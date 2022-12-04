Eğer söylediğinde haklı çıkarsa bu kripto paralar için çok büyük bir yıkım anlamına gelebilir.

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FTX çöküşü sonrasında oklar kripto paralara çevrildi ve SEC yetkilileri bazıları için ağır ithamlarda bulunuyor. Kripto para piyasalarınla kesinlikle çok fazla ponzi altcoin var ve birçok şirketin yüksek riskler alarak kumar oynayıp battıklarını gördük. Fakat son iddia son derece tehlikeliydi. Eğer SEC yetkilileri de onunla aynı fikirdeyse kripto para piyasalarını zor günler bekliyor olabilir.

Ponzi Altcoin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda uygulama şefi olan John Reed Stark en büyük stablecoin olan Tether (USDT)’ı hedef aldı. Eski SEC çalışanı USDT’nin bir saadet zinciri olduğunu düşünüyor. Stark, CNBC‘nin şirketin kurucu ortağı Reeve Collins ile yaptığı ve rezervini sorduğu bir röportaja tepki gösterirken bu ifadeleri kullandı. Eski SEC yetkilisi, Tether’in ‘yanıt verme eksikliğinin’ onu Web3 firmasının ‘bir kart evi’ haline getirdiğine inanıyor. Daha önce Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Jonathan Weil, Tether’in denetlenmiş mali tablolar ya da eksiksiz bir bilanço yayınlamadığını ve dışarıdan bakanlara şirketin mali sağlığına ilişkin eksik bir resim sunduğunu iddia etmişti.

“Vay canına, bize Tether’in bir saadet zinciri işlettiğini söylemeden Tether’in bir saadet zinciri işlettiğini söyleyin. Sadece cevaplarını dinleyin. 18 yıllık eski bir SEC icra memuru olarak, kaçınma/saptırma/yanıt verme eksikliği, Tether’in bir kart evi olduğuna inanmamı sağlıyor.”

Tether hakkında her dönem ortaya ciddi iddiaların atıldığını gördük. Stablecoin ihraççısı şirket Evergrande krizi dahil tüm büyük olaylarda gündeme geldi. FUD’ı azaltmak için elindeki ticari kağıtları sıfırlayan ve tamamen ABD tahvili, bonosu alan şirket şimdi de gizemli teminatsız borçlarıyla gündemde. Ayrıca yakın zamanda denetim firması BDO tarafından denetlendi ve şirketin herhangi bir sorunu olmadığı açıklandı.

USDT Batar Mı?

Crane Data’nın başkanı Peter Crane, Tether‘in ifşa eksikliği ve sınırlı şeffaflıktan kurtulabileceğine dair çok şüpheci ve inançsız olduğunu ekledi. Bu nedenle CNBC, kurucu ortak Collins’e şeffaflık eksikliği iddialarını yanıtlaması için meydan okudu. Collins ise şunları söyledi;

“Tether‘in faaliyet geçmişinin son sekiz yılında, her tokeni her zaman tam olarak bir dolar karşılığında kullandılar. Şirket, sektörün en iyi risk azaltma taktikleriyle faaliyet göstermeye devam etti.”

Yakın tarihli bir konsolide rezerv raporuna göre Tether, Aralık 2021’den itibaren kredi ihracında iki milyar dolarlık bir artışa ulaştı. Resmi mali belge, şirketin 2021 sonundaki 4,1 milyar dolara kıyasla, Eylül ayı itibarıyla toplam varlıklarının %9’unu temsil eden 6,1 milyar dolarlık teminatlı krediye ulaştığını ortaya koyuyor. Kripto para piyasalarında yaşanan son çöküşlerin kripto krediler sebebiyle olduğunu düşünürsek Tether için bu durum hiç iyi bir imaj bırakmıyor. Ayı piyasalarında kripto teminatlı kredilerin, kredi verenler için çok ciddi riskler doğurduğunu tecrübe ederek gördük. 3AC, FTX ve diğerleri faaliyetlerini temelde bu sebepten durdurmak zorunda kaldı.

Kripto kredi alan müşteriler genellikle riskli varlıklara veya yüksek kaldıraca yöneliyor. Ancak piyasa onların beklediği gibi gitmediğinde ve teminatları eridiğinde ciddi tasfiyelerle karşı karşıya kalıyorlar. Celsius’un tasfiye fiyatı sürecinde Bitcoin’in ne denli ağır kayıplar yaşadığını hatırlayalım. Bazı avcılar kazanç elde etmek için piyasaları kasıtlı olarak düşürdü sonunda açığa satış yaptıkları için ciddi miktarda kazanç elde ettiler.