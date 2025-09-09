Kripto Para

Fiyat Projeksiyonu: Döngü Analizi, XRP Coin ve BTC Hedefleri

Özet

  • BTC için bu döngüde volatilite azaldı ve piyasalar tarihi olgunlaşma evresinden geçiyor.
  • İstikrarlı BTC yükselişi devam edebilir. Kyle ise madenci korelasyonu nedeniyle 150 bin doları hedefliyor.
  • Martinez azalan üçgenin kırılmasıyla XRP Coin için 3,6 doların mümkün olduğunu yazdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Yüksek Mahkemesi gümrük vergilerine ilişkin tartışmaların Kasım ayında başlayacağını duyurdu. Bugün duruşma vardı. Trump en son Çin’e Kasım ayına kadar süre vermişti. Ancak AB son Google cezasıyla, Çin 100 milyar m3 Rus gazı anlaşmasıyla tarife sürecini taciz ediyor. Peki döngü analizi bize ne söylüyor? XRP ve BTC hedefleri kaç dolar?

Alt Başlıklar
Bitcoin (BTC) HedefleriXRP Coin

Bitcoin (BTC) Hedefleri

112.500 dolar halen kalıcı olarak aşılamıyor ancak BTC 108 bin doları da destek olarak korumaya devam ediyor. Altcoinlerde yatay seyir sürerken DaanCrypto devam eden süreci “istikrar” olarak yorumluyor. Düşüşlerin fitiller dikkate alınmazsa son derece sınırlı olduğunu yazan analist piyasanın artık volatiliteden uzaklaştığını, olgunlaştığını savunuyor.

“BTC bu döngüde inanılmaz derecede istikrarlı bir seyir izledi.

Fitilleri dikkate almadan aylık açılış kapanışlarından en büyük düşüş %20’dir. Fitilleri de dahil edersek, en büyük düşüşler 2024 yazında %33 ve 2025 Nisan ayında %32 olarak gerçekleşti. Bunlar, Yen Carry Trade’in çöküşü ve gümrük vergisi belirsizliğinden kaynaklandı.

Sonuç olarak, önceki döngülere kıyasla çok daha az volatilite ile uzun vadeli yatırımcılar için nispeten rahat bir döngü oldu. Dezavantajı ise elbette, daha önce gördüğünüz çılgın getirileri elde etme olasılığınızın daha düşük olmasıdır. Piyasa olgunlaşıyor.”

Piyasanın olgunlaşması boğa piyasalarının daha uzun yaşanmasına sebep olabilir. Nitekim faizlerin yeni inecek olmasını da hesaba katarsak BTC’nin ve daha geniş çerçevede kripto paraların 2025 sonu itibariyle döngü sonuna gelmesi çok anlamlı değil.

Kyle ise yukarıdaki grafiği paylaşarak BTC madencilerinin yeni zorluk seviyelerine ulaşarak fiyatı 150 bin dolara taşıyabileceğinden bahsediyor.

“Her döngü aynı hikayeyi anlatır: fiyat + zorluk birlikte artar. 2017’de fiyatlar yükseldi, zorluk seviyesi fırladı. 2021,2de Çin’in yasağıyla düşüş → madenciler toparlandı, BTC yeni zirvelere ulaştı.

Şu an zorluk seviyesi ATH (136T) iken BTC 110.000 dolar civarında seyrediyor. Yüksek zorluk seviyesi = madencilerin inancı + daha sıkı arz. Tarih gösteriyor ki… zirveler genellikle bunu takip ediyor. Bu, sıradaki hedefin 150.000 dolar olduğu anlamına mı geliyor?”

XRP Coin

Ali Martinez meşhur XRP Coin grafiğini yeniden paylaştı. Analist burada daha derin düşüşler beklemiyor ve alçalan üçgenden yukarı yönlü kırılma ihtimaline sık sık dikkat çekmekte. Bir saat önce yine böyle bir değerlendirme paylaştı ve yukarı yönlü kırılmanın 3,6 doları hedefleyeceğini yazdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdidi Küresel Dengeleri Bozabilir
Bir Sonraki Yazı Altcoin’de Arz Yüzde 37 Azaldı, Fiyat Yüzde 9 Yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?