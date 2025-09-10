ALTCOIN

Altcoin’de Arz Yüzde 37 Azaldı, Fiyat Yüzde 9 Yükseldi

Özet

  • Avalon Labs, 1.88 milyon dolarlık coin geri alım ve yakım sürecini tamamladı.
  • Toplamda 93.9 milyon adet AVL dolaşımdan çıkarıldı.
  • Duyuru sonrası AVL coin'in fiyatı yüzde 9 yükselişle 0,15 dolara çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Avalon Labs, ana ağ varlığı AVL coin’de 1.88 milyon dolarlık geri alım ve yakım işlemini tamamladı. Yapılan açıklamaya göre bu işlem dolaşımdaki arzın yüzde 37’sini kalıcı olarak piyasadan çıkardı. Duyurunun ardından AVL’nin fiyatı kısa sürede yüzde 9 yükselerek 0,15 dolara ulaştı.

Alt Başlıklar
Avalon Labs’ın Coin Yakım SüreciAVL Coin Fiyatındaki Hareketlilik

Avalon Labs’ın Coin Yakım Süreci

Avalon Labs, 10 Eylül’de yaptığı açıklamada haziran ayından bu yana Bybit borsasında 1.88 milyon USDT karşılığında AVL coin geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Coin başına ortalama 0,1347 dolar maliyetle alınan toplam 13.9 milyon adet AVL kalıcı şekilde yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Şirket, bugüne kadar toplamda 93.9 milyon adet AVL coin yaktığını ve bunun dolaşımdaki arzın yüzde 37’sine karşılık geldiğini bildirdi.

Yakım planı Avalon Labs’in aylık protokol gelirleriyle finanse edildi. Şirket süreç boyunca elde edilen gelirleri Bybit üzerinde AVL alımlarında kullandı. Böylece geri alınan coin’ler düzenli aralıklarla yakım adresine gönderildi.

Avalon Labs açıklamasında Bitcoin $114,531.69 için Blockchain içi sermaye piyasaları alanında büyümeyi sürdürme hedefi de vurgulandı. Ayrıca yılın ilk yarısında Bybit, Avalon’un BTC Lending protokolünü entegre ederek merkezi ve merkeziyetsiz finans arasında bağlantı sağladı.

AVL Coin Fiyatındaki Hareketlilik

Yakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından AVL’nin fiyatı gün içinde yüzde 9 yükselerek 0,15 dolara çıktı. Coin buna rağmen Mayıs ayında ulaştığı 0,70 dolarlık zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 70 altında işlem görmeye devam ediyor. Günlük işlem hacmi ise yüzde 9 artışla 25 milyon doları geçti.

AVL’nin toplam arzı 1 milyar adet coin olarak belirlenmiş durumda. Bunun yaklaşık 161 milyonu şu anda dolaşımda ve yalnızca yüzde 16,6’sı piyasada. Önümüzdeki aylarda coin kilit açılışlarının devam etmesi bekleniyor.

AVL coin Şubat ayında tamamlanan AirDrop’un ardından piyasada işlem görmeye başladı. Ayrıca Binance destekli YZi Labs’in Mayıs ayında projeye yatırım yaptığı biliniyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
