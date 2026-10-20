Ekonomi

ABD ve İran’dan teklife olumlu yanıt: Bitcoin 83 bin doları aştı, petrol geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • İran teklifinde kritik gelişme: $BTC ve altın yükseldi, petrol düştü
  • 🤝 Kanal 12’ye göre Pakistan’ın sunduğu teklif, ABD’nin onayını ve İran’ın ön mutabakatını aldı.
  • 💰 Teklif, Katar’da dondurulan 6 milyar dolarlık İran fonunun faizlerinin Tahran’a aktarılmasını öngörüyor.
  • 📈 Haberlerin ardından Bitcoin 83 bin doları aşarken altın yükseldi, petrol geriledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın 20 Ekim’de üst düzey İranlı yetkililere sunduğu teklif ABD tarafından onaylandı. İran da teklife ön mutabakat verdi. Haberlerin ardından Bitcoin 83 bin doların üzerine çıkarken altın fiyatları yükseldi, petrol fiyatları ise geriledi.

Dondurulan İran fonlarının faizleri gündemde

Kanal 12’nin aktardığına göre teklif, İran’ın dondurulmuş varlıklarının iadesi talebine kısmen karşılık veriyor. Düzenleme kapsamında, Katar bankalarında dondurulan 6 milyar dolarlık İran fonundan elde edilen faizlerin İran’a aktarılması öngörülüyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı da Tahran ile Washington arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. ISNA’nın aktardığı açıklama, taraflar arasındaki diplomatik temasların devam ettiğine işaret etti.

Teklifte öne çıkan mali adım, dondurulan 6 milyar doların anaparasından ziyade faizlerinin aktarılması. Bu, İran’ın varlıkların iadesi talebine sınırlı bir karşılık sunarken, İran’ın yanıtının henüz ön mutabakat düzeyinde kalması ve İsrail’in Lübnan’da ilerleme mesajı vermesi, diplomatik temaslarla askeri gerilimin aynı anda sürdüğünü gösteriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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