BlackRock’ın güçlü ETF alımı Bitcoin’de 90 bin dolar beklentisini canlandırdı

Bitcoin, 19 Ekim’de 81.185 ile 82.954 dolar aralığında işlem görürken, ABD spot Bitcoin ETF’lerine giren para piyasada yeniden iyimserlik yarattı. Özellikle BlackRock’ın IBIT fonuna gelen yüksek giriş, son toparlanmanın arkasındaki en güçlü unsurlardan biri olarak öne çıktı. Buna karşın spot talebin hala zayıf seyretmesi, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretlerini koruyor.

ETF girişleri piyasaya moral verdi

Glassnode verilerine göre BlackRock’ın IBIT fonu 19 Ekim’de yaklaşık 665,2 milyon dolar giriş aldı. Ancak Fidelity’nin FBTC fonu ile Grayscale’in GBTC fonundan çıkan paralar nedeniyle ABD spot Bitcoin ETF’lerinde net günlük giriş yaklaşık 526,6 milyon dolarda kaldı. Bu tablo, tek başına IBIT’e gelen paranın toplam net girişten daha yüksek olduğunu gösterdi.

Mini sözlük: IBIT, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF ürünüdür. BlackRock ise dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak kurumsal yatırımcı akışları üzerindeki etkisiyle yakından izlenir.

Fon 19 Ekim akışı Etkisi IBIT 665,2 milyon dolar giriş Toplam görünümü güçlendirdi ABD spot Bitcoin ETF’leri toplamı 526,6 milyon dolar net giriş Çıkışlara rağmen pozitif kapandı

Bu günlük veri eylülden bu yana görülen en güçlü giriş olarak kayda geçti. Yine de ekim ayı genelinde ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 19 Ekim itibarıyla toplam 90,6 milyon dolarlık net çıkış bulunuyor. Başka bir ifadeyle son güçlü gün, aylık zayıf tabloyu daralttı ancak tamamen tersine çevirmedi.

BlackRock’ın IBIT fonuna gelen 665,2 milyon dolarlık giriş, aynı gün tüm ABD spot Bitcoin ETF’lerindeki net girişin üzerine çıktı.

Teknik göstergeler toparlanma ihtimaline işaret etti

Piyasa yorumcusu Wealthmanager’ın paylaştığı teknik görünümde Bitcoin’in önemli bir günlük fiyat bölgesinin üzerinde kaldığı ve 14 periyotluk RSI göstergesinin 46 seviyesine yaklaştığı görüldü. RSI, son fiyat hareketlerinin gücünü ölçerek ivmedeki değişimi anlamaya yardımcı oluyor. Bu seviyenin tek başına yükseliş onayı vermediği, ancak aşağı yönlü baskının zayıfladığı dönemlerle benzerlik taşıdığı değerlendiriliyor.

CoinGlass’ın likidasyon haritası ise Bitcoin’in 81.000 dolar civarından 84.000 doların üzerine çıkarak yoğun kaldıraçlı pozisyonların bulunduğu bir alanı geçtiğini ortaya koydu. Bu tür bölgelerde kısa pozisyonların kapanması fiyatı hızlandırabiliyor. Ancak zorunlu alımlar sona erdiğinde ivmenin de zayıflayabileceği belirtiliyor.

CryptoQuant katkıcısı Rei Researcher, Bitcoin’in 82.000 dolara toparlanmasına rağmen görünür talep büyümesinin negatif kaldığını aktarıyor.

Spot talep zayıf kaldı

CryptoQuant’ın görünür talep büyümesi göstergesi son aylarda negatif bölgede kalmayı sürdürdü. Bu metrik, piyasadaki arz değişimi ile tahmini talebi karşılaştırarak mevcut coin arzının ne ölçüde emildiğini izliyor. Negatif değerler, talebin dolaşıma giren arzı istikrarlı biçimde karşılamadığını gösteriyor.

CryptoQuant verileri, talebin Mayıs 2026’dan bu yana zayıfladığını ve kısa süreli iyileşmelere rağmen kalıcı bir dönüşün henüz oluşmadığını ortaya koydu. Bu nedenle ETF girişleri ve türev piyasalardaki sıkışmalar fiyatı desteklese de, daha geniş spot alımlar olmadan yükselişin kırılgan kalabileceği düşünülüyor.

90 bin dolar için hangi koşullar izleniyor

Bitcoin’in 90.000 dolara yönelip yönelemeyeceği, kurumsal girişlerin sürmesine, mevcut fiyat bölgesinin korunmasına ve spot talebin güçlenmesine bağlı görünüyor. 84.000 dolar üzerindeki hareket kısa vadede olumlu kabul edilse de, daha güçlü ve yaygın alım desteği olmadan bu seviyelerin kalıcı hale gelmesi zor olabilir.

Bitcoin haberin yayımlandığı sırada yaklaşık 82.453 dolardan işlem görüyordu. Mevcut tablo, kurumsal ilginin arttığını ancak piyasanın daha geniş kesimlerinden gelen talebin henüz net biçimde toparlanmadığını gösteriyor. Bu nedenle 90.000 dolar seviyesi şimdilik olası bir hedef olarak görülüyor, kesinleşmiş bir varış noktası olarak değil.