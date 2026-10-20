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Bitcoin 82.500 dolarda tutunurken piyasa Fed öncesi gerildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 82.500 dolar çevresinde sıkışırken piyasa Fed öncesi gerildi.
  • 📉 ABD enflasyonunun yüzde 3,7’ye çıkmasıyla altcoinlerde satış hızlandı ve $BTC görece güçlü kaldı.
  • 📅 Wintermute, uzun süren yatay seyrin çarşamba günkü FOMC toplantısıyla bozulabileceğini belirtiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para piyasası, ABD’de enflasyonun yeniden hızlanmasının ardından artan makroekonomik baskıyla birlikte kritik bir haftaya girdi. Piyasa yapıcı Wintermute, Bitcoin için 82.500 dolar seviyesini temel eşik olarak öne çıkarırken, yaklaşan Fed toplantısı, ABD ara seçimleri ve bilanço sezonunun mevcut sıkışmayı uzun süre korumayabileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Enflasyon ve Nasdaq baskısı öne çıktı
2 Altcoinlerde çıkış hızlandı
3 Gözler çarşamba günündeki Fed kararında

Enflasyon ve Nasdaq baskısı öne çıktı

ABD’de enflasyonun yüzde 3,7’ye yükselmesi ve çekirdek endeksin aylık bazda yüzde 0,3 artması, enerji fiyatlarındaki yükselişin daha geniş fiyat baskılarına yayıldığına işaret etti. Bu tablo, teknoloji hisselerinde sert satışları beraberinde getirdi ve Nasdaq endeksi yüzde 5,52 geriledi. Aynı dönemde Brent petrol yüzde 5, ABD devlet tahvilleri ise yüzde 2,65 yükseldi.

Wintermute, dijital varlıklarda makro göstergelerle bağlantının yeniden güçlendiğini ve bunun piyasa genelinde tedirginliği artırdığını kaydetti. Şirket, kripto piyasalarında likidite sağlayan en büyük aktörlerden biri olarak işlem akışları ve risk iştahına dair haftalık değerlendirmeler yayımlıyor.

Wintermute, yaklaşan Fed toplantısı ve diğer makro başlıklar nedeniyle mevcut fiyat aralığının korunmasının zor göründüğünü, bu sürecin iki yönlü sert hareketlere açık olduğunu belirtiyor.

Bitcoin bu baskı altında haftalık bazda yüzde 1,99 geriledi ve 82.500 dolar çevresinde sıkıştı. Hafta içinde spot ETF’lerden 679 milyon dolarlık net çıkışın etkisiyle fiyat 80.400 dolara kadar inse de bu bölgenin altında kalıcı bir kırılma yaşanmadı.

Şirketin değerlendirmesine göre Bitcoin’in Nasdaq karşısındaki görece dayanıklılığı sürüyor. Wintermute, Bitcoin’in teknoloji hisselerine kıyasla daha iyi performans göstermesinin savunmacı talebin tamamen kaybolmadığını ortaya koyduğunu aktardı. 87.000 doların aşılması halinde önceki zirvelerin yeniden gündeme gelebileceği, 82.500 doların belirgin biçimde kaybedilmesi durumunda ise fiyatın 70.000 doların alt bantlarına yönelme riski bulunduğu ifade edildi.

Altcoinlerde çıkış hızlandı

Bitcoin dar bir aralıkta kalırken altcoin piyasasında satış baskısı daha belirgin hale geldi. Sektör genelinde haftalık düşüş yüzde 5,69 olurken, Wintermute işlem masasının verileri yatırımcı akışının büyük ölçüde tek yöne döndüğünü ortaya koydu. Şirket, sınırlı sayıdaki büyük ve görece güçlü altcoin dışında piyasadan para çıkışının hızlandığını bildirdi.

Wintermute işlem masası, altcoinlerde geniş tabanlı yükseliş için önce Bitcoin’in daha yukarı hareket etmesi gerektiğini, bu nedenle bağımsız altcoin rallisinin şu aşamada zayıf kaldığını vurguluyor.

Ethereum da bu süreçte değer kaybetti ve haftalık bazda yüzde 7 düştü. Piyasadaki serbest sermayenin Bitcoin ve Ethereum gibi daha büyük varlıklarda yoğunlaştığı, daha küçük tokenlarda ise risk iştahının azaldığı görüldü.

Gözler çarşamba günündeki Fed kararında

Analistler, büyük varlıklarla altcoinler arasındaki risk getiri dengesinin şu anda majör kripto paralar lehine olduğunu değerlendiriyor. İlk 50, 100 ve 250 varlığa ilişkin iç korelasyon göstergelerinin yeniden tepe seviyelere yaklaşması da piyasada varlık bazlı ayrışmanın zayıfladığını gösterdi.

Wintermute, uzun süredir devam eden yatay seyrin bozulması için en güçlü adayın çarşamba günkü FOMC toplantısı olduğunu belirtti. Şirkete göre Fed’den gelecek sıkı tondaki mesajlar Nasdaq üzerindeki baskıyı artırabilir ve Bitcoin’i aşağı çekebilir. Buna karşılık daha yumuşak bir ton ile güçlü şirket bilançolarının birleşmesi halinde riskli varlıklarda yukarı yönlü tepki güç kazanabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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