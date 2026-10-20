Bitcoin 83 bin dolarda: Düşüşte alınabilecek en iyi kripto paralar (Ekim 2026)

Bitcoin, 83.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, 126.080 dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık %34 altında. Piyasadaki gerileme, yatırımcıları aynı soruya yöneltiyor: Kripto para almak için doğru zaman mı, yoksa düşüş devam edebilir mi?

Bu yazıda Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP ve Solana’yı 20 Ekim 2026 fiyatlarıyla değerlendiriliyor; düşüşün nedenlerini ve 27–28 Ekim’deki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının önemi ele alınıyor. Erken aşamadaki projelerle ilgilenenler için MemeToro $MT kripto ön satışı da inceleniyor. BNB Chain üzerinde geliştirilen MemeToro, yapay zeka destekli ve açık kaynaklı bir meme coin oluşturma ve piyasaya sürme platformu. Ön satışın 9. aşamasında $MT’nin fiyatı 0,00649 dolar. Token sözleşmesi ise üç farklı şirket tarafından denetlendi.

Öne çıkan noktalar

Güncel fiyatlar: Bitcoin 83.000 dolar, Ethereum 2.462 dolar, BNB 738 dolar, XRP 1,34 dolar ve Solana 107 dolar.

Bitcoin 83.000 dolar, Ethereum 2.462 dolar, BNB 738 dolar, XRP 1,34 dolar ve Solana 107 dolar. Erken aşamadaki seçenek: MemeToro $MT ön satışı 0,00649 dolar fiyatla 9. aşamada devam ediyor. Satın alınan tokenlar doğrudan alıcının cüzdanına gönderiliyor.

MemeToro $MT ön satışı 0,00649 dolar fiyatla 9. aşamada devam ediyor. Satın alınan tokenlar doğrudan alıcının cüzdanına gönderiliyor. Zirvelere uzaklık: Bitcoin tarihi zirvesinin yaklaşık %34, BNB %46, Ethereum %50, XRP %63 ve Solana %64 altında.

Bitcoin tarihi zirvesinin yaklaşık %34, BNB %46, Ethereum %50, XRP %63 ve Solana %64 altında. Düşüşün nedenleri: Yüksek enflasyon, Fed’in faiz artırabileceği endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve spot Bitcoin ETF’lerinden para çıkışları piyasayı baskılıyor.

Yüksek enflasyon, Fed’in faiz artırabileceği endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve spot Bitcoin ETF’lerinden para çıkışları piyasayı baskılıyor. Gözler Fed’de: 27–28 Ekim’deki toplantının sonucu, fiyatlarda her iki yönde de hareket yaratabilir.

27–28 Ekim’deki toplantının sonucu, fiyatlarda her iki yönde de hareket yaratabilir. Alım tutarı önemli: Fiyatın düşmüş olması, yeniden yükseleceği anlamına gelmez. Yalnızca tamamını kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarla yatırım yapın.

En iyi kripto ön satışları ve yeni kripto paralar: MemeToro ($MT) düşüşten alım planının neresinde?

Bazı yatırımcılar, yerleşik kripto paraların yanında erken aşamadaki projelere de küçük bir pay ayırıyor. MemeToro $MT bu seçeneklerden biri. Proje, BNB Chain üzerinde yapay zekanın yardımıyla meme coin oluşturulmasını ve piyasaya sürülmesini sağlayan açık kaynaklı bir platform geliştiriyor.

Sistem şöyle çalışıyor: Bir yapay zeka ajanı haberleri ve X’teki gündemi tarıyor, bir meme coin fikri geliştiriyor ve bu fikri neden seçtiğini açıklıyor. Ardından önerisini, piyasaya sürme koşullarının yer aldığı, yazılımların okuyabildiği bir dosyaya kaydediyor. FairLaunchEscrow adlı akıllı sözleşme de bu koşulları uyguluyor. Yapay zekanın görevi fikir üretmek ve gerekçesini açıklamak; kullanıcıların parasını yönetmiyor.

