Ripple (XRP) 1,32 Dolarda: MemeToro’nun 0,00649 Dolarlık Ön Satışı İncelemeye Değer mi?

XRP Ledger’ın yerel kripto parası XRP, 20 Ekim 2026 itibarıyla 1,32 dolar civarında işlem görüyor. Ripple olarak da bilinen XRP, 3,65 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %64, eylül sonunda ulaştığı 1,66 dolarlık haftalık zirvenin ise %22 altında bulunuyor.

Düşüşün arkasında üç önemli gelişme var: ABD’deki spot XRP ETF’lerinden 14 hafta sonra ilk kez haftalık bazda para çıkışı yaşanması, Ripple’ın emanet hesaplarında (escrow) tutulan 1 milyar XRP’nin 1 Kasım’da serbest bırakılabilecek olması ve Bitcoin‘in yaklaşık 83.000 dolara gerilemesi. Bitcoin’deki düşüşler genellikle altcoin’lerde daha sert kayıplara yol açıyor.

Bu makalede XRP’nin neden gerilediğini, analistlerin takip ettiği fiyat seviyelerini ve piyasanın yönünü değiştirebilecek gelişmeleri ele alıyoruz. Ayrıca büyük kripto paralardaki düşüş sırasında erken aşamadaki projeleri değerlendirmek isteyenler için MemeToro $MT ön satışını da inceliyoruz.

BNB Chain üzerinde geliştirilen açık kaynaklı, yapay zeka destekli meme coin oluşturma platformu MemeToro’nun ön satışında 9. aşama fiyatı 0,00649 dolar olarak belirlendi. Projenin token sözleşmesi üç ayrı güvenlik denetiminden geçti. Satın alınan token’lar doğrudan kullanıcıların cüzdanlarına aktarılıyor. Ayrıca kullanıcıların şimdiden deneyebileceği herkese açık bir test ağı bulunuyor.

Bu makalede yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Öne çıkanlar

XRP’nin güncel fiyatı: FinanceFeeds’e göre XRP, 20 Ekim 2026’da yaklaşık 1,32 dolardan işlem görüyor. KuCoin Haberleri verilerine göre piyasa değeri, 12 Ekim’deki 88,22 milyar dolar seviyesinden yedi günde yaklaşık 5,83 milyar dolar geriledi.

ETF’lerde yön değişti: Coin-Turk ve FXStreet’in aktardığı SoSoValue verilerine göre ABD spot XRP ETF’lerinden geçen hafta yaklaşık 1,84 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Böylece üst üste 13 hafta süren para girişi serisi sona erdi.

MemeToro ön satışı: BNB Chain üzerindeki $MT ön satışında 9. aşama 0,00649 dolardan devam ediyor. Token’lar doğrudan alıcıların cüzdanlarına gönderiliyor. $MT token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi.

Yaklaşan arz artışı: 1 Kasım saat 00.00 UTC’de Ripple’ın emanet hesaplarındaki 1 milyar XRP’ye kadar token serbest bırakılabilecek. Ripple geçmişte serbest bıraktığı XRP’lerin yaklaşık %70’ini yeniden kilitledi.

Bitcoin’in etkisi: 24/7 Wall St.’ye göre Bitcoin yaklaşık 81.000 dolar seviyesinde ve piyasa hakimiyeti %59,5. Bitcoin gerilediğinde altcoin’ler genellikle daha fazla baskı altında kalıyor.

Kritik fiyat seviyeleri: FXStreet ve FinanceFeeds’e göre aşağı yönlü hareketlerde 1,28 ve 1,24 dolar, yükselişlerde ise 1,34–1,38 dolar aralığı izleniyor.

Sıradaki önemli gelişme: ABD Merkez Bankası (Fed), 27–28 Ekim tarihlerinde toplanacak.

60 saniyede MemeToro ($MT)

MemeToro, BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zeka destekli bir meme coin oluşturma platformu. Projenin $MT token’ı için düzenlenen ön satışta 9. aşama devam ediyor.

Fiyat: 1 $MT = 0,00649 dolar. Dokuzuncu aşama için belirlenen satış hedefine ulaşıldığında bir sonraki aşamaya geçilecek ve fiyat artacak.

