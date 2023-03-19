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ABD İçin Kıyamet Senaryosu 300 Banka! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

ABD bankacılık sistemi tarihindeki en büyük kaoslardan birini yaşıyor. Ve sorun sadece o bölgeyi ilgilendirmiyor.
08:20
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları küresel bankacılık sisteminin yaşadığı sorunların artık zirveye çıkmasını keyifle izliyor. Bitcoin’in yükselişi yaşanan son krizin artık sıkı para politikasından tersine dönüşü tetikleyeceği beklentisiyle başladı. Nitekim öyle de oluyor. Fed bilançosu devasa bir hızda artış gösterdi. Kral kripto para birimi buna karşılık 27.700 doları aştı.

300 Banka İflas Edebilir

Bloomberg’in 18 Mart tarihli haberine göre, ABD’deki orta ölçekli bankaların oluşturduğu bir koalisyon olan MBCA, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na (FDIC) bir mektup göndererek “tüm mevduatlara” sigorta uygulanmasının küçük bankalardan mevduat kaçışını “derhal durduracağını” ileri sürdü. MBCA’nın ayrıca bu eylemin bankacılık sektörünü “istikrara kavuşturacağını” ve “daha fazla banka iflası” olasılığını önemli ölçüde azaltacağını belirttiği bildirildi. MBCA’nın sigorta programının, artan teminata katılmayı tercih eden kredi verenler üzerindeki mevduat-sigorta değerlendirmesini artırarak bankaların kendileri tarafından finanse edilmesini önerdiği de eklendi.

Crypto Law Lawyer’ın kurucusu John Deaton ise eğer FDIC garanti sağlayamazsa 300 civarı bankanın batabileceğini tahmin etti. Hali hazırda özellikle ABD vatandaşları bankacılık sisteminin görünenden daha büyük bir krizin ortasında olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan sosyal medyadaki korku ve panik bankalardan kaçışı hızlandırıyor. Bu da elbette daha fazla bankanın müşterilerine ödeme yapamayacak duruma gelmesine neden oluyor.

Kripto Paraları Nasıl Etkiler

FDIC eğer trilyonlarca dolar varlığı sigortalarsa bu kesinlikle bir emsal oluşturacak. Yellen geçtiğimiz günlerde iflas eden bankalarda 250 bin dolar sigorta limitini kaldırdıklarını ancak bunun gelecekte emsal olmaması gerektiğini söylemişti. 13 Mart’ta yayınlanan ve çok sayıda bankanın sigortasız mevduat çekme riski altında olduğunu ortaya koyan bir analiz “sigortasız mevduat sahiplerinin sadece yarısı bile” mevduatlarını çekmeye karar verse, “yaklaşık 190 bankanın potansiyel olarak 300 milyar dolarlık sigortalı mevduat sahibini riske atacak şekilde” sigortalı mevduat sahiplerine zarar verme riski altında olduğunu ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin çoğunluk başkanı Tom Emmer, FDIC başkanı Martin Gruenberg’e 15 Mart’ta yazdığı bir mektupta, FDIC’nin ABD’den “yasal kripto faaliyetlerini temizlemek” için bankacılık sektöründeki “son istikrarsızlığı silah olarak kullandığı” yönündeki haberleri sorguladı. Emmer, bu eylemlerin “son derece uygunsuz” olduğu ve “daha geniş çaplı finansal istikrarsızlığa” yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tüm bu yaşananlar mevcut bankacılık sisteminin saçmalıklarını gözler önüne seriyor. Bu süreç kripto paralara iki şekilde fayda sağlayabilir. İkinci fayda artık büyük bir dönüşümü temsil edecek.

  • Fed mecburi parasal genişlemeye gider, gidiyor ve kripto paralar devasa değerlemelere ulaşır.
  • Bankacılık sisteminin kriptodan daha güvenli olmadığını gören insanlar varlıklarının en azından bir kısmını kolay eşilebilir, kolay taşınabilir ve likit bir varlık olan Bitcoin (BTC)’e yönlendirir. İşte bu aşamada Bitcoin’in 1 milyar kullanıcı hedefine büyük bir adım atılır. Orta vadede bu talep patlaması ve Bitcoin’in değer deposu olarak yaygın kabulü parasal genişlemeden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir.

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