MemeToro’yu diğer ön satışlarla veya yerleşik kripto paralarla karşılaştırırken şu bilgilere bakılabilir:

9. aşama fiyatı: Her $MT 0,00649 dolardan satılıyor. Bir aşamanın satış hedefi tamamlandığında, sonraki aşama daha yüksek fiyatla başlıyor.

Her $MT 0,00649 dolardan satılıyor. Bir aşamanın satış hedefi tamamlandığında, sonraki aşama daha yüksek fiyatla başlıyor. Tokenların teslimi: Ön satış portalından alınan $MT’ler doğrudan alıcının cüzdanına gönderiliyor.

Ön satış portalından alınan $MT’ler doğrudan alıcının cüzdanına gönderiliyor. Sözleşme adresi: BNB Smart Chain üzerindeki adres: 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff .

BNB Smart Chain üzerindeki adres: . Token dağılımı: Toplam arz 1,2 milyar $MT. Bunun %71’i halka açık satışa, %2’si ekibe ayrılmış durumda. Pazarlamaya ayrılan %7,56’lık bölümün kilidi ise 24 ay içinde kademeli olarak açılıyor. Ayrıntılar token ekonomisi sayfasında bulunuyor: https://memetoro.com/tokenomics.

Toplam arz 1,2 milyar $MT. Bunun %71’i halka açık satışa, %2’si ekibe ayrılmış durumda. Pazarlamaya ayrılan %7,56’lık bölümün kilidi ise 24 ay içinde kademeli olarak açılıyor. Ayrıntılar token ekonomisi sayfasında bulunuyor: https://memetoro.com/tokenomics. Denetimler: $MT token sözleşmesini Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU denetledi. Coinsult aynı zamanda platformun ve yapay zeka ajanının altyapısını geliştiriyor. Bu nedenle denetim raporlarını doğrudan incelemek önemli. Tokenların piyasaya sürülmesinde kullanılacak sözleşmeler ise henüz bağımsız denetimden geçmedi.

$MT token sözleşmesini Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU denetledi. Coinsult aynı zamanda platformun ve yapay zeka ajanının altyapısını geliştiriyor. Bu nedenle denetim raporlarını doğrudan incelemek önemli. Tokenların piyasaya sürülmesinde kullanılacak sözleşmeler ise henüz bağımsız denetimden geçmedi. Ekip ve kaynak kodu: Ekip üyeleri takma isim kullanıyor. Projenin kodu, MIT lisansıyla GitHub’da herkese açık olarak paylaşılıyor: https://github.com/MemeToro/memetoro.

Ekip üyeleri takma isim kullanıyor. Projenin kodu, MIT lisansıyla GitHub’da herkese açık olarak paylaşılıyor: https://github.com/MemeToro/memetoro. Deneme imkanı: BNB test ağındaki sürümde, parasal değeri olmayan tBNB ile yatırma ve çekme işlemleri denenebiliyor. Böylece kullanıcılar, gerçek platformda izleyecekleri adımları önceden görebiliyor.

BNB test ağındaki sürümde, parasal değeri olmayan tBNB ile yatırma ve çekme işlemleri denenebiliyor. Böylece kullanıcılar, gerçek platformda izleyecekleri adımları önceden görebiliyor. Erişim: Proje, internet sitesine erişebilen kişilerin çoğunun alım yapabildiğini belirtiyor. Site 16’dan fazla dili destekliyor. Alıcıların kendi ülkelerindeki yasalara uyması gerekiyor.

Şu anda yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralar: Ekim 2026 düşüşüne genel bakış

Piyasa gerilediğinde, hangi kripto paraların alım fırsatı sunduğuna ilişkin aramalar artıyor. Ancak bir varlığın zirvesinden ne kadar düştüğü, tek başına ucuz olduğunu göstermiyor. Aşağıdaki liste, mevcut fiyatlarla tarihi zirveler arasındaki farkı ve o seviyelere dönmek için gereken yükselişi gösteriyor:

MemeToro $MT : Ön satış 0,00649 dolar fiyatla sürüyor. Proje, güçlü temelleri ve yol haritasının incelenmesine olanak tanıyan açık kaynak koduyla öne çıkıyor. Yüksek getiri potansiyelinin yanında yüksek risk de taşıyor.