Destekçilerinin öne çıkardığı özellikler: Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından tamamlanan üç token denetimi, MIT lisansıyla yayımlanan açık kaynak kodları, toplam arzın yalnızca %2’sinin ekibe ve %71’inin halka açık satışa ayrılması. Ayrıca satın alınan token’lar doğrudan kullanıcı cüzdanlarına gönderiliyor.

Nasıl değerlendirilmeli? Projeyle ilgilenenler MemeToro’nun resmi internet sitesinden token ekonomisini ve açık kaynak kodlarını inceleyebilir. Yatırım kararı verirken projenin taşıdığı riskleri de dikkate almak gerekiyor.

XRP düşerken MemeToro ($MT) neden incelenebilir?

Büyük kripto paralarda sert düşüşler yaşandığında bazı yatırımcılar, portföylerinin küçük bir bölümünü daha yüksek risk taşıyan erken aşama projelere ayırmayı tercih ediyor. MemeToro da bu kategoride yer alıyor. Ancak XRP ile oldukça farklı özelliklere sahip.

CoinGecko’ya göre XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 83 milyar dolar ve ABD’de işlem gören spot ETF’leri bulunuyor. MemeToro ise BNB Chain üzerinde açık kaynaklı, yapay zeka destekli bir meme coin oluşturma platformu geliştirmeye çalışan erken aşamadaki bir proje. Platformun $MT token’ı henüz aşamalı ön satış sürecinde.

MemeToro’nun çalışma modeli basit bir ilkeye dayanıyor: Yapay zeka öneriler hazırlıyor, işlemleri ise kuralları önceden belirlenmiş akıllı sözleşmeler gerçekleştiriyor.

Sistemdeki yapay zeka ajanı haberleri ve X’teki eğilimleri analiz ederek bir meme coin fikri geliştiriyor. Bu fikrin arkasındaki gerekçeleri açıklıyor ve ortaya çıkan sonucu, token’ın piyasaya sürülme koşullarını içeren, makineler tarafından okunabilir bir dosyaya (launch manifest) kaydediyor.

Ardından FairLaunchEscrow adlı akıllı sözleşme, yayımlanan koşulları uyguluyor. Yapay zekanın görevi fikir üretmek ve bunları açıklamakla sınırlı; kullanıcı fonları üzerinde kontrol sahibi değil.

Projenin kodları MIT lisansı kapsamında GitHub’da herkese açık olarak yayımlanıyor. MemeToro ekibi, mevcut kod deposunu erken aşamadaki bir minimum uygulanabilir ürün (MVP) olarak tanımlıyor. Platformun geliştirme çalışmaları devam ediyor.

MemeToro ($MT) ön satışını destekleyenlerin öne çıkardığı özellikler şöyle:

Şeffaf işleyiş: Token’ların piyasaya sürülme koşulları, fon toplama başlamadan önce yayımlanıyor. Akıllı sözleşme bu kuralları uygulamak üzere tasarlandığından süreç yalnızca ekibin verdiği sözlere dayanmıyor.

İncelenebilir açık kaynak kodları: Yapay zeka ajanı, işlem koşullarını içeren dosya biçimi, emanet sözleşmesi ve testler MIT lisansıyla herkesin erişimine açık.

Bağımsız denetimler: $MT token sözleşmesi üç farklı bağımsız kuruluş tarafından denetlendi.

Alıcıları gözeten token dağılımı: Toplam arzın %71’i halka açık satışa, %2’si ekibe ayrıldı. Pazarlama için ayrılan token’lar ise 24 aylık bir hak ediş takvimine tabi.

Kolay satın alma: Kredi kartı veya kripto para ile ödeme yapılabiliyor. Token’lar doğrudan alıcının cüzdanına gönderiliyor. İnternet sitesi 16’dan fazla dili destekliyor.

Çalışan test ağı: Kullanıcılar gerçek para yatırmadan önce platformun işleyişini test ağı üzerinden deneyebiliyor.

