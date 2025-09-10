Gelecek Çeyrekte Yükseliş Potansiyeli Taşıyan 1 Dolar Altındaki 4 Token

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

1 dolar altındaki projeler, düşük fiyatları sayesinde geniş bir bireysel yatırımcı kitlesi tarafından kolayca erişilebilir hale gelir ve bu da hızlı ivme kazanmalarını sağlar. 2025’in son çeyreği yaklaşırken, bazı token’lar yükseliş yapmaya aday olarak öne çıkıyor. Bunlar arasında iddialara göre Little Pepe (LILPEPE) en dikkat çekici olanı olurken, Cardano (ADA), VeChain (VET) ve Sei (SEI) de yatırımcıların radarında olmayı sürdürüyor.

Little Pepe (LILPEPE): Gerçek Kullanım Alanına Sahip Meme Coin

Çoğu meme token yalnızca topluluk ilgisine dayanırken, Little Pepe (LILPEPE) farklı bir yaklaşım benimsiyor ve gerçek sorunlara çözüm sunan bir altyapı inşa ediyor. Proje, özellikle meme token’lara özel tasarlanmış bir Layer-2 blokzinciri sunuyor. Ekibinin açıklamasına göre neredeyse sıfır işlem ücreti, adil lansmanlar için sniper-bot koruması ve geliştiricilerin kendi meme coin’lerini zincir üzerinde oluşturabilecekleri özel bir “Meme Launchpad” sunuyor. Bu yaklaşım kültürel çekiciliği teknik faydayla birleştirerek LILPEPE’ye bir avantaj sağlıyor olabilir. Ön satış sürecinin bir ivme kazandığı iddia ediliyor. Tamamlanan 11 aşamada 24,26 milyon dolar toplandı. Şu anda 12. aşama aktif durumda ve token fiyatı 0,0021 dolar. Sadece 600 milyon token kaldı. Ekibin açıklamasına göre toplam arz 100 milyar ile sınırlı olduğu için kıtlık faktörü, listeleme sonrası talebi artırabilir. Açıklamalara göre tokenomik yapısı sürdürülebilirlik odaklı: arzın %26,5’i ön satışa, %13,5’i staking ödüllerine ayrıldı, alım satım işlemlerinde vergi ise sıfır.

LILPEPE’yi öne çıkaran en önemli unsur, ekibine göre, listeleme sürecinin şimdiden netleşmiş olması. Token CoinMarketCap’te listelenmiş durumda ve ön satışın ardından iki üst düzey borsada anında işlem görmeye başlayacak. Ayrıca dünyanın en büyük borsasında listelenme planı olduğu da iddia ediliyor. Analistler, iddialara göre ön satıştan lansmana kadar %23.800’e varan bir yükseliş potansiyeli öngörüyor. Bu da LILPEPE’yi Q4 2025 öncesi cazip kriptolardan biri haline getiriyor olabilir.

Cardano (ADA): Hydra ve Midnight ile Yeniden İnşa

Cardano (ADA), uzun süredir araştırma ve temkinli geliştirme süreçlerini hype döngülerine tercih eden bir proje olarak biliniyor. Bu sabırlı yaklaşımın meyvesi yakında alınabilir. ADA’nın yeni Layer-2 protokolü Hydra, yüksek hızlı mikro işlemler ve gerçek zamanlı ödeme imkânı sunarken, Midnight adlı yan zinciri sıfır bilgi ispatları (zero-knowledge proofs) ile gizlilik ve yasal uyumluluk getiriyor.

Geçmiş döngülere kıyasla ADA’nın önemli bir değer artışı potansiyeli var. 11 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında, büyüme alanı oldukça geniş. Hydra ve Midnight projelerinin benimsenmesiyle birlikte, ADA’nın büyümesi iddialara göre LILPEPE gibi meme coin’ler kadar hızlı olmayabilir; ancak 1 dolar altındaki güçlü projeler arasında yeniden değerlenmeye en açık varlıklardan biri.

VeChain (VET): Kurumsal Benimsemenin Gücü

VeChain (VET), kurumsal kullanımın büyüme için önemli bir itici güç olduğunu göstermeye devam ediyor. Tedarik zinciri ve lojistik çözümleri ile tanınan proje, kısa süre önce Avrupa’da faaliyet gösteren bir lojistik firması ile 2.000’den fazla kamyonun blockchain üzerinden takip edilmesini sağlayan büyük bir ortaklık duyurdu. Bu, gıda güvenliği, karbon takibi ve sürdürülebilirlik raporlaması gibi alanlardaki mevcut iş birliklerine ek olarak geliyor.

Yaklaşık 0,031 dolardan işlem gören VET, hâlâ 2021 zirvesinin oldukça altında ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir değer sunuyor. Q3 boyunca neredeyse %20 yükselen token, kurumsal düzeydeki çözümlerine olan ilginin arttığını gösteriyor. Spekülatif projeler yerine gerçek dünya uygulamalarına yatırım yapmak isteyenler için en güçlü adaylardan biri.

Sei (SEI): İşlem Odaklı Layer-1

Sei (SEI), özellikle işlem odaklı uygulamalar için tasarlanmış bir Layer-1 blokzinciri olarak öne çıkıyor. Geliştirilmiş eşleştirme motoru sayesinde milisaniyeler içinde işlem onayı sunuyor. Bu da onu merkeziyetsiz borsalar, türev işlemler ve oyun projeleri için ideal hale getiriyor.

Son aylarda TVL (Toplam Kilitli Değer) iki katına çıkan SEI, likidite açısından da güç kazandı. Arbitrum ve Osmosis ile entegre olması erişilebilirliğini artırdı. Hız, ölçeklenebilirlik ve net bir amaçla yola çıkan Sei, piyasa içinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Sonuç: 1 Dolar Altında Öne Çıkan Seçim

Düşük fiyatlı token’lar genellikle büyük getiri potansiyeline sahiptir, ancak çok azı kullanım alanı, topluluk ilgisi ve altyapı desteğini iddialara göre LILPEPE kadar etkili bir şekilde birleştirebilir. ADA, VeChain ve Sei her biri güçlü kullanım senaryolarına ve benimsenme oranlarına sahip olsa da, LILPEPE hem viral potansiyeli hem de gerçek altyapısıyla 1 dolar altı kripto dünyasında aday olarak öne çıkıyor olabilir.

