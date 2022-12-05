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Her Şeyi Unutun, Buna Bakın! Bitcoin’in Her Adımını Bilen İsimden Dikkat Çeken Analiz!

Jason Pizzino, ABD doları endeksinin (DXY) bu yılki parabolik rallisinin sona eriyor olabileceğine dair işaretler verdiğini, bunun Bitcoin'in (BTC) yükselme vaktinin gelmiş olabileceğini gösterdiğini söyledi.
08:10
5 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Jason Pizzino, ABD doları endeksinin (DXY) bu yılki parabolik rallisinin sona eriyor olabileceğine dair işaretler verdiğini söyledi. Analist, bunun Bitcoin (BTC) gibi riskli varlıklarının yükselme vaktinin gelmiş olabileceğini gösterdiğini belirtti.

DXY’de Tarih Tekerrür Edebilir

Jason Pizzino, son strateji oturumundan 279 binden fazla YouTube abonesine, DXY‘nin yüksek zaman dilimi grafiğinde önemli bir destek bölgesini kırmakla karşı karşıya olduğu için endeksteki çöküşünün durmayacağını belirtti. DXY’nin zayıflayarak düşmesi, yatırımcıların hisse senedi veya kripto paralar gibi riskli varlıkları satın almak için ABD dolarlarından çıktıklarını gösterdiğinden yatırımcılar endeksi yakından takip eder.

Analist, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları belirtti:

DXY, 104.506 seviyesinde. Dolayısıyla bu seviyenin altındaki gelecek mum kapanışları endeks için kritik önemde olacak. Eğer 104,5 seviyesinin altında mum kapanışı olursa endeks muhtemelen çok daha zayıf görünecek. Bu, DXY’nin çok daha zayıf görünmesine neden olacaktır.

Pizzino’ya göre ABD doları, DXY’nin 2001’de 120 civarından 2007’de 70 civarına düştüğü 2000’li yılların başında yaşananlara benzer şekilde parabolik rallisini sonlandırıyor olabilir:

Gerçekten de beklediğimden biraz daha hızlı çöktü. Önceki 20 yıllık döngüde ortaya çıkan zirveyi izliyorduk. Bu, 2001’deki teknoloji patlaması ve ardından gelen borsa çöküşü sırasında gerçekleşti. Ancak hepimiz geçmişten biliyoruz ki (2004, 2005, 2006, 2007) DXY’nin düşmesi gayrimenkul için güzel ve güçlü yıllardı. Bu sefer de beklediğimiz şey bu. Elbette bazı sarsıntılar olacak. Aynı oranda bir düşüş yaşayacağımızı söylemiyorum ama ABD dolarının döngünün ilerleyen yarısında düşmeye başladığını görmeye hazırlıklı olmalıyız.

Analistin Bitcoin’den Beklentisi

DXY analizinin ardından Bitcoin’i analiz eden kripto para analisti BTC‘nin bir sonraki yükselişini başlatmadan önce 16 bin 700 dolara geri çekilebileceğine inandığını söyledi:

Bunun anlamı, 17 bin 200 dolardaki bu yüksek seviyeden çıkmaya çalışmak ve 17 bin 600 doların üzerindeki hedefimize doğru ilerlemek için yeniden kurulum olmasıdır. Yani bu bizim ikinci adımımız, Bitcoin’in daha da güçlendiğini görmek istediğimiz çok günlük kapanış bölgemiz ve ardından kendisini 18 bin 600 doların üzerindeki hamleler için ayarlıyor.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 17 bin 371 dolardan işlem görüyor. Bu, analistin işaret ettiği kilit kilit seviyelere yaklaşıldığı anlamına geliyor.

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