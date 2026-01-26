Kurumsallar Kriptoda 1.73 Milyar Dolarlık Satış Yaptı: Sadece Bu Altcoin’i Aldılar

Küresel kripto yatırım ürünleri, makroekonomik görünümdeki sertleşmenin etkisiyle yeniden güçlü bir satış dalgasıyla karşılaştı. CoinShares verilerine göre geçen hafta kripto ETP’lerinden toplam 1,73 milyar dolarlık çıkış yaşandı ve bu rakam Kasım 2025’ten bu yana kaydedilen en büyük haftalık geri çekilme olarak öne çıktı. Söz konusu hareket, bir önceki hafta kaydedilen 2,2 milyar dolarlık girişin neredeyse tamamını silerek kurumsal pozisyonlardaki hızlı yön değişimine işaret etti. Fiyat tarafında Bitcoin ve Ether’de görülen sert düşüşler, fon akımlarındaki zayıflığı daha görünür hale getirdi.

Kurumsal çıkışlarda makro baskı belirleyici oldu

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin zayıflaması, kripto varlıklardaki olumsuz fiyat ivmesi ve dijital varlıkların henüz “değer kaybına karşı korunma” anlatısına dahil olamamasının satış baskısını artırdığını vurguladı. Küresel ölçekte artan riskten kaçış eğilimi, kurumsal yatırımcıların portföylerini daha temkinli biçimde yeniden dengelemesine yol açtı.

Veriler, çıkışların coğrafi olarak büyük ölçüde ABD merkezli olduğunu ortaya koydu. Haftalık bazda yaklaşık 1,8 milyar dolarlık fon çıkışı ABD kaynaklı gerçekleşirken, bu tablo küresel piyasaların yönünü de belirledi. Buna karşın İsviçre, Almanya ve Kanada gibi bazı ülkelerdeki yatırımcılar düşen fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirdi ve sınırlı da olsa net girişler kaydedildi.

Makro cephedeki belirsizlikler, kripto piyasasının genelinde eş zamanlı bir zayıflamaya neden oldu. Bitcoin haftalık bazda yüzde 5’i aşan düşüşle 89 bin doların altına gerilerken, Ether’de kayıp yüzde 10’a yaklaştı. Büyük ölçekli varlıklardaki geri çekilme, fon yöneticilerinin risk iştahını daha da törpüledi.

Bitcoin ve Ether fonları satışların merkezinde yer aldı

Varlık bazında bakıldığında, çıkışların odağında Bitcoin fonları yer aldı. Geçen hafta Bitcoin’e dayalı yatırım ürünlerinden toplam 1,09 milyar dolar çekildi. Aynı dönemde kısa pozisyon alan Bitcoin ürünlerine sınırlı girişler görülse de genel yatırımcı duyarlılığında belirgin bir toparlanma sinyali oluşmadı.

Ether tarafında da tablo farklı değildi. Ether ETP’leri haftayı 630 milyon dolarlık çıkışla kapatırken, piyasanın diğer büyük varlıklarında da riskten kaçış eğilimi hissedildi. XRP’ye dayalı ürünlerde 18,2 milyon dolarlık çıkış yaşanması, satışların yalnızca tek bir varlıkla sınırlı kalmadığını gösterdi.

Geniş çaplı satış dalgasına rağmen Solana dikkat çeken bir istisna olarak öne çıktı. Solana ürünleri haftalık bazda 17,1 milyon dolarlık net giriş kaydederek yatırımcı ilgisini korudu. Rapora göre Binance ve Chainlink odaklı ürünlerde de daha küçük ölçekli alımlar görüldü; bu durum, belirli projelere yönelik seçici ilginin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.