Düşüş Diye Tutturan Analist ve 9 Eylül Kripto Para Tahmini

Analistlerin pek az bir bölümü tutarlı yön tahminlerinde bulunuyor. Önemli kısmıysa rüzgara göre yön alır. Kısa, orta ve uzun vadede fiyatın gideceği yönü doğru tahmin etmek özellikle sürprizlerle dolu kripto para piyasalarında zor. Ancak Roman Trading aylardır BTC fiyatının çok daha büyük bir zirve görmeyeceğini iddia ediyor. Peki bugünkü kripto para tahmini bize ne söylüyor?

Kripto Para Tahmini

Trump ailesi servetine kripto paralar sayesinde 1,3 milyar dolar kattı. Ancak kripto para yatırımcıları Trump göreve geldiğinden bugüne yüz milyarlarca dolarlık kazanç elde etti. Altcoinler için aynı şeyi söylemek mümkün değil çünkü uzun süren altı haneli seviyelerde konsolidasyon dönemine rağmen altcoinler bekleneni vermedi.

Roman Trading ise aylardır BTC için artık çok daha büyük bir zirve görmeyeceğimizi söylüyor. Bunu yaparken asıl yükselişin, likiditenin altcoinlere kaymasıyla kripto paraların geri kalanında yaşanacağını vurguluyor. Ekim ayından yatırımcılar umutlu, hem tarihsel veriler hem de altcoin ETF onay potansiyelleri nedeniyle haksız da değiller.

Düşüş bekleyen analist Roman Trading’in bugünkü değerlendirmesine değinirsek o halen BTC için düşüş beklentisinin sürdüğünü söylüyor.

“Daha önce küçük bir sıçrama olasılığı hakkında bir yazı paylaşmıştım, ancak BTC hakkındaki makro görüşüm hala düşüş yönlü. Grafik değişene kadar görüşümü değiştirmeyeceğim. Özellikle de şu anda en yüksek miktarda spot kar realizasyonu yaşandığını gösteren kanıtlar varken. Bence boğa koşusu (BTC cihetinde) sona erdi.”

Bitcoin Düşüşü

112.500 dolar bir türlü kalıcı olarak geri alınamadı ve gün içinde kazanılıp kaybediliyor. Altcoinlere bunun yansıması elbette daha kötü oluyor çünkü her düşüşte daha düşük dip yapma potansiyelleri oluşuyor. Michael Poppe de son düşüşü anlamlandıramayanlardan.

“Bugün Bitcoin $114,531.69 piyasalarında klasik bir düzeltme yaşandı. Bu, Katar’daki haberlere mi dayanıyor? İşgücü verileri haberlerine mi dayanıyor? Kimse bilmiyor. Tek bildiğim, hala 20-EMA’nın altında olduğumuz ve eğer bu seviyenin üzerinde kapanmazsa, bir sonraki düşüşte maksimum long pozisyon alacağımdan emin olduğum.”

Yani Poppe BTC düşüşünün devam etmesinden endişeleniyor. Uzun vadede Roman Trading takma isimli analiste katılmasa da kısa vadede tahmini bu yönde.