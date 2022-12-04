Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   İlk 10’daki Bu Altcoin Ponzi! Deneyimli SEC Yetkilisi Açıkladı!

İlk 10’daki Bu Altcoin Ponzi! Deneyimli SEC Yetkilisi Açıkladı!

Eğer söylediğinde haklı çıkarsa bu kripto paralar için çok büyük bir yıkım anlamına gelebilir.
21:00
4 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşü sonrasında oklar kripto paralara çevrildi ve SEC yetkilileri bazıları için ağır ithamlarda bulunuyor. Kripto para piyasalarınla kesinlikle çok fazla ponzi altcoin var ve birçok şirketin yüksek riskler alarak kumar oynayıp battıklarını gördük. Fakat son iddia son derece tehlikeliydi. Eğer SEC yetkilileri de onunla aynı fikirdeyse kripto para piyasalarını zor günler bekliyor olabilir.

Ponzi Altcoin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda uygulama şefi olan John Reed Stark en büyük stablecoin olan Tether (USDT)’ı hedef aldı. Eski SEC çalışanı USDT’nin bir saadet zinciri olduğunu düşünüyor. Stark, CNBC‘nin şirketin kurucu ortağı Reeve Collins ile yaptığı ve rezervini sorduğu bir röportaja tepki gösterirken bu ifadeleri kullandı. Eski SEC yetkilisi, Tether’in ‘yanıt verme eksikliğinin’ onu Web3 firmasının ‘bir kart evi’ haline getirdiğine inanıyor. Daha önce Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Jonathan Weil, Tether’in denetlenmiş mali tablolar ya da eksiksiz bir bilanço yayınlamadığını ve dışarıdan bakanlara şirketin mali sağlığına ilişkin eksik bir resim sunduğunu iddia etmişti.

“Vay canına, bize Tether’in bir saadet zinciri işlettiğini söylemeden Tether’in bir saadet zinciri işlettiğini söyleyin. Sadece cevaplarını dinleyin. 18 yıllık eski bir SEC icra memuru olarak, kaçınma/saptırma/yanıt verme eksikliği, Tether’in bir kart evi olduğuna inanmamı sağlıyor.”

Tether hakkında her dönem ortaya ciddi iddiaların atıldığını gördük. Stablecoin ihraççısı şirket Evergrande krizi dahil tüm büyük olaylarda gündeme geldi. FUD’ı azaltmak için elindeki ticari kağıtları sıfırlayan ve tamamen ABD tahvili, bonosu alan şirket şimdi de gizemli teminatsız borçlarıyla gündemde. Ayrıca yakın zamanda denetim firması BDO tarafından denetlendi ve şirketin herhangi bir sorunu olmadığı açıklandı.

USDT Batar Mı?

Crane Data’nın başkanı Peter Crane, Tether‘in ifşa eksikliği ve sınırlı şeffaflıktan kurtulabileceğine dair çok şüpheci ve inançsız olduğunu ekledi. Bu nedenle CNBC, kurucu ortak Collins’e şeffaflık eksikliği iddialarını yanıtlaması için meydan okudu. Collins ise şunları söyledi;

Tether‘in faaliyet geçmişinin son sekiz yılında, her tokeni her zaman tam olarak bir dolar karşılığında kullandılar. Şirket, sektörün en iyi risk azaltma taktikleriyle faaliyet göstermeye devam etti.”

Yakın tarihli bir konsolide rezerv raporuna göre Tether, Aralık 2021’den itibaren kredi ihracında iki milyar dolarlık bir artışa ulaştı. Resmi mali belge, şirketin 2021 sonundaki 4,1 milyar dolara kıyasla, Eylül ayı itibarıyla toplam varlıklarının %9’unu temsil eden 6,1 milyar dolarlık teminatlı krediye ulaştığını ortaya koyuyor. Kripto para piyasalarında yaşanan son çöküşlerin kripto krediler sebebiyle olduğunu düşünürsek Tether için bu durum hiç iyi bir imaj bırakmıyor. Ayı piyasalarında kripto teminatlı kredilerin, kredi verenler için çok ciddi riskler doğurduğunu tecrübe ederek gördük. 3AC, FTX ve diğerleri faaliyetlerini temelde bu sebepten durdurmak zorunda kaldı.

Kripto kredi alan müşteriler genellikle riskli varlıklara veya yüksek kaldıraca yöneliyor. Ancak piyasa onların beklediği gibi gitmediğinde ve teminatları eridiğinde ciddi tasfiyelerle karşı karşıya kalıyorlar. Celsius’un tasfiye fiyatı sürecinde Bitcoin’in ne denli ağır kayıplar yaşadığını hatırlayalım. Bazı avcılar kazanç elde etmek için piyasaları kasıtlı olarak düşürdü sonunda açığa satış yaptıkları için ciddi miktarda kazanç elde ettiler.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Son Dakika: ABD’nin En Büyüğüyle Ortaklık Kuran Altcoin!
Son Dakika: ABD’nin En Büyüğüyle Ortaklık Kuran Altcoin!
Analistten LUNC’a İddialı Fiyat Tahmini! Beklenen Ralli Ufukta Mı?
Analistten LUNC’a İddialı Fiyat Tahmini! Beklenen Ralli Ufukta Mı?
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!
Sıcak Gelişme: ETH Kurucusu En İyi Projeleri Açıkladı! Ben İkincisini Tercih Ederim Dedi!
Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!
Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Binance CEO’su CZ’nin “Goblin Modu” Tweet’i O Altcoin’i Uçurdu!
Binance CEO’su CZ’nin “Goblin Modu” Tweet’i O Altcoin’i Uçurdu!
Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!
Büyük Başarı! Bu Altcoin Bir İlke İmza Attı! İşte Yıl Sonu Tahmini ve Kritik Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022