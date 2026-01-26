Kripto Paralarda Fırtına Haftası: Yatırımcıyı Neler Bekliyor?

Küresel piyasalarda dalgalanmanın belirginleştiği bir haftaya girilirken, kripto paralarda da yoğun bir belirsizlik ortamında yön arıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin sert açıklamaları, Washington’da olası bir hükümet kapanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı, yatırımcıların risk iştahını aynı anda test ediyor. Haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak makroekonomik veriler ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. Analistler, ocak ayının son haftasında finansal piyasalar için yüksek oynaklığın kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Küresel Gündem ve Makroekonomik Riskler

Haftanın öne çıkan başlıklarının merkezinde ABD kaynaklı gelişmeler yer alıyor. Başkan Trump’ın Kanada’ya yönelik yüzde 100’e varan gümrük vergisi tehdidi, küresel ticaret dengelerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Çin ile serbest ticaret anlaşması planlanmadığını açıklaması, tansiyonu kısmen düşürse de piyasalardaki temkinli hava korunuyor. Aynı zamanda ABD Kongresi’nde bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, kısmi hükümet kapanması ihtimalini güçlendiriyor.

Makro veri takvimi de yatırımcılar açısından yoğun bir hafta anlamına geliyor. Salı günü açıklanacak Tüketici Güveni verisi, hane halkının ekonomik beklentilerine dair önemli ipuçları sunacak. Çarşamba günü Fed’in faiz kararı takip edilecek; piyasa beklentileri, politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde şekillenmiş durumda. Cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi ise enflasyonist baskıların seyrine dair yeni sinyaller verecek.

Bunlara ek olarak, teknoloji hisselerinde yüksek ağırlığa sahip şirketlerin bilanço açıklamaları da risk algısını etkiliyor. Microsoft, Meta ve Tesla’nın çarşamba günü, Apple’ın ise perşembe günü sonuçlarını paylaşması bekleniyor. Haftaya düşüşle başlayan vadeli endeksler, yatırımcıların temkinli pozisyon aldığını gösteriyor.

Kripto Para Piyasası Üzerindeki Baskı

Küresel belirsizlik, kripto paralar cephesinde sert satışları beraberinde getirdi. Asya seansında toplam piyasa değeri yüzde 1,8 gerileyerek 3 trilyon dolar seviyesine indi. Lider kripto para Bitcoin, beş haftanın en düşük seviyesine yaklaşarak 86 bin dolar civarını test etti ve sınırlı bir toparlanmayla 87 bin dolar bandına döndü. Teknik analizler, kritik desteklerin kırılması halinde daha derin bir düşüş riskine işaret ediyor.

Ethereum cephesinde zayıflık daha belirgin bir görünüm sergiliyor. Fiyatın 2.800 doların altını kısa süreli test etmesi, alıcıların yeterince güçlü olmadığını gösterdi. Altcoin piyasasında ise satışların genele yayıldığı ve riskten kaçış eğiliminin hâkim olduğu görülüyor.

Uzmanlara göre, makroekonomik başlıkların yoğunluğu nedeniyle kripto piyasalarında kısa vadeli yön tahminleri zorlaşmış durumda. Faiz politikası, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler, kripto paraların seyrini belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.