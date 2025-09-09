Kripto Para

Goldman, Fitch Ratings Ekonomi ve Kripto Para Tahminleri

Özet

  • Fitch Ratings: Dünya GSYİH tahminleri yükseltildi ancak ABD'de yavaşlamaya dair işaretler artıyor.
  • Doların zayıflaması kripto paralar için olumlu.
  • Birçok finans kuruluşu tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı senaryoya işaret ediyor. Bu kripto paralar için olumlu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada Apple iPhone 17’yi duyuruyor ancak böylesi güzel bir günde kripto paralar için işler pek harika gitmiyor. Büyük finans kuruluşları enflasyon verilerinin açıklandığı bu haftada güncel görünüm beklentilerini paylaştı. Altcoinler genel olarak yatay seyrediyor BTC ise yüzde 1 kayıpla güne devam ediyor.

Alt Başlıklar
Ekonomi TahminleriKripto Para Tahminleri

Ekonomi Tahminleri

Goldman Sachs aylık bazda TÜFE için %0,3 artış bekliyor. Bugünkü tahminleri Ağustos ayı için çekirdek PCE’deki %0,29’luk artışla da uyumlu. Birçok finans kuruluşunun değerlendirmesine göre 0,3%’lik artış tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalması anlamına gelecek. Global tarifelerin her ülke için farklı oranlarla geçen ay başında devreye alındığını ve Şubat ayından bugüne tarifelerin devrede olduğunu düşünürsek enflasyondaki olası patlama hikayesi de sönecektir.

“Ağustos TÜFE raporuna yön veren temel bileşen düzeyindeki eğilimler şunlardır: ikinci el otomobil fiyatları artan açık artırma fiyatları nedeniyle %1,2 artış, yeni otomobil fiyatları düşük bayi teşvikleri nedeniyle %0,2 artış, araç sigortası primlere bağlı olarak %0,4 artış ve uçak biletleri mevsimsel bozulmalar ve yüksek temel ücretler nedeniyle %3 artış. Haberleşme, ev eşyası ve eğlence gibi kategoriler üzerindeki tarife kaynaklı baskının çekirdek enflasyona +0,14 puan katkı yapması beklenmektedir.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, tarifelerin aylık enflasyonu (~%0,3) desteklemeye devam etmesi beklenirken, konut kiralama ve işgücü piyasalarından gelen katkıların azalması nedeniyle temel trend enflasyonunun ılımlı seyretmesi beklenmektedir. 2025 yılsonu çekirdek TÜFE %3,1 ve çekirdek PCE %3,2 (veya tarifeler hariç her iki ölçüm için +%2,3) olacaktır.” – Goldman Sachs

Enerji fiyatlarının düşmeye devam etmesi destekleyici ve Fed’in faiz indirimi için beklenti 50bp büyüklüğüne evriliyor.

Kripto Para Tahminleri

Biraz önce paylaştığı değerlendirmesinde Fitch Ratings küresel GSYİH tahminlerini yukarı çekti. Bu da tarifelerin küresel etkisi ve global durgunluk riskini törpülemesi açısından kripto paralar için olumlu. Yani geçen aylarda kuvvetlenen küresel felaket senaryosundan uzaklaşıyoruz. Fakat Avrupa Merkez Bankasının öncülüğünde Fed kenarda beklerken faizleri düşüren merkez bankalarının buna artık devam etmemesi bekleniyor.

Aynı zamanda dolarda toparlanma ihtimalinin zayıfladığına işaret ediliyor. Tüm bunlar kripto paraların önümüzdeki dönemde istikrarlı biçimde yatay, yukarı hareket etme potansiyeline işaret ediyor.

Özetle geçen hafta gelen ve bu haftaki BLS revizesiyle teyit edilen istihdam gevşemesi eğer enflasyonda yavaş artışla birleşirse Cuma günü kripto paralar için yeni yükseliş döneminin startı verilebilir. Yarınki ÜFE verisi burada belirleyici olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?

Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin

Kripto Paralarda 11 Eylül Etkisi, İşte Gerçek Boğanın Ayak Sesleri

Çin’in Kripto Para Yasağına Rağmen Hong Kong Durmuyor: Kurallar Güncellenecek

Kripto İçin İyi Mi? Fed Toplantısına Günler Kala Trump Kötü Haberi Aldı

10 Eylül Kripto Para Yükselişi ve 2025 Son Çeyrek Öngörüleri

SEC-CFTC Kripto Paralar İçin Aynı Masada: Gözler 29 Eylül’e Çevrildi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Saatler Kaldı, ABD Enflasyon Beklentileri ve Kripto Paralar
Bir Sonraki Yazı Düşüş Diye Tutturan Analist ve 9 Eylül Kripto Para Tahmini
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?