Yeni iPhone Yerine Bitcoin Alsaydınız Kaç Paranız Olurdu? iPhone 17 Çıktı

Hemen her sene iPhone için yeni modeller çıkıyor ve Apple her seferinde daha fazla telefon satıyor. Dünya genelinde büyük talep gören bu cihazlar trilyon dolarlık devin daha değerli hale gelmesini sağladı. Bugünkü Apple etkinliğinde yeni aksesuarlar, ürünler tanıtıldı. Herkes heyecanla yeni iPhone’un eline geçeceği günü bekliyor.

iPhone 17 Yenine Bitcoin

İmkanı olanlar çıktığı gibi, gözü kesenler krediyle her yeni modeli satın almak için adeta yarışıyor. iPhone 4s’ten bugüne çok fazla model çıktı ve her yeni model kullanıcılar tarafından “artık top nokta” yorumları aldı. Son yıllarda tasarımda inanılmaz değişimler olmasa da performans iyileştirmeleri önemli seviyelere geldi.

Elbette burada iPhone 17’nin özelliklerinden, avantajlarından, farklarından bahsetmeyeceğiz. Bugün her yıl yeni iPhone almak yerine BTC alsaydınız ne kadar paranız olurdu buna bakacağız.

Eğer iPhone 4s çıktığında ona vereceğini parayla o günlerde BTC alsaydınız tam 162 BTC cüzdanınızda bugün sizi bekliyor olurdu. iPhone 5’in çıktığı günü hatırlamaya çoğumuzun yaşı yetiyor. Onu almak yerine 53 BTC alabiliyordunuz. iPhone 5s’e vereceğiniz parayla 5 ve iPhone 5 alacağınız paraya 1,7 BTC almanız mümkündü. Peki diğerleri?

iPhone 6s – 2,8

iPhone 7 – 1,1

iPhone 8 – 0,19

iPhone X – 0,14

iPhone XS 0,15

iPhone 11- 0,068

iPhone 12 – 0,051

iPhone 13 – 0,018

iPhone 14 – 0,042

iPhone 15 – 0,031

iPhone 16 – 0,014

iPhone 17 – 0,0007

Milyarder Olabilirdiniz

Toplamda kabaca 226,3 civarında BTC varlığınız olacaktı. Bu da güncel fiyatla çarpıldığında 25,2 milyon dolara yakın bir rakam yapıyor. Dolar milyarderi olamazdınız ancak Türk Lirası cinsinden varlığını 1,039 milyar TRY seviyesine ulaşırdı. Yani yerel bir milyarder olmanız mümkündü.

Üstelik bu veriler bize BTC tutarak yıldan yıla ucuza iPhone almanın da mümkün olduğunu gösteriyor. Mesela daha yeni olan iPhone 17’yi bugün almak için geçen yıla göre BTC cinsinden %49,4 daha az ödeme yapıyorsunuz.

Tabi ki ayı piyasalarında durum değişebiliyor. Kripto paralarda dört yıllık döngü hikayelerine göre asıl yükseliş dönemi 1 yıl ile sınırlıdır.