Ön satış 0,00649 dolar fiyatla sürüyor. Proje, güçlü temelleri ve yol haritasının incelenmesine olanak tanıyan açık kaynak koduyla öne çıkıyor. Yüksek getiri potansiyelinin yanında yüksek risk de taşıyor. Bitcoin (BTC): Fiyatı 83.000 dolar, tarihi zirvesi 126.080 dolar. Zirvenin yaklaşık %34,2 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 1,5 katına çıkması gerekiyor.

Fiyatı 83.000 dolar, tarihi zirvesi 126.080 dolar. Zirvenin yaklaşık %34,2 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 1,5 katına çıkması gerekiyor. BNB: Fiyatı 738 dolar, tarihi zirvesi 1.369,99 dolar. Zirvenin yaklaşık %46,1 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 1,9 katına çıkması gerekiyor.

Fiyatı 738 dolar, tarihi zirvesi 1.369,99 dolar. Zirvenin yaklaşık %46,1 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 1,9 katına çıkması gerekiyor. Ethereum (ETH): Fiyatı 2.462 dolar, tarihi zirvesi 4.946,05 dolar. Zirvenin yaklaşık %50,2 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 2 katına çıkması gerekiyor.

Fiyatı 2.462 dolar, tarihi zirvesi 4.946,05 dolar. Zirvenin yaklaşık %50,2 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 2 katına çıkması gerekiyor. XRP: Fiyatı 1,34 dolar, tarihi zirvesi 3,65 dolar. Zirvenin yaklaşık %63,3 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 2,7 katına çıkması gerekiyor.

Fiyatı 1,34 dolar, tarihi zirvesi 3,65 dolar. Zirvenin yaklaşık %63,3 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 2,7 katına çıkması gerekiyor. Solana (SOL): Fiyatı 107 dolar, tarihi zirvesi 293,31 dolar. Zirvenin yaklaşık %63,5 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık 2,7 katına çıkması gerekiyor.

Bu hesaplamalar, fiyatların yeniden zirveye ulaşacağı yönünde bir tahmin içermiyor. Sert düşen bir kripto para daha da gerileyebilir. Bir yatırımcı için uygun olan seçenek, başka bir yatırımcının beklentilerine veya risk toleransına uymayabilir.

Bitcoin neden 83 bin dolar civarında? Ekim 2026 düşüşünün arkasında ne var?

Kripto piyasası aynı anda birkaç gelişmenin baskısı altında kaldı. Decrypt’in 14 Ekim tarihli haberine göre ABD’de yıllık tüketici enflasyonu, ağustostaki %3,4 seviyesinden eylülde %3,7’ye yükselerek beklentileri aştı. Bu veri, Fed’in yeniden faiz artırabileceği endişesini güçlendirdi.

Decrypt ve FXStreet’in aktardığı CME FedWatch verilerine göre enflasyonun açıklanmasının ardından ekim ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık %44–49 aralığında fiyatlandı. Bu oran, 16 Ekim itibarıyla yaklaşık %15’e geriledi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasayı zorladı. 8 Ekim tarihli haberlerde, Hürmüz Boğazı yakınlarında yeniden yaşanan tanker saldırılarının Brent petrolü 105 doların üzerine taşıdığı belirtildi. Petrolün pahalanması enflasyon endişelerini artırırken kripto paralar gibi riskli varlıklara da satış getirdi. Aynı gün Bitcoin 81.000 doların altına indi. Yahoo Finance’in aktardığı CoinGlass verilerine göre 24 saat içinde yaklaşık 974 milyon dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bunun 311 milyon doları Ethereum pozisyonlarından oluştu.

Spot Bitcoin ETF’lerinde ise para giriş ve çıkışları birbirini izledi. Investing.com’un 17 Ekim tarihli haberine göre fonlardan 12 Ekim’de net 65,4 milyon dolar, 14 Ekim’de 261,4 milyon dolar ve 16 Ekim’de 82,39 milyon dolar çıktı. 13 Ekim’de ise 175,7 milyon dolarlık giriş görüldü.

