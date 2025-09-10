Sponsorlu Makale

Gelecek Çeyrekte Yükseliş Potansiyeli Taşıyan 1 Dolar Altındaki 4 Token

COINTURK
COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

1 dolar altındaki projeler, düşük fiyatları sayesinde geniş bir bireysel yatırımcı kitlesi tarafından kolayca erişilebilir hale gelir ve bu da hızlı ivme kazanmalarını sağlar. 2025’in son çeyreği yaklaşırken, bazı token’lar yükseliş yapmaya aday olarak öne çıkıyor. Bunlar arasında iddialara göre Little Pepe (LILPEPE) en dikkat çekici olanı olurken, Cardano (ADA), VeChain (VET) ve Sei (SEI) de yatırımcıların radarında olmayı sürdürüyor.

Alt Başlıklar
Little Pepe (LILPEPE): Gerçek Kullanım Alanına Sahip Meme CoinCardano (ADA): Hydra ve Midnight ile Yeniden İnşaVeChain (VET): Kurumsal Benimsemenin GücüSei (SEI): İşlem Odaklı Layer-1Sonuç: 1 Dolar Altında Öne Çıkan Seçim

Little Pepe (LILPEPE): Gerçek Kullanım Alanına Sahip Meme Coin

Çoğu meme token yalnızca topluluk ilgisine dayanırken, Little Pepe (LILPEPE) farklı bir yaklaşım benimsiyor ve gerçek sorunlara çözüm sunan bir altyapı inşa ediyor. Proje, özellikle meme token’lara özel tasarlanmış bir Layer-2 blokzinciri sunuyor. Ekibinin açıklamasına göre neredeyse sıfır işlem ücreti, adil lansmanlar için sniper-bot koruması ve geliştiricilerin kendi meme coin’lerini zincir üzerinde oluşturabilecekleri özel bir “Meme Launchpad” sunuyor. Bu yaklaşım kültürel çekiciliği teknik faydayla birleştirerek LILPEPE’ye bir avantaj sağlıyor olabilir. Ön satış sürecinin bir ivme kazandığı iddia ediliyor. Tamamlanan 11 aşamada 24,26 milyon dolar toplandı. Şu anda 12. aşama aktif durumda ve token fiyatı 0,0021 dolar. Sadece 600 milyon token kaldı. Ekibin açıklamasına göre toplam arz 100 milyar ile sınırlı olduğu için kıtlık faktörü, listeleme sonrası talebi artırabilir. Açıklamalara göre tokenomik yapısı sürdürülebilirlik odaklı: arzın %26,5’i ön satışa, %13,5’i staking ödüllerine ayrıldı, alım satım işlemlerinde vergi ise sıfır.

LILPEPE’yi öne çıkaran en önemli unsur, ekibine göre, listeleme sürecinin şimdiden netleşmiş olması. Token CoinMarketCap’te listelenmiş durumda ve ön satışın ardından iki üst düzey borsada anında işlem görmeye başlayacak. Ayrıca dünyanın en büyük borsasında listelenme planı olduğu da iddia ediliyor. Analistler, iddialara göre ön satıştan lansmana kadar %23.800’e varan bir yükseliş potansiyeli öngörüyor. Bu da LILPEPE’yi Q4 2025 öncesi cazip kriptolardan biri haline getiriyor olabilir.

Cardano (ADA): Hydra ve Midnight ile Yeniden İnşa

Cardano (ADA), uzun süredir araştırma ve temkinli geliştirme süreçlerini hype döngülerine tercih eden bir proje olarak biliniyor. Bu sabırlı yaklaşımın meyvesi yakında alınabilir. ADA’nın yeni Layer-2 protokolü Hydra, yüksek hızlı mikro işlemler ve gerçek zamanlı ödeme imkânı sunarken, Midnight adlı yan zinciri sıfır bilgi ispatları (zero-knowledge proofs) ile gizlilik ve yasal uyumluluk getiriyor.

