Goldman, Fitch Ratings Ekonomi ve Kripto Para Tahminleri

Yazı hazırlandığı sırada Apple iPhone 17’yi duyuruyor ancak böylesi güzel bir günde kripto paralar için işler pek harika gitmiyor. Büyük finans kuruluşları enflasyon verilerinin açıklandığı bu haftada güncel görünüm beklentilerini paylaştı. Altcoinler genel olarak yatay seyrediyor BTC ise yüzde 1 kayıpla güne devam ediyor.

Ekonomi Tahminleri

Goldman Sachs aylık bazda TÜFE için %0,3 artış bekliyor. Bugünkü tahminleri Ağustos ayı için çekirdek PCE’deki %0,29’luk artışla da uyumlu. Birçok finans kuruluşunun değerlendirmesine göre 0,3%’lik artış tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalması anlamına gelecek. Global tarifelerin her ülke için farklı oranlarla geçen ay başında devreye alındığını ve Şubat ayından bugüne tarifelerin devrede olduğunu düşünürsek enflasyondaki olası patlama hikayesi de sönecektir.

“Ağustos TÜFE raporuna yön veren temel bileşen düzeyindeki eğilimler şunlardır: ikinci el otomobil fiyatları artan açık artırma fiyatları nedeniyle %1,2 artış, yeni otomobil fiyatları düşük bayi teşvikleri nedeniyle %0,2 artış, araç sigortası primlere bağlı olarak %0,4 artış ve uçak biletleri mevsimsel bozulmalar ve yüksek temel ücretler nedeniyle %3 artış. Haberleşme, ev eşyası ve eğlence gibi kategoriler üzerindeki tarife kaynaklı baskının çekirdek enflasyona +0,14 puan katkı yapması beklenmektedir. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, tarifelerin aylık enflasyonu (~%0,3) desteklemeye devam etmesi beklenirken, konut kiralama ve işgücü piyasalarından gelen katkıların azalması nedeniyle temel trend enflasyonunun ılımlı seyretmesi beklenmektedir. 2025 yılsonu çekirdek TÜFE %3,1 ve çekirdek PCE %3,2 (veya tarifeler hariç her iki ölçüm için +%2,3) olacaktır.” – Goldman Sachs

Enerji fiyatlarının düşmeye devam etmesi destekleyici ve Fed’in faiz indirimi için beklenti 50bp büyüklüğüne evriliyor.

Kripto Para Tahminleri

Biraz önce paylaştığı değerlendirmesinde Fitch Ratings küresel GSYİH tahminlerini yukarı çekti. Bu da tarifelerin küresel etkisi ve global durgunluk riskini törpülemesi açısından kripto paralar için olumlu. Yani geçen aylarda kuvvetlenen küresel felaket senaryosundan uzaklaşıyoruz. Fakat Avrupa Merkez Bankasının öncülüğünde Fed kenarda beklerken faizleri düşüren merkez bankalarının buna artık devam etmemesi bekleniyor.

Aynı zamanda dolarda toparlanma ihtimalinin zayıfladığına işaret ediliyor. Tüm bunlar kripto paraların önümüzdeki dönemde istikrarlı biçimde yatay, yukarı hareket etme potansiyeline işaret ediyor.

Özetle geçen hafta gelen ve bu haftaki BLS revizesiyle teyit edilen istihdam gevşemesi eğer enflasyonda yavaş artışla birleşirse Cuma günü kripto paralar için yeni yükseliş döneminin startı verilebilir. Yarınki ÜFE verisi burada belirleyici olacak.