Bitcoin, o hafta kısa süreliğine 80.000 doların altına düştükten sonra toparlandı. Fiyatın 83.000 dolara yükselmesi kayıpların bir kısmının geri alındığını gösteriyor; ancak tarihi zirveye olan mesafe hala büyük.

Kripto almak için uygun zaman mı? Düşüşün gösterdikleri ve göstermedikleri

Düşüşte alım yapmayı düşünen yatırımcıların asıl merak ettiği, satışların en sert bölümünün geride kalıp kalmadığı. Bunun kesin bir yanıtı yok.

Bazı analistler, dip oluşumuna işaret edebilecek veriler görüyor. Bitcoin.com’un 16 Ekim tarihli haberine göre Glassnode, 15 Ekim’deki zararına satışların ağustos ve eylülde yerel diplerle aynı döneme denk gelen satış dalgalarına benzediğini belirtti. Bu benzerlik, 80.000 dolar civarında yerel bir dip oluşmuş olabileceğini düşündürüyor.

Yine de bir seviyenin dip olup olmadığı ancak sonradan anlaşılabilir. Bitcoin şu anda 83.000 dolarda ve daha önce kaybettiği 82.000 doların yeniden üzerinde. Bundan sonra fiyatın 82.000 dolar üzerinde kalıp kalamayacağı ve 84.000 doları aşıp aşamayacağı izlenecek. 27–28 Ekim’deki Fed toplantısı da bu hareketin yönünü etkileyebilecek en yakın gelişmelerden biri.

Düşüşten alımın kazanca dönüşmesi için fiyatın toparlanması gerekir. Aksi halde yatırımcı, değer kaybetmeye devam eden bir varlığı satın almış olur. Bu yüzden alım yapmadan önce ne kadar para ayrılacağına ve hangi koşullarda yeni alımların durdurulacağına karar vermek gerekir. Aşağıdaki değerlendirmeler de fiyat tahmini yapmak yerine mevcut kayıplara, görünümü değiştirebilecek gelişmelere ve alınan riskin büyüklüğüne odaklanıyor.

Bitcoin (BTC): Düşüşten alım için temel aday

Bitcoin, yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto varlık. Bu nedenle kripto yatırımı yapmayı düşünenlerin ilk incelediği seçeneklerden biri. 83.000 dolarlık fiyatı, Ekim 2025’te ulaştığı 126.080 dolarlık rekorun yaklaşık %34 altında.

Analistlerin izlediği seviyeler arasında olası yerel dip olarak 80.000 dolar, direnç bölgesi olarak da 82.000–84.000 dolar öne çıkıyordu. Bitcoin artık bu aralığın içinde işlem görüyor. Fiyatın 82.000 dolar üzerinde tutunması ve 84.000 doları geçip geçememesi, toparlanmanın devamı açısından izlenecek noktalar.

Fed’in daha yumuşak bir tutum benimsemesi, ETF’lere para girişlerinin yeniden güçlenmesi veya petrol fiyatlarının gerilemesi Bitcoin’i destekleyebilir. Enflasyonun yeniden beklentileri aşması ya da Fed’in sıkı para politikasını sürdürme mesajı vermesi ise satış baskısını artırabilir.

Ethereum (ETH): Daha büyük düşüş, toparlanmak için daha uzun yol

Ethereum, 2.462 dolardan işlem görüyor. Bu seviye, 4.946,05 dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık %50 altında. Eski zirveye dönmesi için fiyatının yaklaşık ikiye katlanması gerekiyor.

Son satış dalgasında Ethereum pozisyonlarında Bitcoin’e kıyasla daha büyük tasfiyeler yaşandı. Ethereum yatırım ürünlerinden de 16 Ekim’de 69,68 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Zirveyle arasındaki fark, toparlanma halinde yüksek bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu gösteriyor. Ancak aynı fark, düşüşün sona erdiğini kanıtlamıyor. Ethereum’u değerlendiren yatırımcıların olası getirinin yanında yeni kayıpları da hesaba katması gerekiyor.

BNB: Daha sınırlı düşüş ve MemeToro’nun kullandığı ağ

BNB’nin fiyatı 738 dolar. Bu, 1.369,99 dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık %46 altında olduğu anlamına geliyor. Zirveye göre kaybı, Ethereum, XRP ve Solana’dan daha sınırlı.

