Son Dakika: Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdidi Küresel Dengeleri Bozabilir

Trump bu yıla yüksek gümrük vergileriyle damga vurdu ve BTC grafiğinden geçmişe dönük olarak bunun etkilerini inceleyebilirsiniz. O her parmak salladığında BTC düştü ve anlaşma ihtimalleri konuşulurken yükseldi. Şimdiyse FT’nin kaynaklarına göre Trump Çin ve Hindistan’a %100 gümrük vergisi öneriyor. Üstelik bunu AB’nin yapmasını istiyor. Ne kadar ilginç değil mi?

Gümrük Vergisi

Konuya aşina kaynaklara göre Ukrayna savaşının sona ermesi için Trump’ın harika bir önerisi var. Malumunuz üzere hafta sonu dahil günlerdir bu hafta Rusya ağır hareket ettiği için yaptırımlara dair bir şeyler görmemiz gerektiğinden bahsediyorduk. Bugün yarın Trump parmak sallamaya başlar derken biraz önce FT “sızıntı” diyerek manşeti paylaştı.

AB’nin Çin ve Hindistan’a Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle %100 gümrük vergisi koyması gerektiğini söyleyen Trump bunun yararlı olacağını söyledi.

“Başkan bu sabah geldi ve onun görüşü, buradaki en bariz yaklaşımın, hepimizin dramatik gümrük vergileri uygulaması ve Çinliler petrol alımını durdurmayı kabul edene kadar bu vergileri sürdürmesi olduğu yönünde. Petrolün gidebileceği başka pek fazla yer yok.” – İçeriden Kaynaklar

Bugün bu sızıntı olmadan günler önce Putin, Çin’e 100 milyar metreküp gaz daha satacağız diyerek adeta ABD’ye meydan okumuştu.

Şimdi elimizde ne var? Rusya anlaşma için gerekli çabayı sarf etmiyor. Görüşmeler istenen sonuçları vermiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya giderek daha agresif saldırılar başlattığını görüyoruz. İkili görüşme halen olmadı. Geçen hafta Rusya dalga geçer gibi Çin’e daha fazla yakıt satacağını açıkladı.

Peki sonuç? Muhtemelen çok geçmeden AB ve ABD ortak ek gümrük vergisi duyurusu yapar. Çin ve Hindistan Rusya’yı ikna etmek için çabalar, Rusya baskılara boyun eğmeyeceğini söyler ve gerilimin tonu artar. Sonrasında gerilimin ne kadar uzun süre tırmanacağına bağlı olarak üçüncü dünya savaşına giden bir yol izleyebiliriz çünkü Trump “caydırıcılık” için Savunma Bakanlığının ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirerek ikinci dünya savaşı koşullarına çoktan dönüyor.

Kripto paraları yine fantastik günler bekliyor.