ABD Siyaseti Kripto Para Piyasasını Sıkıştırıyor: Gizli Bağ Açığa Çıktı

Kripto para piyasası hafta sonunu dar bir bantta geçirdikten sonra Asya seansının erken saatlerinde artan makroekonomik endişelerle sert bir baskı altına girdi. Kaldıraçlı uzun pozisyonlarda 550 milyon doları aşan tasfiyeler yaşanırken, Bitcoin 86 bin dolar seviyesini test edip destek buldu, Ethereum ise 2.785 dolar bölgesine kadar geriledi. Aynı zaman diliminde yatırımcıların riskten kaçış eğilimi güçlenirken, geleneksel güvenli limanlar olan altın ve gümüş yükselişini sürdürdü. Piyasalardaki tablo, kripto varlıkların küresel makro gelişmelere karşı hassasiyetinin yeniden ön plana çıktığını gösterdi.

Makro Riskler Kripto Para Piyasasını Baskılıyor

Asya işlemlerinde görülen satış dalgasının arkasında birden fazla küresel gelişme yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 100’e varan gümrük tarifeleri uygulanabileceğine dair açıklamalarıyla ticaret cephesinde tansiyonu yükseltti. Aynı dönemde Washington’da bütçe görüşmelerinin tıkanma riski, federal hükümetin kısmi kapanma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Tüm bu başlıklar, riskli varlıklarda satış baskısını artıran temel unsurlar arasında öne çıktı.

Döviz piyasasında ise yen odaklı belirsizlikler yatırımcı davranışlarını etkiledi. New York Fed’in cuma günü gerçekleştirdiği USD/JPY “kur kontrolü”, doğrudan bir müdahale sinyali olarak görülmese de, Japon yenindeki aşırı değer kaybına karşı ABD ve Japonya arasında hassas bir denge bulunduğunu hatırlattı. 160 seviyesinin kritik eşik olarak algılanması, yatırımcıları kısa yen pozisyonlarını çözmeye itti. Parite 154 civarında iki ayın zirvesine yakın seyrederken, küresel portföylerde daha temkinli bir duruş benimsendi.

Kuzey Amerika cephesinde belirsizliği kısmen azaltan bir açıklama da geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Çin ile serbest ticaret anlaşması yapma niyeti olmadığını duyurarak ticaret kaynaklı endişeleri sınırladı. Buna rağmen ABD’de mali takvim üzerindeki riskler, kripto para piyasası için baskı unsuru olmaya devam etti.

Türev Piyasalar ve Takvim Baskısı

ABD iç siyasetinde gözler bütçe müzakerelerine çevrildi. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, İç Güvenlik Bakanlığı ve sınır güvenliği için yaklaşık 64,4 milyar dolarlık harcamayı içeren tasarıları ilerletirken, Senato’daki Demokratlar bu düzenlemeleri engelleme niyetini açıkladı. Mevcut federal fonlamanın 30 Ocak’ta sona erecek olması, hafta sonuna kadar uzlaşma sağlanamaması halinde kısmi bir hükümet kapanmasını gündeme getiriyor. Piyasalar, geçen sonbaharda benzer bir siyasi çıkmazın kripto varlıklarda sert kayıplarla eş zamanlı yaşandığını hatırlıyor.

Bu risk algısı, tahmin piyasalarına da yansıdı. Polymarket verileri, 31 Ocak’a kadar yeni bir kapanma ihtimalinin yaklaşık yüzde 75 olarak fiyatlandığını gösteriyor. Belirsizliğin artmasıyla birlikte kripto türev piyasalarında savunmacı pozisyonlanma belirginleşti; opsiyonlarda put ağırlığı ve zımni oynaklık tüm vadelerde yükseldi. Dikkat çeken işlemler arasında, 30 Ocak 2026 vadeli Bitcoin 88 bin dolar putlarının 85 bin dolarlık seviyelere kaydırılması yer aldı.

Önümüzdeki günlerde makro takvim yoğunluğunu koruyor. Büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları ve çarşamba günü açıklanacak Federal Reserve faiz kararı, küresel fiyatlamalar açısından kritik başlıklar arasında bulunuyor. Faizlerde değişiklik beklenmese de, Başkan Jerome Powell’ın ileriye dönük mesajları yakından izlenecek. Çözülmemiş siyasi ve jeopolitik riskler, kripto fiyatlarının kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesine zemin hazırlıyor.