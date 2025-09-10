AirDrop İçin Geri Sayımdaki Altcoin’de Şok: Ağ 1 Saatin Üzerinde Durdu

Consensys destekli Ethereum $4,416.56 Layer-2 ağı Linea‘da Çarşamba sabahı günün ilk saatlerinde yaşanan kısa süreli kesintinin ardından blok üretimi yeniden başladı. Altcoin‘in ana ağında blok üretimi TSİ 08.25’de durdur ve yaklaşık 67 dakika boyunca yeni blok eklenemedi. Sorun 09.32 TSİ’de giderildi ve blok üretimi kaldığı yerden devam etti.

Linea Ağını Vuran Kesinti

Linea’nın resmi durum sayfasında yer alan bilgilere göre altcoin‘de blok üretimi 23.145.386 numaralı blokta durdu. Geliştirici ekibi kesintinin nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak problemi tespit ettiğini ve kalıcı bir çözüm uyguladığını duyurdu.

Kesinti sırasında merkeziyetsiz uygulamalar üzerinde işlem yapan kullanıcılar kısa süreli aksamalarla karşılaştı. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından blok üretiminin normale dönmesiyle ağda işleyiş tekrar sağlandı.

Gözler LINEA Coin AirDrop’unda

Kesinti Linea’nın yapılması planlanan token üretim etkinliği (TGE) öncesinde gerçekleşti. Bugün yapılacak etkinlik kapsamında toplam 9.36 milyar adetin üzerinde LINEA coin uygun adreslere AirDrop yoluyla dağıtılacak. Temmuz ayında alınan anlık görüntü (snapshot) bu dağıtımın temelini oluşturuyor.

AirDrop talep süresi bugün başlayacak ve 9 Aralık’a kadar devam edecek. 90 günlük süre sonunda talep edilmeyen coin’ler Linea Konsorsiyumu Ekosistem Fonu’na aktarılacak. Fon, Linea ve Ethereum ekosistemlerini desteklemek üzere kullanılacak. AirDrop’un geniş katılımlı olması beklenirken, kullanıcıların coin’lerini belirtilen tarihler arasında talep etmeleri gerekiyor.

Öte yandan KuCoin‘de ön piyasa işlemlerinde LINEA coin 0,028 dolardan işlem görüyor. Mexc borsasında 0,02899 dolardan alınıp satılıyor.