Alchemy Pay, Dört Yeni Para Transferi Lisansı ile ABD’deki Düzenleyici Varlığını Güçlendiriyor

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dünyanın önde gelen itibari para – kripto ödeme çözümü sağlayıcılarından Alchemy Pay, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kansas, West Virginia, South Dakota ve Nebraska eyaletlerini kapsayan dört yeni Money Transmitter License (MTL – Para Transferi Lisansı) aldığını duyurdu. Bu lisanslar, Alchemy Pay’in ABD’deki kilit yargı alanlarında güçlü düzenleyici çerçeveler içinde faaliyet gösterme konusundaki uzun vadeli taahhüdünü daha da pekiştiriyor.

MTL’ler, Alchemy Pay’e ilgili eyalet sınırları içinde itibari para ve dijital varlıkların değişimi ve transferi de dâhil olmak üzere, düzenlenmiş para transferi faaliyetlerini yürütme yetkisi veriyor. Bu düzenleyici onay, Alchemy Pay’in uyumlu itibari para – kripto ve kripto – itibari para ödeme hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirirken, kullanıcılar, iş ortakları ve kurumlar nezdinde güveni artırıyor.

Bu dört yeni lisansın eklenmesiyle birlikte Alchemy Pay, Arkansas, Iowa, Minnesota, New Hampshire, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Wyoming, Arizona, South Carolina, Kansas, West Virginia, South Dakota ve Nebraska dâhil olmak üzere ABD’de toplam 14 eyalette aktif Money Transmitter License sahibi oldu. Şirket, ABD genelindeki düzenleyici varlığını genişletmeye devam ederken, diğer yargı bölgelerinde yapılan birçok ek lisans başvurusu da hâlihazırda inceleme aşamasında bulunuyor.

Daha geniş perspektiften bakıldığında, lisansların alınmasına yönelik bu çaba Alchemy Pay’in iş faaliyetlerinin genişlemesini destekliyor. Bu durum, şirketin temel ödeme hizmetlerini ölçeklendirme kabiliyetini artırırken; kullanıcıların itibari para birimleri ve alışık oldukları ödeme yöntemleriyle tokenize edilmiş hisse senetleri satın almasına olanak tanıyan, dünyanın ilk itibari para–RWA (Gerçek Dünya Varlıkları) erişim çözümü olan RWA platformu gibi yeni girişimlerin de önünü açıyor. Buna paralel olarak, Alchemy Pay’in güçlenen düzenleyici altyapısı, şirketin kendi stabilcoin’ini çıkarma planlarını ve tam kapsamlı bir ödeme ekosistemini desteklemek üzere tasarlanan, stabilcoin odaklı Layer-1 blokzinciri Alchemy Chain’in geliştirilmesini destekliyor. Alchemy Chain’in geliştirme süreci aktif olarak devam ederken, test ağının (testnet) yakında başlatılması planlanıyor.

Alchemy Pay, ABD’deki genişlemesinin yanı sıra son bir yıl içinde küresel pazarlarda da önemli düzenleyici başarılar elde etti. Bunlar arasında Avustralya’da Digital Currency Exchange Provider (DCEP) kaydının alınması, Güney Kore’de Electronic Financial Business kaydı, İsviçre’de Finansal Hizmetlerde Kalite Güvencesi Derneği’ne (VQF) tanınmış bir Öz Düzenleyici Kuruluş (SRO) olarak kabul edilmesi ve Hong Kong’da lisanslı HTF Securities Limited şirketine yapılan stratejik yatırım yoluyla Hong Kong SFC Type 1, 4 ve 9 lisanslarının ortak şekilde elde edilmesi yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler, Alchemy Pay’in düzenleyici uyum konusundaki istikrarlı ilerlemesini ortaya koyarken; geleneksel finans ile dijital ekonomi arasında sorunsuz erişimi mümkün kılan uyumlu altyapılar inşa etme hedefiyle hareket eden, güvenilir küresel bir ödeme lideri konumunu da pekiştiriyor.

Alchemy Pay Hakkında

2017 yılında kurulan Alchemy Pay, işletmeler, geliştiriciler ve son kullanıcılar için kripto varlıklar ile geleneksel itibari para birimlerini sorunsuz şekilde birbirine bağlayan bir ödeme ağ geçididir. On & Off-Ramp çözümleri, Web3 Dijital Banka, NFT Checkout ve yeni başlatılan RWA platformu gibi hizmetleriyle Alchemy Pay, 173 ülkede itibari para ödemelerini desteklemektedir.

Ramp çözümü, platformlar ve dApp’ler tarafından ihtiyaçlara göre kolayca entegre edilebilen, kripto ve itibari para alım-satımı için tek noktadan bir çözümdür. RWA platformu, küresel kullanıcıların yerel itibari para birimlerini kullanarak tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına yatırım yapmasına olanak tanıyarak giriş engellerini azaltır ve geleneksel finansal araçlara erişimi demokratikleştirir. Web3 Dijital Banka ise Web3 işletmelerine çoklu itibari para hesapları ve anında itibari para–kripto dönüşüm imkânları sunar. Ayrıca NFT Checkout, NFT’lerin doğrudan itibari para ödeme yöntemleriyle satın alınmasını sağlar. ACH, Ethereum blokzinciri üzerinde çalışan Alchemy Pay ağ tokenidir.

