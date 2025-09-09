Kripto Para

Son Dakika: Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdidi Küresel Dengeleri Bozabilir

Özet

  • AB, Çin ve Hindistan'a %100 gümrük vergisi duyurabilir.
  • Fikir Rusya ile ticaret yaptıkları için Trump'a ait.
  • Geçen hafta Rusya, Çin ile 100 milyar m3 gaz anlaşması duyurdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump bu yıla yüksek gümrük vergileriyle damga vurdu ve BTC grafiğinden geçmişe dönük olarak bunun etkilerini inceleyebilirsiniz. O her parmak salladığında BTC düştü ve anlaşma ihtimalleri konuşulurken yükseldi. Şimdiyse FT’nin kaynaklarına göre Trump Çin ve Hindistan’a %100 gümrük vergisi öneriyor. Üstelik bunu AB’nin yapmasını istiyor. Ne kadar ilginç değil mi?

Gümrük Vergisi

Konuya aşina kaynaklara göre Ukrayna savaşının sona ermesi için Trump’ın harika bir önerisi var. Malumunuz üzere hafta sonu dahil günlerdir bu hafta Rusya ağır hareket ettiği için yaptırımlara dair bir şeyler görmemiz gerektiğinden bahsediyorduk. Bugün yarın Trump parmak sallamaya başlar derken biraz önce FT “sızıntı” diyerek manşeti paylaştı.

AB’nin Çin ve Hindistan’a Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle %100 gümrük vergisi koyması gerektiğini söyleyen Trump bunun yararlı olacağını söyledi.

“Başkan bu sabah geldi ve onun görüşü, buradaki en bariz yaklaşımın, hepimizin dramatik gümrük vergileri uygulaması ve Çinliler petrol alımını durdurmayı kabul edene kadar bu vergileri sürdürmesi olduğu yönünde. Petrolün gidebileceği başka pek fazla yer yok.” – İçeriden Kaynaklar

Bugün bu sızıntı olmadan günler önce Putin, Çin’e 100 milyar metreküp gaz daha satacağız diyerek adeta ABD’ye meydan okumuştu.

Şimdi elimizde ne var? Rusya anlaşma için gerekli çabayı sarf etmiyor. Görüşmeler istenen sonuçları vermiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya giderek daha agresif saldırılar başlattığını görüyoruz. İkili görüşme halen olmadı. Geçen hafta Rusya dalga geçer gibi Çin’e daha fazla yakıt satacağını açıkladı.

Peki sonuç? Muhtemelen çok geçmeden AB ve ABD ortak ek gümrük vergisi duyurusu yapar. Çin ve Hindistan Rusya’yı ikna etmek için çabalar, Rusya baskılara boyun eğmeyeceğini söyler ve gerilimin tonu artar. Sonrasında gerilimin ne kadar uzun süre tırmanacağına bağlı olarak üçüncü dünya savaşına giden bir yol izleyebiliriz çünkü Trump “caydırıcılık” için Savunma Bakanlığının ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirerek ikinci dünya savaşı koşullarına çoktan dönüyor.

Kripto paraları yine fantastik günler bekliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Yeni iPhone Yerine Bitcoin Alsaydınız Kaç Paranız Olurdu? iPhone 17 Çıktı
Bir Sonraki Yazı Fiyat Projeksiyonu: Döngü Analizi, XRP Coin ve BTC Hedefleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?