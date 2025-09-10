Kripto Para

ABD Enflasyon Verileri Öncesi Balina Bitcoin, Solana ve Sui’de Büyük Risk Aldı: 40x, 20x, 10x’le Girdi

  • Balina adresi 0x6636..., Bitcoin, Solana ve Sui’de toplamda 87 milyon doların üzerinde long pozisyon açtı.
  • Bitcoin’de 40 kat, Solana’da 20 kat, Sui'de ise 10 kat kaldıraç kullandı.
  • Piyasanın seyrine göre balinanın pozisyonların kazanç ya da kayıpla kapanması söz konusu olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesi kripto para piyasasında gündeme büyük ölçekli iki işlem bomba gibi düştü. Lookonchain‘in derlediği verilere göre balina adresi olarak bilinen 0x6636…, toplamda 87 milyon doları aşan kaldıraçlı long pozisyon açtı. İşlemler Bitcoin $0.000017, Solana ve Sui’de gerçekleşti ve son dönemin en yüksek riskli pozisyonları arasına girdi.

Balinanın Bitcoin PozisyonuSolana ve Sui Pozisyonları

Balinanın Bitcoin Pozisyonu

0x6636… adresi, yaklaşık 540 adet BTC (60 milyon dolar) değerindeki long pozisyonunu 40 kat kaldıraçla açtı. İşlem sırasında Bitcoin’in fiyatı 112.257 dolar seviyesinde bulunuyordu. Balinanın Bitcoin pozisyonunu fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 114.547 dolar seviyesinin altında işlem gördüğü sırada açması dikkat çekti. Piyasadaki işlem hacmi düşük seyrediyor ve RSI göstergesi 48 seviyesinde bulunuyor.

Balinanın Bitcoin, Solana ve Sui Pozisyonları

Bitcoin’in 114.500 dolar seviyesini aşması halinde 118.000 dolara doğru hareketlenmesi mümkün görülüyor. Buna karşılık fiyat 200 günlük ortalama olan 104.735 dolar seviyesine düşerse balinanın 40 kat kaldıraç kullanarak açtığı pozisyonun tasfiyesi gündeme gelebilir.

Solana ve Sui Pozisyonları

Aynı balina Solana‘da 114.984 adet SOL (24.86 milyon dolar) değerindeki long pozisyonu 20 kat kaldıraçla açtı. Balina bu pozisyonuyla yaz döneminde ulaştığı zirveden sonra düzeltme sürecine giren ve 216 dolar seviyesini aşamayan Solana’da büyük bir pozisyon almış oldu. Şu anda altcoin‘de 225–230 dolar aralığında güçlü direnç seviyeleri öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde fiyat hareketlerinde yukarı yönlü ivmelenme bekleniyor.

Bunun yanında balina Sui coin’de 868.196 adet SUI (3 milyon dolar) değerindeki long pozisyonunu 10 kat kaldıraçla açtı. Balinanın Sui’deki pozisyon büyüklüğü diğerlerine göre daha düşük olsa da kaldıraçlı pozisyon piyasadaki genel eğilimle birlikte değerlendiriliyor. Dahası balinanın Bitcoin, Solana ve Sui’deki pozisyonlarının toplam büyüklüğü 87 milyon doları geçerken, piyasanın yönü bu pozisyonların kaderini belirleyecek.

Balinanın pozisyonlarını dikkat çekici hale getiren en önemli neden bugün TSİ 15.30’da ABD’den gelecek kritik enflasyon verileri öncesi açılmaları oldu. Manşet Üretici Fiyat Endeksi‘nin (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,3, aylık bazda ise yüzde 0,3 artışla gelmesi bekleniyor. Beklentileri aşan bir veri akışı beraberinde piyasada aşağı yönlü baskıyı getirebilir. Bununla birlikte beklentilere paralel ya da beklenti altı bir veri akışı kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebilir. Balinanın Bitcoin, Solana ve Sui’de açtığı long pozisyonlar enflasyon verilerinin piyasaya pozitif etki edecek şekilde geleceğini öngörerek hareket ettiğini gösteriyor.

