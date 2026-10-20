Almanya’da Sparkassen, XRP ve 4 kripto para için alım satımı başlattı

Almanya’nın Sparkassen bankacılık ağı, müşterilerine kripto para alım satım hizmeti sunmaya başladı. Yeni kapsamda XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Polygon işlemleri, tasarruf bankalarının mevcut mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabilecek.

Hizmet kademeli olarak devreye alınıyor

19 Ekim’de başlayan uygulamayla birlikte Sparkassen çatısı altındaki müşteriler, ayrı bir kripto para borsasında hesap açmadan desteklenen varlıklarda alım ve satım işlemi yapabilecek. Bu adım, geleneksel bankacılık kanalları üzerinden kripto varlıklara erişimi genişleten yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

Ancak hizmet tüm müşterilere aynı anda açılmadı. Sparkassen yapısı içindeki bölgesel tasarruf bankaları, sistemi kendi takvimlerine göre etkinleştirecek. Bu nedenle bazı kullanıcılar XRP ve diğer desteklenen varlıklara hemen erişebilirken, bazı müşterilerin biraz daha beklemesi gerekecek.

Sparkassen bünyesindeki müşteriler, mevcut bankacılık uygulamaları üzerinden XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana ve Polygon alım satımı yapabilecek.

Altyapıyı DekaBank, saklamayı Börse Stuttgart üstleniyor

İşlem altyapısı DekaBank tarafından sağlanacak. Dijital varlıkların saklanmasından ise Börse Stuttgart’ın saklama birimi sorumlu olacak. Böylece alım satım ve saklama süreçleri, geleneksel finans kurumlarının rol aldığı iki ayrı yapı üzerinden yürütülecek.

DekaBank, Almanya’da kurumsal finans ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren önemli bankalardan biri olarak biliniyor. Börse Stuttgart ise ülkenin önde gelen finans piyasası işletmecileri arasında yer alıyor ve dijital varlık saklama hizmetleri de sunuyor.

Dijital varlıkların işlem altyapısını DekaBank sağlarken, saklama hizmeti Börse Stuttgart’ın ilgili birimi tarafından verilecek.

XRP Avrupa’daki geleneksel bankacılık kanalına girdi

Bu gelişmeyle XRP, Avrupa’daki geleneksel bankacılık sistemi içinde sunulan kripto varlıklar arasına katıldı. Bitcoin, Ethereum, Solana ve Polygon ile birlikte aynı kanalda yer alması, varlığın bireysel bankacılık kullanıcılarına erişimi açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Buna karşın uygulamanın kapsamı şimdilik sınırlı kalıyor. Sparkassen’in kademeli geçiş planı nedeniyle hizmetin ülke genelinde ne hızla yayılacağı, bölgesel bankaların alacağı kararlara bağlı olacak. Bu nedenle lansman, tüm müşteri tabanına anında açılmış geniş ölçekli bir erişim anlamına gelmiyor.

Avrupa’da büyük finans kurumlarının kripto varlıklara yönelik desteğini artırdığı bir dönemde gelen bu adım, özellikle bankacılık uygulamaları içinden doğrudan erişim sunmasıyla ayrışıyor. Kullanıcıların ek hesap açma zorunluluğunun ortadan kalkması da sürecin en belirgin yönleri arasında bulunuyor.