Aşamalı fiyatlandırma: Her yeni satış aşaması bir öncekinden daha yüksek fiyatla açılıyor. Dolayısıyla 0,00649 dolarlık fiyat yalnızca 9. aşama devam ettiği sürece geçerli.

9. aşamada $MT nasıl satın alınır? Öncelikle MemeToro’nun internet sitesindeki ön satış bölümüne giderek adresin doğruluğunu kontrol edin. Ardından BNB Smart Chain ağına bağlı bir cüzdanla işlem yapabilir veya kredi kartıyla ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ödeme yapmadan önce sözleşme adresini yukarıda belirtilen adresle karşılaştırın ve 9. aşamanın fiyatını ve satış koşullarını inceleyin. Satın aldığınız $MT token’lar doğrudan cüzdanınıza gönderiliyor. İşlem yapmadan önce bulunduğunuz ülkedeki yasal düzenlemeleri de kontrol etmelisiniz.

XRP neden düşüyor? Gerilemenin arkasındaki beş neden

1. ETF’lere yönelik talep zayıfladı

ABD’deki spot XRP ETF’leri, yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülmelerinden bu yana toplam 1,8 milyar dolar civarında yatırım çekti. Ancak geçen hafta fonlardan yaklaşık 1,84 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Coin-Turk’ün 17 Ekim’de aktardığı SoSoValue verilerine göre bu gelişme, üst üste 13 hafta süren para girişi serisini sona erdirdi.

Çıkış miktarı görece küçük olsa da eğilimin değişmesi önemli. Çünkü ETF alımları, XRP’ye yönelik talebin daha istikrarlı kaynaklarından birini oluşturuyordu.

24/7 Wall St.’ye göre XRP’ye özel yatırım fonlarının toplam varlıkları 1,77 milyar dolardan yaklaşık 1,47 milyar dolara geriledi.

Bitcoin ETF’lerinde ise farklı bir görünüm var. FinanceFeeds’in aktardığı Farside Investors verilerine göre ABD’de işlem gören Bitcoin fonlarına pazartesi günü 526,7 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

2. Piyasaya yeni XRP arzı gelebilir

Ripple’ın bir sonraki emanet hesap açılışı 1 Kasım Pazar günü saat 00.00 UTC’de gerçekleşecek. Toplam 1 milyar XRP içeren iki emanet hesabındaki token’lar bu tarihte serbest bırakılabilecek.

18 Ekim itibarıyla Ripple’ın emanet hesaplarında 31,40 milyar XRP bulunuyordu.

Şirket, önceki 12 dönemde toplam 12 milyar XRP’yi serbest bıraktı ancak bunun 8,4 milyarını, yani yaklaşık %70’ini yeniden kilitledi.

FinanceFeeds’e göre ekim ayında da 1 milyar XRP’nin kilidi açıldıktan sonra 700 milyon XRP yeniden emanet hesaplarına aktarıldı. Böylece hesapların dışında kalan net miktar 300 milyon XRP oldu.

Dolayısıyla 1 Kasım’da serbest bırakılabilecek 1 milyar XRP’nin tamamının dolaşıma girmesi beklenmek zorunda değil. Ancak yaklaşan bu gelişme, yatırımcıların fiyatlamalarında dikkate aldığı unsurlardan biri.

3. XRP arzı, piyasa değerinden daha hızlı büyüdü

CoinDesk’in 16 Ekim’de Nansen verilerine dayanarak yayımladığı habere göre XRP’nin dolaşımdaki arzı 2017’den bu yana %63 arttı.

Bu dönemde dolaşımdaki XRP miktarı 38,7 milyardan 63,1 milyara yükselirken toplam piyasa değeri yaklaşık %3 geriledi.

Nansen analisti Nicolai Sondergaard, dolaşımdaki XRP miktarının artmasının, her bir token’ın yaklaşık aynı toplam piyasa değeri içindeki payını küçülttüğünü belirtti.

XRP’nin diğer büyük kripto paralara kıyasla daha zayıf performans göstermesi de dikkat çekiyor.

CoinDesk’in görüşlerine yer verdiği Tesseract Group’tan Oliver Carding’e göre Ağustos 2025’ten bu yana XRP yaklaşık %59 değer kaybetti. Aynı dönemde Bitcoin’deki düşüş %32, Ether’deki kayıp ise %44 oldu.

