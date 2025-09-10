Solana’da 94 Milyon Dolar Tutan SOL Strategies Nasdaq’ta İşlem Görmeye Başladı

Toronto merkezli SOL Strategies, Nasdaq Global Select Market’te STKE koduyla işlem görmeye başladı. Şirket, altcoin Solana odaklı ilk şirketlerden biri olarak ABD sermaye piyasalarına adım atmış oldu. Nasdaq kotasyonu Solana’ya dönük kurumsal ilgideki artışın göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kanada ve ABD Borsalarında Eş Zamanlı Listelendi

SOL Strategies’in Nasdaq‘ta listelenmesi geçtiğimiz hafta alınan onayın ardından resmileşti. Daha önce Cypherpunk Holdings adıyla bilinen SOL Strategies, Kanada Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye devam ediyor. Böylece hem Kanada hem de ABD borsalarında eş zamanlı işlem görerek yatırımcı tabanını genişletme fırsatı yakaladı.

Açılış için düzenlenen sanal gong töreni katılımcıların etkinliği Solana Blockchain‘ine kaydetmelerini sağladı. Törenin ardından yapılan X Spaces oturumunda şirket yöneticileri kurumsal hedeflere ilişkin önemli bilgiler verdi. CEO Leah Wald, Nasdaq kotasyonunun Solana ekosisteminde altyapı geliştirme stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bu gelişmenin hem yatırımcı çeşitliliğini artıracağı hem de Solana doğrulayıcı faaliyetlerine katkı sağlayacağı ifade edildi.

SOL Strategies ayrıca yılın başında Kanada düzenleyicilerine raf prospektüsü sunarak 1 milyar dolara kadar menkul kıymet ihracı planladığını açıklamıştı. Şirket bu planla sermaye piyasaları üzerinden büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yahoo Finance verilerine göre STKE hisseleri 9 Eylül’ü yüzde 41,76 düşüşle 7,60 dolardan kapattı. Açılış öncesi dönemde ise yüzde 9,87 yükselişle 8,35 dolardan işlem görüyor.

94 Milyon Dolarlık Solana Rezervini Kontrol Ediyor

SOL Strategies’in hazinesinde şu anda yaklaşık 94 milyon dolar değerinde SOL coin bulunuyor. Rezerv şirketin Solana ağındaki varlığını kurumsal ölçekte sürdürme kararlılığını yansıtıyor. Söz konusu varlık büyüklüğü şirketin finansal gücünün yanı sıra uzun vadeli stratejilerine de temel oluşturuyor.

SOL Strategies aynı zamanda stratejik iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Ark Invest, ARK Digital Asset Revolutions Fund kapsamındaki Solana stake işlemlerini yürütmesi için şirketi seçti. Bu iş birliğiyle Ark’ın doğrulayıcı faaliyetleri SOL Strategies’in kurumsal ağına taşındı.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların Solana’ya ilgisi artmaya devam ediyor. DeFi Dev Corp, bilançosuna 39.67 milyon dolar değerinde SOL ekleyerek toplam rezervini 427 milyon doların üzerine çıkardı.