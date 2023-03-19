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DappRadar Açıkladı: Silicon Valley Bank Krizi Bu Kripto Para Projelerini Uçurdu!

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank'ın son durumu verilere göre en çok bu kripto para projelerine yaradı!
00:14
19 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veri analitik firması DappRadar’a göre, Silicon Valley Bank’ın (SVB) geçen haftaki patlaması, merkezi olmayan finans (DeFi) işlemlerini yüksek oranda arttırdı.

“DeFi Çılgınlığı!”

DappRadar, yeni bir raporda DeFi’nin piyasa endişelerine ve çökmelere karşı oldukça hassas olma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Geçen hafta sonu, USD Coin (USDC), stablecoin’in ihraççısı Circle’ın 40 milyar dolarlık rezervinin 3,3 milyar dolarının çöken SVB’de takılıp kaldığı haberini takiben ABD dolarına olan güvenini kaybetti. Piyasa değerine göre en büyük ikinci stablecoin, Pazartesi günü 0,8788 dolara kadar düştü. DappRadar, bu rollercoaster’ın DeFi sektörü üzerinde bir dalgalanma etkisi yarattığını açıkladı. Ünlü firma açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

11 Mart’ta, SVB çöküşü ve USDC depegging’in ardından DeFi piyasası, TVL’sinde önemli bir düşüş yaşadı ve %9,6 düşerek 79,28 milyar dolardan 71,61 milyar dolara geriledi. Haber, yatırımcılar arasında panik yaratarak önemli bir satış dalgasına ve TVL’de düşüşe yol açtı. Neyse ki Pazartesi günü Silicon Valley Bank’ta tutulan USDC rezerv mevduatı tamamen halka açıktı ve bu da piyasanın istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Bu duyuru, DeFi TVL’de %13’lük bir artışla 81,15 milyar dolara ulaşmasını sağladı.

TVL, bir blok zincirinin akıllı sözleşmelerinde tutulan toplam sermayeyi temsil eden “kilitli toplam değer” anlamına gelir. TVL, ağa kilitlenen teminat tutarının varlıkların mevcut değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Lider UniSwap!

DappRadar, DeFi sözleşmeleriyle etkileşime giren benzersiz aktif cüzdan sayısının 8 Mart’ta 421.026’dan 11 Mart’ta %13’lük bir artışla 477.094’e çıktığını belirtiyor. İşlem sayısı %23 artarak 1.356.483’ten 1.668.992’ye yükseldi. Piyasa istihbarat platformuna göre, merkezi olmayan borsa (DEX) Uniswap (UNI), bu aktivite artışının arkasında yer alıyor. Şirket açıklamalarında şunları vurguladı:

En popüler merkezi olmayan borsalardan biri olan Uniswap V3, UAW’de önemli bir artış yaşadı ve 11 Mart Cumartesi günü 67.000’i geçerek 14,4 milyar dolarlık bir hacimle V3 için kaydedilen en yüksek rakam oldu. 67.000 UAW, 2021 yazından bu yana bir Uniswap Dapp’ta kaydedilen en yüksek sayıydı. Ayrıca, Uniswap V3 ort. Cumartesi günkü işlem büyüklüğü, ortalamanın neredeyse iki katı olan 170.080 dolar ve bu, Ethereum DeFi balinalarının geçen hafta sonu oldukça aktif olduğunun sinyalini veriyor.

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