4. Bitcoin ve makroekonomik koşullar baskı yaratıyor

Bitcoin, hafta içinde kısa süreliğine 80.000 doların altına geriledikten sonra yaklaşık 83.000 dolardan işlem görüyor.

ABD’de eylül ayı enflasyonunun %3,7’ye yükselmesi de piyasaların gündeminde. Yatırımcılar şimdi Fed’in 27–28 Ekim tarihlerindeki toplantısını bekliyor.

24/7 Wall St.’ye göre Bitcoin’in kripto para piyasasındaki hakimiyeti %59,5, XRP’nin payı ise yaklaşık %3 seviyesinde. Bitcoin’in değer kaybettiği dönemlerde altcoin’ler genellikle daha fazla zorlanıyor.

Aynı kaynağın verilerine göre toplam kripto para piyasası 17 Ekim’de 24 saat içinde %3,5 geriledi.

5. XRP’ye yönelik talep göstergeleri zayıfladı

FXStreet’in aktardığı CoinGlass verilerine göre XRP’nin süresiz vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı, 1 Ekim’deki 2,34 milyar XRP seviyesinden pazartesi günü ortalama 2,17 milyar XRP’ye geriledi.

FXStreet ayrıca hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı ilgisinde azalma olduğuna dikkat çekti. Teknik göstergeler de zayıf görünümü destekliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 37 seviyesinde bulunurken MACD negatif bölgede seyrediyor.

Ripple cephesinden gelen gelişmeler de XRP fiyatına belirgin bir destek sağlamadı.

15 Ekim’de Ripple Prime, RLUSD teminatıyla 100’den fazla dayanak varlık üzerinde süresiz swap işlemlerini kullanıma açtı. Ancak CryptoTicker’ın dikkat çektiği üzere XRP, ne teminat varlığı ne de ödeme ve uzlaşma aracı olarak bu sistemde yer alıyor.

XRP Insights’a göre dolaşımdaki RLUSD miktarı yaklaşık 2,43 milyar dolara ulaşmış durumda. Bununla birlikte RLUSD’nin büyümesi, doğrudan XRP satın alınmasını gerektirmiyor.

XRP bugün neden düşüyor? Bu hafta fiyatı etkileyen gelişmeler

CryptoTicker’a göre XRP haftaya yaklaşık 1,33 dolardan başladı. 15 Ekim’de 1,2827 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma gösterdi.

XRP Insights verilerine göre 9–16 Ekim dönemini %6,5 kayıpla 1,30 dolardan tamamladı.

Eylül sonunda görülen yaklaşık 1,66 dolarlık haftalık zirve dikkate alındığında XRP, son yükselişinde elde ettiği kazancın yaklaşık beşte birini geri vermiş durumda.

Öte yandan Evernorth’un XRPN hisseleri de 16 Ekim’de sona eren haftada yaklaşık %9,6 düşerek 15,45 dolara geriledi.

FinanceFeeds, hisse fiyatındaki bu düşüşün tek başına şirketin XRP sattığını göstermediğini belirtti.

XRP fiyatında hangi seviyeler izlenmeli?

Aşağı yönlü seviyeler: 24/7 Wall St.’ye göre XRP, 15 Ekim’de 1,28 dolara kadar geriledi. Bu seviyenin altında gerçekleşecek bir kapanış, fiyatın ağustos ayındaki işlem aralığına yeniden yaklaşmasının önünü açabilir.

XRP, 16 Ağustos’ta sona eren haftayı 0,99 dolardan kapatmıştı. FinanceFeeds ise aşağı yönlü senaryoda, Bollinger Bandı’nın alt sınırına yakın olan 1,24 doları referans seviye olarak gösteriyor.

Yukarı yönlü seviyeler: FXStreet’e göre 100 günlük hareketli ortalama 1,34 dolarda, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ise 1,38 dolar civarında bulunuyor. 1,40 dolara doğru güçlü bir teknik direnç bölgesi öne çıkıyor.

