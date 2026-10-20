RIPPLE (XRP)

XRP’de büyük cüzdanlar birikimi durdurdu, borsalara girişler arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de büyük cüzdanlar uzun vadeli çekimleri yavaşlatırken $XRP borsalara daha güçlü akmaya başladı.
  • 📊 Binance’ten günlük XRP çekimleri 49,7 milyon dolara inerken son 30 günde büyük platformlara 6,05 milyar XRP girdi.
  • 🏦 ABD spot XRP ETF’lerine toplam net giriş 1,8 milyar dolara ulaşırken büyük yatırımcılar bekle gör tutumunu korudu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP’de son dönemde görülen fiyat düzeltmesi sırasında büyük yatırımcıların zincir üstü hareketlerinde belirgin bir değişim kaydedildi. Token yakın dönemde 1,70 dolara kadar yükseldikten sonra 1,30 dolar çevresine geriledi. Bu süreçte, uzun vadeli tutma amacıyla yapılan çekimlerin sert biçimde azaldığı, buna karşılık likiditenin işlem platformlarına yöneldiği görüldü.

İçindekiler
1 Binance çıkışları son yılların en düşük düzeyine indi
2 Borsalara aktarılan XRP miktarı yedi ayın zirvesine çıktı
3 Ağda yüksek tutarlı tekil transfer izlendi
4 ETF akışları talep tarafını desteklemeyi sürdürüyor

Binance çıkışları son yılların en düşük düzeyine indi

CryptoQuant verilerine göre Binance’ten yapılan XRP çekim hacmi son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyük yatırımcılar günlük ortalama 49,7 milyon dolarlık XRP çekiyor. Bu düzey en son Ekim 2021’de görülmüştü. Buna karşılık, Şubat 2025’te XRP fiyatı 3,30 dolar seviyesindeyken günlük çekim hacmi 3,5 milyar dolara ulaşmıştı. CryptoQuant, kripto para piyasasında zincir üstü veri ve borsa akışlarını izleyen analiz platformları arasında yer alıyor.

Büyük sermayenin çekim hızındaki gerileme, aktif uzun vadeli birikim döneminin şimdilik durduğuna işaret ediyor.

Bu tablo, büyük oyuncuların net bir yön almaktan kaçındığını ve bekle gör yaklaşımına geçtiğini gösteriyor. Uzun vadeli saklama eğiliminin zayıflaması, piyasadaki hareketliliğin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor; ancak büyük cüzdanların önceki aylara kıyasla daha temkinli davrandığı anlaşılıyor.

Borsalara aktarılan XRP miktarı yedi ayın zirvesine çıktı

Son 30 günde Binance’e 1,669 milyar XRP yatırıldı. Bu rakam son yedi ayın en yüksek düzeyi oldu. Aynı dönemde büyük işlem platformlarına toplam 6,05 milyar XRP girişi gerçekleşti. Böylece aylık toplam, mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken ağustos ortasındaki hacmin de yaklaşık iki katına çıktı.

GöstergeDönemVeri
Binance XRP çekimleriGünlük güncel düzey49,7 milyon dolar
Binance XRP çekimleriŞubat 20253,5 milyar dolar
Binance’e yatırılan XRPSon 30 gün1,669 milyar XRP
Büyük platformlara toplam girişSon 30 gün6,05 milyar XRP

Borsalara yönelen coin akışı çoğu zaman satış baskısı ihtimalini artırır. Buna rağmen analistler, bu hacmin tamamının doğrudan satış emirlerine dönüşmeyebileceğini vurguluyor. Söz konusu varlıkların bir bölümü vadeli işlem piyasasında likidite sağlamak ya da platformların iç denge yönetiminde kullanılabiliyor.

Analistler, borsalara giren her XRP’nin satış için emir defterine yazılmadığını, bir bölümünün türev piyasalarda likidite amacıyla tutulabildiğini aktarıyor.

Ağda yüksek tutarlı tekil transfer izlendi

20 Ekim’de ağ üzerinde büyük ölçekli tek bir transfer de kayda geçti. 2025 sonlarında yaklaşık 2 dolar maliyetle 300 milyon XRP biriktiren bir cüzdan, 82,3 milyon XRP’yi yeni bir adrese taşıdı. Bu işlemin büyüklüğü yaklaşık 106 milyon ile 107 milyon dolar aralığına karşılık geldi.

Kaynak cüzdanda 140 milyondan fazla XRP kalırken yeni adresin borsalarla bağlantılı görünmemesi ve transferin ardından sessiz kalması, bu hareketin satıştan çok iç portföy dengesiyle ilgili olabileceği değerlendirmesini öne çıkardı.

ETF akışları talep tarafını desteklemeyi sürdürüyor

Bireysel yatırımcılar temkinli davranırken, fon kaynaklı talep XRP için destekleyici bir unsur olmaya devam ediyor. ABD spot XRP ETF’lerine toplam net giriş 1,8 milyar dolara ulaştı. Bu birikim, kısa vadeli borsa işlemlerinden görece ayrışan bir fiyat zemini oluşturuyor.

Mevcut zincir üstü görünüm fiyatın bir sonraki yönünü tek başına göstermiyor. Yine de borsalardaki serbest likiditenin birkaç ayın zirvesine çıkması, piyasadaki durgunluğun sona ermesine uygun bir zemin oluştuğunu ortaya koyuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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