BNB, MemeToro $MT tokenının ve ön satışının da yer aldığı BNB Chain ağında kullanılıyor. Bu nedenle BNB Chain ekosistemindeki gelişmelerle ilgilenen yatırımcılar, BNB’nin yanında bu ağda geliştirilen projeleri de takip ediyor.

XRP ve Solana: Listedeki en derin düşüşler

XRP, 1,34 dolarlık fiyatıyla 3,65 dolarlık zirvesinin yaklaşık %63,3 altında. Solana ise 107 dolardan işlem görüyor ve 293,31 dolarlık zirvesinin yaklaşık %63,5 altında bulunuyor. Her iki varlığın da eski zirvelerine dönmesi için fiyatının yaklaşık 2,7 katına çıkması gerekiyor.

Bu kadar büyük kayıplar, toparlanma halinde yüksek getiri ihtimalini gündeme getirse de riskin de yüksek olduğunu gösteriyor. Zirveye dönüş için kat edilmesi gereken mesafe uzun ve fiyat hareketleri sert olabiliyor. Yahoo Finance’e göre Solana, 8 Ekim’deki satış dalgasında %7’den fazla düşerek büyük kripto paralar arasında en çok gerileyenlerden biri oldu.

Kriptoda düşüşten nasıl alım yapılır? Şimdi yatırım yapmak için beş kural

Alımlarınızı zamana yayın. Tek seferde alım yapmak yerine tutarı birkaç parçaya bölmek, fiyatın daha da düşmesi halinde paranızın tamamının aynı seviyeden yatırıma girmesini önler. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarı önceden belirleyin. Kriptoya ayırdığınız paranın portföyünüzdeki payını da bu sınıra göre seçin. Kaldıraçtan kaçının. 8 Ekim’de 24 saat içinde yaklaşık 974 milyon dolara ulaşan tasfiyelerin çoğu, yükseliş beklentisiyle açılan kaldıraçlı pozisyonlarda gerçekleşti. Ne kadar süre yatırım yapacağınızı belirleyin. Birkaç günlük işlemle yıllarca elde tutulacak bir yatırım aynı şekilde değerlendirilemez. Her iki durumda da kazanç garantisi yoktur. Bilgileri kendiniz kontrol edin. Resmi siteleri kullanın, sözleşme adreslerini blokzincir gezgininden doğrulayın ve denetim raporlarını okuyun. Mesajla gönderilen bağlantılar üzerinden alım yapmayın.

Ekim 2026’da yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralar: Kısa vade ve uzun vade

Kripto para seçmeden önce yatırımın vadesini belirlemek gerekiyor. Kısa vadede Fed kararları, enflasyon verileri, petrol fiyatları ve ETF’lerdeki para hareketleri öne çıkıyor. Bu gelişmeler, birkaç gün içinde yeni bir satış dalgasına da hızlı bir toparlanmaya da yol açabilir.

Uzun vadeli yatırımcılar ise daha çok benimsenmeye, ağın ne kadar kullanıldığına ve fiyatın önceki seviyelere göre ne ölçüde gerilediğine bakıyor. Ancak bunların hiçbiri yatırım riskini ortadan kaldırmıyor. Birçok yatırımcı, portföyünde ağırlığı Bitcoin ve Ethereum’a verirken altcoinlere ve ön satışlara daha küçük tutarlar ayırıyor.

Mevcut fiyatlarla listedeki büyük kripto paraların tamamı tarihi zirvelerinin altında. Buna rağmen hepsini aynı ölçüde fırsat olarak görmek doğru olmaz. Seçim yaparken beklenen getirinin yanında, fiyat yeniden düşerse ne kadar kaybın karşılanabileceği de belirleyici olmalı.

Sıkça sorulan sorular

Şu anda yatırım yapılabilecek en iyi kripto para hangisi?

Herkes için geçerli tek bir yanıt yok. Bitcoin ve Ethereum en büyük ve en likit kripto paralar arasında yer alıyor. Ancak fiyatları zirvelerinin sırasıyla yaklaşık %34 ve %50 altında. Büyük olmaları, yatırım riskini ortadan kaldırmıyor.

