BITCOIN (BTC)

Yeni iPhone Yerine Bitcoin Alsaydınız Kaç Paranız Olurdu? iPhone 17 Çıktı

Özet

  • Her yıl iPhone almak yerine BTC alsaydınız 226,3 BTC'niz olabilirdi.
  • iPhone yerine her yeni modelde BTC alan birinin bugün 1 milyar TL'nin üzerinde parası bulunuyor.
  • BTC 111.300 dolarda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hemen her sene iPhone için yeni modeller çıkıyor ve Apple her seferinde daha fazla telefon satıyor. Dünya genelinde büyük talep gören bu cihazlar trilyon dolarlık devin daha değerli hale gelmesini sağladı. Bugünkü Apple etkinliğinde yeni aksesuarlar, ürünler tanıtıldı. Herkes heyecanla yeni iPhone’un eline geçeceği günü bekliyor.

Alt Başlıklar
iPhone 17 Yenine BitcoinMilyarder Olabilirdiniz

iPhone 17 Yenine Bitcoin

İmkanı olanlar çıktığı gibi, gözü kesenler krediyle her yeni modeli satın almak için adeta yarışıyor. iPhone 4s’ten bugüne çok fazla model çıktı ve her yeni model kullanıcılar tarafından “artık top nokta” yorumları aldı. Son yıllarda tasarımda inanılmaz değişimler olmasa da performans iyileştirmeleri önemli seviyelere geldi.

Elbette burada iPhone 17’nin özelliklerinden, avantajlarından, farklarından bahsetmeyeceğiz. Bugün her yıl yeni iPhone almak yerine BTC alsaydınız ne kadar paranız olurdu buna bakacağız.

Eğer iPhone 4s çıktığında ona vereceğini parayla o günlerde BTC alsaydınız tam 162 BTC cüzdanınızda bugün sizi bekliyor olurdu. iPhone 5’in çıktığı günü hatırlamaya çoğumuzun yaşı yetiyor. Onu almak yerine 53 BTC alabiliyordunuz. iPhone 5s’e vereceğiniz parayla 5 ve iPhone 5 alacağınız paraya 1,7 BTC almanız mümkündü. Peki diğerleri?

  • iPhone 6s – 2,8
  • iPhone 7 – 1,1
  • iPhone 8 – 0,19
  • iPhone X – 0,14
  • iPhone XS 0,15
  • iPhone 11- 0,068
  • iPhone 12 – 0,051
  • iPhone 13 – 0,018
  • iPhone 14 – 0,042
  • iPhone 15 – 0,031
  • iPhone 16 – 0,014
  • iPhone 17 – 0,0007

Milyarder Olabilirdiniz

Toplamda kabaca 226,3 civarında BTC varlığınız olacaktı. Bu da güncel fiyatla çarpıldığında 25,2 milyon dolara yakın bir rakam yapıyor. Dolar milyarderi olamazdınız ancak Türk Lirası cinsinden varlığını 1,039 milyar TRY seviyesine ulaşırdı. Yani yerel bir milyarder olmanız mümkündü.

Üstelik bu veriler bize BTC tutarak yıldan yıla ucuza iPhone almanın da mümkün olduğunu gösteriyor. Mesela daha yeni olan iPhone 17’yi bugün almak için geçen yıla göre BTC cinsinden %49,4 daha az ödeme yapıyorsunuz.

Tabi ki ayı piyasalarında durum değişebiliyor. Kripto paralarda dört yıllık döngü hikayelerine göre asıl yükseliş dönemi 1 yıl ile sınırlıdır.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin İçin 50 Milyar Dolarlık Olay İddia: Fred Krueger Öngörüsüyle Herkesi Şaşırttı

10 Kasım 2025 Kripto Para Yatırımcıları İçin Çok Önemli

Strategy 217 Milyon Dolarlık Yeni Bitcoin Alımını Duyurdu

Bitcoin’de Yükseliş Sürecek mi? Teknik ve Blockchain İçi Veriler Ne Söylüyor?

Bitcoin 110.000 Dolar Civarında Sıkıştı: Analiste Göre Yükseliş Bu 2 Faktöre Bağlı

El Salvador, Bitcoin Yasası’nın 4. Yıldönümünde 21 Adet BTC Aldı

Bitcoin Boğa Döngüsünün Sonuna Mı Yaklaşıyor? Kritik Seviyeler!

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Düşüş Diye Tutturan Analist ve 9 Eylül Kripto Para Tahmini
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdidi Küresel Dengeleri Bozabilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?