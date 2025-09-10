Binance’den 2 Altcoin’e Tırpan: İşlemler 12 Eylül’de Duracak

Binance, yaptığı incelemeler sonucunda SOPH ve 1000CAT coin’i için SOPH/BNB ve 1000CAT/BNB işlem paritelerini 12 Eylül 2025 tarihinde platformundan kaldıracağını duyurdu. Kripto para borsası kararın kullanıcıları korumak ve işlem piyasasının kalitesinin korunması amacıyla alındığını duyurdu.

SOPH/BNB ve 1000CAT/BNB Kaldırılıyor

Binance tarafından yapılan duyuruya göre SOPH/BNB ve 1000CAT/BNB işlem pariteleri 12 Eylül 2025 tarihinde TSİ 06.00 itibarıyla kaldırılacak. Bu işlem paritelerinin kaldırılması altcoin‘lerin (SOPH ve 1000CAT) Binance Spot piyasasından tamamen çıkarıldığı anlamına gelmiyor. SOPH ve 1000CAT coin’leri borsada işlem görmeye devam edecek ancak sadece diğer mevcut işlem pariteleri üzerinden alınıp satılabilecekler.

Duyuruda kaldırma kararının piyasa koşullarına bağlı olarak alındığı ve platformun likidite ile işlem hacmine yönelik düzenli denetimlerinin devam ettiği bildirildi. Binance, işlem paritelerinin kaldırılmasının ardından kullanıcıların fonlarına erişiminde herhangi bir değişiklik olmayacağını da ekledi.

Spot İşlem Botları da Sonlandırılacak

Binance, kaldırılacak olan işlem pariteleriyle bağlantılı Spot İşlem Botları hizmetinin de aynı tarihte durdurulacağını açıkladı. Buna göre 12 Eylül 2025 tarihinde TSİ 06.00 itibarıyla SOPH/BNB ve 1000CAT/BNB paritelerinde ilgili botlar devre dışı kalacak. Kripto para borsası kullanıcıların bu tarih öncesinde bot emirlerini güncellemelerini veya iptal etmeleri gerektiği bildirdi.

Kripto para borsasının yaptığı duyuruda işlem paritelerinin kaldırılmasıyla birlikte aktif emirlerin otomatik olarak geçersiz hale geleceği belirtildi. Kullanıcıların potansiyel kayıplardan kaçınabilmesi için ilgili emirlerin ve botların zamanında güncellenmesi gerektiği ifade edildi.