Geçmiş döngülere kıyasla ADA’nın önemli bir değer artışı potansiyeli var. 11 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında, büyüme alanı oldukça geniş. Hydra ve Midnight projelerinin benimsenmesiyle birlikte, ADA’nın büyümesi iddialara göre LILPEPE gibi meme coin’ler kadar hızlı olmayabilir; ancak 1 dolar altındaki güçlü projeler arasında yeniden değerlenmeye en açık varlıklardan biri.

VeChain (VET): Kurumsal Benimsemenin Gücü

VeChain (VET), kurumsal kullanımın büyüme için önemli bir itici güç olduğunu göstermeye devam ediyor. Tedarik zinciri ve lojistik çözümleri ile tanınan proje, kısa süre önce Avrupa’da faaliyet gösteren bir lojistik firması ile 2.000’den fazla kamyonun blockchain üzerinden takip edilmesini sağlayan büyük bir ortaklık duyurdu. Bu, gıda güvenliği, karbon takibi ve sürdürülebilirlik raporlaması gibi alanlardaki mevcut iş birliklerine ek olarak geliyor.

Yaklaşık 0,031 dolardan işlem gören VET, hâlâ 2021 zirvesinin oldukça altında ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir değer sunuyor. Q3 boyunca neredeyse %20 yükselen token, kurumsal düzeydeki çözümlerine olan ilginin arttığını gösteriyor. Spekülatif projeler yerine gerçek dünya uygulamalarına yatırım yapmak isteyenler için en güçlü adaylardan biri.

Sei (SEI): İşlem Odaklı Layer-1

Sei (SEI), özellikle işlem odaklı uygulamalar için tasarlanmış bir Layer-1 blokzinciri olarak öne çıkıyor. Geliştirilmiş eşleştirme motoru sayesinde milisaniyeler içinde işlem onayı sunuyor. Bu da onu merkeziyetsiz borsalar, türev işlemler ve oyun projeleri için ideal hale getiriyor.

Son aylarda TVL (Toplam Kilitli Değer) iki katına çıkan SEI, likidite açısından da güç kazandı. Arbitrum ve Osmosis ile entegre olması erişilebilirliğini artırdı. Hız, ölçeklenebilirlik ve net bir amaçla yola çıkan Sei, piyasa içinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Sonuç: 1 Dolar Altında Öne Çıkan Seçim

Düşük fiyatlı token’lar genellikle büyük getiri potansiyeline sahiptir, ancak çok azı kullanım alanı, topluluk ilgisi ve altyapı desteğini iddialara göre LILPEPE kadar etkili bir şekilde birleştirebilir. ADA, VeChain ve Sei her biri güçlü kullanım senaryolarına ve benimsenme oranlarına sahip olsa da, LILPEPE hem viral potansiyeli hem de gerçek altyapısıyla 1 dolar altı kripto dünyasında aday olarak öne çıkıyor olabilir.

WebsiteWhitepaperTelegramX

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ufukta Dogecoin ETF Kararı Mı Var? Meme Kralı Kripto Ekosistemini Yeniden Canlandırabilir Mi?

LILPEPE Kripto Fiyat Tahmini: Little Pepe 2025’te Zirveye Yerleşecek mi?

$0.005 Altındaki Bu Kriptoyu Almak, 5 Yıl Önce Solana’ya (SOL) Yatırım Yapmak Gibi

Kripto Piyasası 5 Trilyon Dolara Yükselirken 20x Kâr İçin Alınacak ve Uzun Süre Tutulacak 5 Coin

Doge ve Pepe Dönemi Sona mı Eriyor? Tüm Gözler Bu Token’ın İlk 3’e Yarışında

5 Kripto Para Aralık Ayından Önce 10.000 Doları 1.000.000 Dolara Çevirebilir Mi?

300 Dolar Yatırım, Bu 4 Meme Coin’de Haftalar İçinde 21.000 Dolar Kâr Getirebilir Mi?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Paxos Hyperliquid’in USDH Coin’i İçin Teklifini Güncelledi: Artık PayPal ve Venmo Ortaklığı Var
Bir Sonraki Yazı Binance’den 2 Altcoin’e Tırpan: İşlemler 12 Eylül’de Duracak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?