Paxos Hyperliquid’in USDH Coin’i İçin Teklifini Güncelledi: Artık PayPal ve Venmo Ortaklığı Var

Paxos Labs, Hyperliquid’in geliştirdiği USDH stablecoini ihraç edebilmek için hazırladığı teklifin güncellenmiş versiyonunu duyurdu. Teklifte PayPal ile yapılacak iş birliği ve Venmo entegrasyonu öne çıkarıldı. Rekabetçi ihale süreci bugün tamamlanırken, validator oylaması 14 Eylül’de başlayacak.

Paxos’un PayPal ve Venmo İş Birliği

Güncellenen teklifte USDH’nin PayPal’ın ödeme altyapısına entegre edilmesi planlandı. Bununla birlikte Venmo üzerinden stablecoin desteği sağlanması ve HYPE coin’in platformda listelenmesi işaret edildi. PayPal ayrıca Hyperliquid ekosistemi için 20 milyon dolarlık teşvik taahhüdünde bulundu.

Paxos, USDH’den elde edilecek gelirin Hyperliquid’in büyüme fonuna ve Assistance Fund’a aktarılacağını belirtti. Gelir payı toplam kilitli varlık miktarı 5 milyar doları aşsa dahi yüzde 5 ile sınırlandırıldı. PYUSD’nin rezerv varlık olarak eklenmesiyle uyumluluk ve istikrar hedefleniyor.

Paxos, ABD’de gündemde olan GENIUS Yasası’na uyumlu hareket ettiğini ve Avrupa’da cpin ihraç etme yetkisine sahip olduğunu ekledi.

Hyperliquid İhalesindeki Yüksek Rekabet

Paxos, teklifinde Hyperliquid’in yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, kurumsal piyasalara yönelik bir likidite altyapısına dönüşmesini hedeflediğini aktardı. Bu doğrultuda fintech şirketleri ve brokerlik kurumlarıyla entegrasyon planlanıyor. HIP-3 üzerinden varlık ihraççılarının çekilmesi, HyperEVM ile DeFi entegrasyonunun artırılması ve USDH tabanlı “Earn” ürününün tüketici uygulamalarına eklenmesi projeye dahil edildi.

Teklif, Paxos’un Stripe, Mastercard, Robinhood, Nubank, Mercado Libre ve Interactive Brokers gibi platformlara sunduğu mevcut stablecoin altyapısına dayandırıldı. Böylece Hyperliquid ekosisteminde kurumsal ölçekte kullanım alanı oluşturulması planlandı.

İhale sürecinde Paxos’un karşısında Frax Finance, Agora-Rain-LayerZero ortaklığı, Ethena Labs ve Sky var. Frax, BlackRock’un BUIDL fonuyla desteklenen frxUSD’yi önerdi. Agora, Rain ve LayerZero ortaklığı yüzde 100 gelir paylaşımı taahhüdü sundu. Ethena Labs ve Sky da ayrı teklifler hazırladı. Hyperliquid Vakfı ise değerlendirme sürecinde tarafsız kalacağını açıkladı.