ALTCOIN

Bitcoin Cash, Hedera ve Litecoin: Grayscale 3 Altcoin İçin SEC’in Kapısını Çaldı

Özet

  • Grayscale, Bitcoin Cash, Hedera ve Litecoin fonlarını ETF’ye dönüştürmek için SEC’e başvuru yaptı.
  • Başvurular NYSE Arca ve Nasdaq üzerinde işlem için hazırlandı.
  • SEC’in alacağı karar altcoin piyasası için kritik bir dönüm noktası olabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Grayscale, SEC’e yaptığı yeni başvurularla Bitcoin $114,531.69 Cash (BCH), Hedera (HBAR) ve Litecoin $114.24 (LTC) için borsa yatırım fonu (ETF) onayı talep etti. Şirket kapalı uçlu fonlarını açık uçlu ETF yapısına dönüştürmeyi hedefliyor. Başvurular New York merkezli borsalar NYSE Arca ve Nasdaq üzerinde işlem görmek üzere hazırlandı.

Alt Başlıklar
Grayscale’in ETF Başvurularının AyrıntılarıSEC Değerlendirmesi ve Mevcut Süreç

Grayscale’in ETF Başvurularının Ayrıntıları

Grayscale’in SEC’e sunduğu S-1, S-3 ve ilgili belgeler Bitcoin Cash $589.11, Hedera ve Litecoin fonlarının ETF’ye dönüştürülmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Bu yöntem Grayscale’in 2024 yılında Bitcoin ve Ethereum $4,416.56 fonları için uyguladığı süreçle aynı doğrultuda ilerliyor. S-3 dosyasında SEC’in 19b-4 başvurusunu veya genel listeleme standartlarını onaylaması halinde fonların NYSE Arca’da işlem görebilecek.

Grayscale Bitcoin Cash

Başvuru dosyalarına göre 30 Haziran itibarıyla Grayscale’in Bitcoin Cash fonu 202 milyon doların üzerinde net varlık değerine sahip. Fonun birim fiyatı 4,31 dolar olarak kaydedildi. Kapalı uçlu fonların net varlık değerine kıyasla primli veya iskontolu işlem görebildiği, ETF’lerin ise talebe bağlı olarak yeni pay ihraç ederek fiyatı net varlık değerine yakın tuttuğu belirtildi.

SEC Değerlendirmesi ve Mevcut Süreç

Başvuruların yapıldığı gün SEC, Grayscale’in spot Hedera ETF başvurusu ile Bitwise’ın Dogecoin $0.249436 ETF başvurusunu erteledi. Bu durum düzenleyici kurumun altcoin tabanlı yatırım ürünleri için inceleme sürecini devam ettirdiğini ortaya koyuyor.

Grayscale’in daha önce SEC’e karşı açtığı davada elde ettiği sonuç Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanmasını sağlamıştı. ABD’de spot Bitcoin ETF’leri Ocak 2024’te işlem görmeye başladı ve o tarihten bu yana 1.2 trilyon doları aşan işlem hacmine ulaştı. Grayscale’in yeni başvuruları düzenleyici kurumun alacağı karara göre altcoin piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabilir.

