Güncellemesi
  • IOTA, Topluluk Düzenleme Çağrısı
  • Ocealand (OLAND) arzın %10’u yakılacak.

8 Aralık Perşembe

  • DEX BasicSwap’in Beta sürümü yayınlanacak.
  • W3N Blockchain, 9- 10 Aralık tarihleri arasında Estonya, Narva’da (BNB)

9 Aralık Cuma

  • World Mobile Token (WMT), erken stake snapshot

11 Aralık Pazar

  • IOTEN Mainnet

Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı

İyi haber takibi kadar işe yaramayan projelerin umursanmaması da kripto para yatırımcılarına kazanç getirebilecekler şeyler arasında yer alır. Birçok altcoin üçüncü sınıf borsalarda listeleniyor, bu ilgili altcoinler için önemli bir gelişme olsa da yatırımcılara zarar ettirebilir. Birçok erken dönem yatırımcı yeni borsa listelemelerini takip ederek alım için geç kalan yatırımcılara yüksek fiyattan satışlar yapar. Hatta bu satışların bir kısmını tokeni basan ekipler de yapar. Yani en azından yeni listeleme haberlerini incelerken projenin geleceği, potansiyeline dair fikir sahibi olmak için whitepaper, tokenomic ve diğer detaylara da göz gezdirin.

Önümüzdeki haftanın makro-ekonomik gelişmelerini de sabah paylaşmıştık. Özelikle cuma günü kripto para piyasalarında ani iniş/çıkışlar görebiliriz. ABD’den gelecek kritik verileri de takibinize almalısınız.

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