FinanceFeeds, haftalık grafikteki 200 dönemlik hareketli ortalamaya karşılık gelen 1,38 doları yükseliş senaryosu için önemli bir seviye olarak değerlendiriyor.

Daha yüksek seviyeler: 24/7 Wall St., önceki kapanış seviyeleri olan 1,42 ve 1,49 dolara dikkat çekiyor. FXStreet’e göre SuperTrend göstergesi ise 1,47 dolarda bulunuyor.

Bu fiyatlar kesin hedefler veya tahminler değil, teknik analizde kullanılan referans seviyeleridir. XRP her iki yönde de bu seviyelerin dışına çıkabilir.

XRP fiyat tahmini: 2026 bitmeden yeniden 1,50 dolara ulaşabilir mi?

24/7 Wall St., 18 Ekim tarihli değerlendirmesinde kesin bir fiyat hedefi vermek yerine iki olası senaryo üzerinde durdu.

İlk senaryoya göre XRP’nin 1,42 doların üzerinde kapanış yapması ve ETF’lerde yeniden haftalık net para girişi görülmesi halinde 1,50 dolar ulaşılabilir bir seviyeye dönüşebilir.

İkinci senaryoda ise 1,28 doların altında kapanış yapılması, fiyatın ağustos ayında görülen 0,99 dolar civarındaki işlem aralığına gerilemesine yol açabilir.

Yayın kuruluşu, XRP’nin 31 Aralık’tan önce 1,50 doların üzerinde kapanış yapma ihtimalinin giderek azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Ancak 2026 sonuna yönelik XRP fiyat tahminlerinin tamamı belirli koşullara dayanıyor. Ripple’ın emanet hesaplarından yapılacak token serbest bırakımları, ETF para akışları ve Bitcoin’in fiyat hareketleri, bu senaryoların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek başlıca değişkenler arasında yer alıyor.

XRP ve Bitcoin: Hangisi daha iyi performans gösterdi?

Bitcoin, son dönemde XRP’ye kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.

Ağustos 2025’ten bu yana Bitcoin yaklaşık %32 değer kaybederken XRP’deki düşüş %59’a ulaştı.

ETF verileri de bu ayrışmayı gösteriyor. Bitcoin ETF’lerine pazartesi günü 526,7 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken XRP ETF’lerinde 14 hafta sonra ilk kez haftalık para çıkışı kaydedildi.

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %35 altında işlem görüyor. XRP ise kendi rekor seviyesinden yaklaşık %64 uzaklaşmış durumda.

XRP, Bitcoin’le birlikte gerilemesine rağmen onun toparlanma dönemlerinde aynı ölçüde güç kazanamadı. Bu görünüm, Bitcoin’in yüksek piyasa hakimiyetiyle de örtüşüyor.

Bununla birlikte iki varlık arasındaki performans farkı zamanla değişebilir. XRP’nin geçmişte Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiği dönemler de yaşandı.

XRP şu anda iyi bir yatırım mı?

Bu sorunun yanıtı yatırım hedeflerinize ve göze alabileceğiniz kayıp miktarına bağlı.

XRP’yi destekleyenler, ETF’lere bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyar dolarlık toplam net giriş gerçekleşmiş olmasını, XRP Ledger üzerindeki RLUSD’nin büyümesini ve Ripple’ın kurumsal iş birliklerini olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyor.

Buna karşılık, CoinDesk’in görüşlerine yer verdiği analistlerin de aralarında bulunduğu eleştirmenler farklı noktalara dikkat çekiyor. XRP arzının artması, ETF talebinin Bitcoin ve Ether’e kıyasla sınırlı kalması ve olumlu haberlere rağmen yatırımcı talebinin yeterince güçlenmemesi başlıca endişeler arasında.

24/7 Wall St.’ye göre XRP, yıl başından bu yana yaklaşık %29 değer kaybetti.

Piyasanın bundan sonra hangi yöne gideceğini kesin olarak bilmek mümkün değil. Bu nedenle XRP pozisyonlarının yüksek riskli yatırımlar olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Sıkça sorulan sorular

XRP neden düşüyor?