Ekim 2026’da şimdi alınabilecek en iyi kripto para hangisi?

Bu, yatırım hedefinize ve ne kadar risk alabileceğinize bağlı. Karar verirken yalnızca fiyatın ne kadar düştüğüne değil, toparlanmayı nelerin destekleyebileceğine ve olası kaybın bütçenizi nasıl etkileyeceğine de bakın.

Kripto almak için uygun zaman mı?

Bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Bitcoin 83.000 dolara toparlandı, ancak 80.000 dolar civarının kalıcı bir dip olup olmadığı henüz belli değil. 27–28 Ekim’deki Fed toplantısı da fiyatlarda yeni hareketler yaratabilir.

Kriptoda düşüşten alım yapmalı mıyım?

Düşüşten alım, fiyat daha sonra yükselirse kazanç sağlar. Fiyatın düşmeye devam etmesi halinde ise zarar oluşur. Alımları zamana yaymak ve ayrılan tutarı sınırlamak, olası kaybı azaltmaya yardımcı olabilir.

Şu anda Bitcoin’e yatırım yapmak uygun mu?

Bitcoin 83.000 dolarda ve tarihi zirvesinin yaklaşık %34 altında. Bu farkı fırsat olarak görenler de düşüşün devam edebileceğini düşünenler de var. Karar verirken Bitcoin’in hala sert fiyat hareketlerine açık olduğunu hesaba katmak gerekiyor.

Şu anda Ethereum’a yatırım yapmak uygun mu?

Ethereum 2.462 dolardan işlem görüyor ve zirvesinin yaklaşık %50 altında. Eski zirvesine dönmesi için fiyatının yaklaşık ikiye katlanması gerekiyor. Ancak bu, mutlaka toparlanacağı anlamına gelmiyor. Son dönemdeki yüksek tasfiye tutarları da fiyat hareketlerinin ne kadar sert olabildiğini gösteriyor.

XRP şu anda yatırım için uygun bir kripto para mı?

XRP 1,34 dolarda ve tarihi zirvesinin yaklaşık %63 altında. Eski zirveye ulaşması için fiyatının yaklaşık 2,7 katına çıkması gerekiyor. Yüksek getiri ihtimali değerlendirilirken sert dalgalanmalar ve yeni düşüş riski de göz önünde bulundurulmalı.

Şimdi alınabilecek en iyi altcoinler hangileri?

Ethereum 2.462 dolar, BNB 738 dolar, XRP 1,34 dolar ve Solana 107 dolar seviyesinde. Hepsi tarihi zirvelerinin oldukça altında olsa da hangisinin önce veya daha güçlü toparlanacağını kesin olarak söylemek mümkün değil.

Şu anda 100 dolar yatırmak için en iyi kripto para hangisi?

Küçük bir tutarla daha yüksek getiri potansiyeli arayanlar MemeToro $MT’yi değerlendirebilir. Ancak erken aşamadaki bu tür yatırımlar yüksek risk taşır ve yatırılan tutarın kaybedilmesi de mümkündür.

Şu anda yatırım yapılabilecek en iyi kripto ön satışı hangisi?

Ön satışları karşılaştırırken kaynak kodunun açık olup olmadığına, denetim raporlarına, token dağılımına ve ürünü deneme imkanına bakılmalı. MemeToro’nun $MT ön satışı, 0,00649 dolar fiyatla 9. aşamada devam ediyor ve bu başlıklar üzerinden incelenebilecek seçeneklerden biri.

MemeToro ön satışı güvenilir mi?

Projenin kaynak kodu, sözleşme adresi ve token dağılımı herkese açık. $MT token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi. Bununla birlikte ekip takma isim kullanıyor ve piyasaya sürme sözleşmeleri henüz bağımsız denetimden geçmedi. Değerlendirme yapmadan önce denetim raporlarını doğrudan okumak gerekiyor.

$MT tokenlarımı nasıl teslim alırım?

Ön satış portalından satın aldığınız $MT tokenları doğrudan cüzdanınıza gönderilir.