Bu Hafta Bu Altcoin’lere Dikkat: 464 Milyon Dolarlık Arz Takvimi

Kripto para piyasasında önümüzdeki yedi günlük takvim, arz tarafında dikkat çekici bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Tokenomist verilerine göre 26 Ocak–2 Şubat döneminde tek seferlik ve doğrusal nitelikte büyük ölçekli token kilit açılışlarının toplam parasal karşılığı 464 milyon doları aşıyor. Açıklanan rakamlar, hem proje bazlı arz artışlarını hem de dolaşımdaki token miktarındaki günlük genişlemeyi net biçimde ortaya koyuyor. Takvim, yatırımcıların kısa vadeli fiyat dengeleri açısından yakından izlediği bir sürece işaret ediyor.

Tek Seferlik Büyük Token Kilit Açılışları Öne Çıkıyor

Tokenomist tarafından paylaşılan verilere göre, önümüzdeki yedi gün içinde tek seferde gerçekleştirilecek ve 5 milyon doların üzerinde değere sahip token kilit açılışları birçok projeyi kapsıyor. Listenin başında 45,97 milyon adetlik arz artışı ve yaklaşık 64,36 milyon dolarlık parasal değeriyle SUI yer alıyor. Bu miktar, SUI’nin ayarlanmış arzının yüzde 1,21’ine karşılık geliyor. Aynı dönemde SIGN için 290 milyon adetlik kilit açılımı planlanırken, bunun yaklaşık 11,61 milyon dolarlık değeri bulunuyor ve oran olarak ayarlanmış arzın yüzde 17,68’ine denk geliyor.

EIGEN, KMNO, JUP ve OP gibi projelerde de milyonlarca tokenin serbest kalması bekleniyor. EIGEN tarafında 36,82 milyon token yaklaşık 11,56 milyon dolar değer yaratırken, KMNO’da 229,17 milyon tokenin 10,07 milyon dolarlık karşılığı bulunuyor. JUP ve OP projelerinde ise sırasıyla 9,94 milyon dolar ve 8,97 milyon dolar seviyesinde kilit açılımları öngörülüyor. TREE, SAHARA ve ZORA da listeye dahil olan diğer altcoin‘ler arasında yer alıyor.

Bu tek seferlik açılımlar, özellikle arzın göreli olarak yüksek yüzdesine ulaşılan projelerde kısa vadeli fiyat oynaklığı riskini artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor. TREE örneğinde kilit açılan token miktarının ayarlanmış arzın yaklaşık yüzde 39’una ulaşması, yatırımcıların dikkatini çeken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Doğrusal Kilit Açılımlarda Günlük Arz Artışı Dikkat Çekiyor

Aynı zaman aralığında doğrusal modelle, yani günlük bazda gerçekleşen büyük ölçekli token kilit açılımları da piyasa takviminde önemli bir yer tutuyor. Tokenomist verileri, günlük değeri 1 milyon doların üzerinde olan doğrusal açılımların RAIN, SOL, RIVER, TRUMP, CC, WLD, DOGE ve AVAX gibi projeleri kapsadığını gösteriyor. Bu grupta RAIN, 9,41 milyar adetlik toplam miktar ve yaklaşık 89,86 milyon dolarlık parasal değeriyle öne çıkıyor.

SOL tarafında açılacak token miktarı sınırlı görünse de, yaklaşık 57,18 milyon dolarlık değer ile dikkat çekiyor ve dolaşımdaki arzın yüzde 0,08’ine karşılık geliyor. RIVER için 1,25 milyon tokenin yaklaşık 88,23 milyon dolarlık değeri bulunurken, dolaşımdaki arz içindeki payı yüzde 6,38 seviyesinde yer alıyor. TRUMP ve CC projelerinde de onlarca milyon dolarlık doğrusal açılımlar planlanıyor.

DOGE ve AVAX gibi daha yüksek piyasa değerine sahip altcoin’lerde oranların görece düşük kalması, arz artışının fiyat üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık, dolaşımdaki arz oranının daha yüksek olduğu projelerde günlük kilit açılımlarının piyasa dengeleri açısından daha hassas bir zemin oluşturduğu görülüyor.