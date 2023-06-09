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Dev kripto para borsası OKX, kısa süre önce yaptığı duyuruda popüler altcoin’i OKB (OKB) için 20’nci yakımın tamamlandığını ve bu yakım sürecinde rekor değerde geri alım ve yakım yapıldığını açıkladı. Yapılan geri alım ve yakımla birlikte token’in arzından 244 milyon dolar değerinde yaklaşık 5.5 milyon OKB çıkarılmış oldu.

Şimdiye Kadar Gerçekleştirilen En Büyük OKB Yakımı

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan OKX, OKB için başlattığı aylık yakım programı kapsamında şimdiye kadarki en büyük OKB geri alımını ve yakımı yaptı.

Çeyrek boyunca yapılan toplam yakımları yansıtan 20’nci OKB yakımı için açıklanan rakamlara göre, 1 Mart 2023 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 244 milyon dolar değerinde yaklaşık 5.5 milyon OKB’nin yakımı yapılarak dolaşımdan çıkarıldı. OKX’e göre 90 günlük ortalama fiyat üzerinden hesaplama yapıldığında yakımı yapılan OKB’lerin değeri 258 milyon dolar civarında.

Çinli kripto para gazetecisi Colin Wu, OKX’in şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik OKB yakımını yaptığını bildirdi. 20’nci yakımla birlikte şimdiye kadar yakımı yapılan OKB’lerin toplamı 64 milyonu aşarak 64 milyon 42 bin 314’i buldu.

Kripto para borsası, 19’ncu OKB yakımında ise 5 milyon 183 bin 976 OKB’nin yakımını yaparak dolaşımdan çıkarmıştı.

Yakım Duyurusu Sonrası OKB Fiyatı Hareketlendi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre OKB, yakım duyurusu sonrası hızla yukarı yönde harekete geçti. Son 24 saatte yüzde 1,40 yükselen altcoin‘in fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada 45,02 dolardan işlem görüyor. OKB’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 18 Şubat’ta 58,46 dolarla kaydedildi. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 23,07 altında işlem görüyor.

OKX, OKB’yi sahiplerinin borsadada indirimler, özel erişim ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok avantajdan yararlanmasını sağlayan ve OKX Blockchain Vakfı tarafından ihraç edilen küresel bir yardımcı program token’i olarak tanımlıyor.