Bitcoin ve Ethereum’da Pozitif 9 Eylül: 67.21 Milyon Dolar Aktı

Spot Bitcoin $114,531.69 ETF’leri 9 Eylül’de toplam 23.05 milyon dolarlık net giriş bildirdi. BlackRock’ın IBIT fonu 169 milyon dolarlık katkısıyla en yüksek paya sahip olurken, Ethereum $4,416.56 ETF’leri de altı gün süren çıkış serisini kırarak 44.16 milyon dolarlık giriş çekti. İşlem hacimleri güçlü seyrederken, her iki ürün grubundan da çıkış olmadı.

Bitcoin ETF’lerine 23.05 Milyon Dolar Net Giriş Oldu

SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF’leri 9 Eylül’de 23.05 milyon dolarlık net girişle günü tamamladı. BlackRock‘ın IBIT fonu 169.31 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FBTC’si 55.81 milyon dolar, Ark & 21Shares’in ARKB’si 72.9 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB’si 18.15 milyon dolar giriş bildirdi. On iki Bitcoin ETF’sinden hiçbirinde çıkış olmadı.

Toplam işlem hacmi 3.03 milyar dolara ulaştı. Fonların toplam net varlık büyüklüğü 144.30 milyar dolar oldu. 144.30 milyar dolar Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 6,50’sine karşılık geliyor. IBIT fonu 83.72 milyar dolarlık net varlığı ve 2.29 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıktı.

Bitcoin’in fiyatı haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,07 düşüşle 111.846 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde kalan en büyük kripto paranın günlük işlem hacmi ise 43.76 milyar dolarda.

Ethereum ETF’lerine İse 44.16 Milyon Dolarlık Aktı

Ethereum ETF’lerine ise 9 Eylül’de 44.16 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu tutarın tamamı BlackRock’ın ETHA fonundan geldi. Böylece Ethereum ETF’lerinde altı gün süren çıkış serisi sona erdi. Dokuz Ethereum ETF’sinden hiçbirinde çıkış olmadı.

Ethereum ETF’lerinde toplam işlem hacmi 1.28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte fonların net varlık değeri 27.39 milyar dolara geriledi. Bu rakam Ethereum’un piyasa değerinin yüzde 5,27’sine karşılık geliyor.

ETHA fonu 15.76 milyar dolarlık net varlığı ve 883.3 milyon dolarlık işlem hacmiyle günün en yüksek katkısını sağladı. Haberin hazırlandığı sırada ETH‘nin fiyatı yüzde 1,48 düşüşle 4.314 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin‘in toplam piyasa değeri 590,80 milyar dolar olarak ölçülüyor.