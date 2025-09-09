Fiyat Projeksiyonu: Döngü Analizi, XRP Coin ve BTC Hedefleri

ABD Yüksek Mahkemesi gümrük vergilerine ilişkin tartışmaların Kasım ayında başlayacağını duyurdu. Bugün duruşma vardı. Trump en son Çin’e Kasım ayına kadar süre vermişti. Ancak AB son Google cezasıyla, Çin 100 milyar m3 Rus gazı anlaşmasıyla tarife sürecini taciz ediyor. Peki döngü analizi bize ne söylüyor? XRP ve BTC hedefleri kaç dolar?

Bitcoin (BTC) Hedefleri

112.500 dolar halen kalıcı olarak aşılamıyor ancak BTC 108 bin doları da destek olarak korumaya devam ediyor. Altcoinlerde yatay seyir sürerken DaanCrypto devam eden süreci “istikrar” olarak yorumluyor. Düşüşlerin fitiller dikkate alınmazsa son derece sınırlı olduğunu yazan analist piyasanın artık volatiliteden uzaklaştığını, olgunlaştığını savunuyor.

“BTC bu döngüde inanılmaz derecede istikrarlı bir seyir izledi. Fitilleri dikkate almadan aylık açılış kapanışlarından en büyük düşüş %20’dir. Fitilleri de dahil edersek, en büyük düşüşler 2024 yazında %33 ve 2025 Nisan ayında %32 olarak gerçekleşti. Bunlar, Yen Carry Trade’in çöküşü ve gümrük vergisi belirsizliğinden kaynaklandı. Sonuç olarak, önceki döngülere kıyasla çok daha az volatilite ile uzun vadeli yatırımcılar için nispeten rahat bir döngü oldu. Dezavantajı ise elbette, daha önce gördüğünüz çılgın getirileri elde etme olasılığınızın daha düşük olmasıdır. Piyasa olgunlaşıyor.”

Piyasanın olgunlaşması boğa piyasalarının daha uzun yaşanmasına sebep olabilir. Nitekim faizlerin yeni inecek olmasını da hesaba katarsak BTC’nin ve daha geniş çerçevede kripto paraların 2025 sonu itibariyle döngü sonuna gelmesi çok anlamlı değil.

Kyle ise yukarıdaki grafiği paylaşarak BTC madencilerinin yeni zorluk seviyelerine ulaşarak fiyatı 150 bin dolara taşıyabileceğinden bahsediyor.

“Her döngü aynı hikayeyi anlatır: fiyat + zorluk birlikte artar. 2017’de fiyatlar yükseldi, zorluk seviyesi fırladı. 2021,2de Çin’in yasağıyla düşüş → madenciler toparlandı, BTC yeni zirvelere ulaştı. Şu an zorluk seviyesi ATH (136T) iken BTC 110.000 dolar civarında seyrediyor. Yüksek zorluk seviyesi = madencilerin inancı + daha sıkı arz. Tarih gösteriyor ki… zirveler genellikle bunu takip ediyor. Bu, sıradaki hedefin 150.000 dolar olduğu anlamına mı geliyor?”

XRP Coin

Ali Martinez meşhur XRP Coin grafiğini yeniden paylaştı. Analist burada daha derin düşüşler beklemiyor ve alçalan üçgenden yukarı yönlü kırılma ihtimaline sık sık dikkat çekmekte. Bir saat önce yine böyle bir değerlendirme paylaştı ve yukarı yönlü kırılmanın 3,6 doları hedefleyeceğini yazdı.