Bu hafta öne çıkan başlıca nedenler, spot XRP ETF’lerinden 14 hafta sonra ilk kez haftalık para çıkışı yaşanması, 1 Kasım’da 1 milyar XRP’nin serbest bırakılabilecek olması, XRP arzının piyasa değerinden daha hızlı büyümesi ve Bitcoin ile makroekonomik koşullardaki zayıflık.

XRP bugün neden düşüyor?

XRP yaklaşık 1,30 dolardan işlem görüyor. Veri sağlayıcısına bağlı olarak son bir haftadaki kayıp %6,5 ile %8,7 arasında değişiyor. ETF alımlarının yavaşlaması ve Bitcoin’in yaklaşık 81.000 dolara gerilemesi fiyat üzerinde baskı yarattı.

1 Kasım’da XRP’ye ne olacak?

Ripple’ın emanet hesaplarında tutulan 1 milyar XRP’ye kadar token, saat 00.00 UTC itibarıyla serbest bırakılabilecek. Şirket geçmişte serbest bıraktığı token’ların yaklaşık %70’ini yeniden kilitlediği için dolaşıma eklenen net miktar daha düşük oldu.

XRP şu anda iyi bir yatırım mı?

XRP yüksek risk taşıyan bir yatırım. Destekçileri, son bir yıldaki ETF girişlerine ve RLUSD’nin büyümesine dikkat çekiyor. Eleştirmenler ise artan arzı ve zayıf talebi öne çıkarıyor. Yalnızca tamamını kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarda yatırım yapmalısınız.

MemeToro ($MT) nedir?

MemeToro, BNB Chain üzerinde geliştirilen, yapay zeka destekli ve açık kaynaklı bir meme coin oluşturma platformu. $MT, platformun kullanım amaçlı token’ı.

Ön satışın 9. aşamasında fiyat 0,00649 dolar olarak belirlenmiş durumda. Satın alınan token’lar doğrudan alıcıların cüzdanlarına gönderiliyor.

Proje henüz erken MVP aşamasında bulunuyor ve token’ların piyasaya sürülmesini yöneten akıllı sözleşmeler bağımsız bir güvenlik denetiminden geçmiş değil.

MemeToro’nun 9. aşama ön satış fiyatı ne kadar?

Bir $MT token’ının fiyatı 0,00649 dolar.

Her satış aşaması için belirli bir hedef bulunuyor. Hedefe ulaşıldığında sonraki aşamaya geçiliyor ve token fiyatı artıyor. Satın alma işlemi öncesinde resmi internet sitesinden güncel fiyatı kontrol etmek gerekiyor.

MemeToro ön satışı güvenilir mi?

Projeyi değerlendirirken kontrol edilebilecek bazı somut bilgiler bulunuyor: Herkese açık kaynak kodları, yayımlanmış token sözleşmesi adresi, token dağılımına ilişkin bilgiler ve Coinsult, SolidProof ile BlockSAFU tarafından tamamlanan üç token denetimi.

Bununla birlikte dikkate alınması gereken riskler de var. Proje ekibi gerçek kimlikleri yerine takma adlar kullanıyor. Ayrıca token’ların piyasaya sürülmesini sağlayan akıllı sözleşmeler henüz bağımsız bir denetimden geçmedi.

Bu nedenle yatırım kararı vermeden önce denetim raporlarını doğrudan incelemek önemli.

MemeToro ön satışına nasıl katılabilirim?

Öncelikle resmi internet sitesine gidin. BNB Smart Chain ağı üzerinde bir cüzdan bağlayabilir veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.

İşlemi onaylamadan önce sözleşme adresini ve 9. aşama fiyatını kontrol edin. Satın aldığınız $MT token’lar doğrudan cüzdanınıza aktarılır.

Mesaj yoluyla gönderilen bağlantılar üzerinden satın alma işlemi yapmayın.

XRP ile Ripple aynı şey mi?

Hayır. Ripple bir şirketin adı, XRP ise XRP Ledger üzerinde kullanılan dijital varlık.

XRP, internette sık sık Ripple coin veya Ripple fiyatı gibi ifadelerle aransa da belirtilen fiyat şirketin değil, XRP adlı kripto paranın fiyatıdır.