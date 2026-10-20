Kriptoda 267 milyon dolarlık tasfiye: Short pozisyonlar ağır darbe aldı

Kripto para piyasasında son 24 saatte toplam 267 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Coinglass verilerine göre 64.522 yatırımcıyı etkileyen tasfiyelerde, son dört saatlik dönemde düşüş beklentisiyle açılan short pozisyonlar ağırlık kazandı.

Son dört saatte 155 milyon dolarlık tasfiye

Küresel kripto piyasasında son dört saatte gerçekleşen tasfiyelerin toplamı 155 milyon dolara ulaştı. Bunun 140 milyon dolarını short pozisyonlar oluştururken yükseliş beklentisiyle açılan long pozisyonlarda tasfiye tutarı 15,11 milyon dolar oldu.

En büyük tekil tasfiye işlemi, Binance’in BTCUSDT paritesinde 11,96 milyon dolar olarak kaydedildi.

Lookonchain’in takibindeki 0xb15b adresli yeni bir cüzdan ise son bir saatte beş kez daha tasfiye edildi. Cüzdanın yalnızca iki günde biriken kaybı 1,11 milyon dolara ulaştı.

İran–ABD görüşmelerinde yakın anlaşma iddiasına yalanlama

Bloomberg’in müzakerelerde yer alan bir diplomata dayandırdığı habere göre, İran ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ancak tarafların anlaşmaya varmak üzere olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Kaynak, müzakerelerin askıya alınmadığını doğrularken olası bir anlaşmanın ne zaman sağlanabileceği konusunda yorum yapmadı. Sonraki görüşmelerin takvimine ilişkin de bilgi verilmedi.

Tasfiye verileri, son dört saatte kayıpların belirgin biçimde düşüş bekleyen yatırımcılarda yoğunlaştığını gösteriyor. İran–ABD görüşmelerinde ise müzakerelerin sürmesi dışında somut bir ilerleme teyit edilmiş değil; mevcut açıklamalar, yakın bir anlaşma beklentisini desteklemiyor.