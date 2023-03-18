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Veriler Işığında GRT Coin ve FRONT Coin Yorumları!

The Graph (GRT) ve Frontier (FRONT) yatırımcıları bu yıl ve önümüzdeki yıllarda fiyatların hangi seviyelere gelebileceğini merak ediyor. Gelin tüm bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim. İşte GRT coin ve FRONT coin yorumları.
22:08
18 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’de patlak veren bankacılık krizi sonrası Bitcoin (BTC) öncülüğünde yönünü hızla yukarı çeviren kripto para piyasasındaki yükseliş sürüyor. Beklendiği gibi BTC’deki yükseliş altcoin’leri de yukarı yönde harekete geçirmiş durumda. Bu noktada The Graph (GRT) ve Frontier (FRONT) yatırımcıları bu yıl ve önümüzdeki yıllarda fiyatların hangi seviyelere gelebileceğini merak ediyor, bu yönde sorular soruyorlar. Hadi gelin tüm bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim. İşte GRT coin ve FRONT coin yorumları.

GRT Coin Yorumları

Hem merkeziyetsiz finans (DeFi) hem de Web3 ekosistemindeki birçok uygulamaya güç sağlayan, Ethereum ve IPFS gibi ağlar için veri sorgulamaya yönelik bir indeksleme protokolü olan The Graph için yatırımcıların beklentisi oldukça yüksek.

Algoritmik fiyat tahmin platformu Price Prediction, GRT coin‘in 2023’ü ortalama 0,18 dolardan kapatacağını öngörürken, altcoin’in fiyatının 2024’de 0,27 dolara, 2025’de 0,39 dolara, 2026’da 0,54 dolara ve 2027’de 0,78 dolara ulaşmasını bekliyor. Bir diğer algoritmik fiyat tahmin platformu Digital Coin Price ise GRT coin’in 2023 yılını 0,33 dolar gibi bir ortalama fiyattan kapatmasını beklerken, 2024, 2025, 2026 ve 2027’de sırasıyla ortalama 0,40 dolara, 0,53 dolara, 0,72 dolara ve 0,72 dolarla ulaşacağı yönünde bir öngörü sunuyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre GRT coin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,93 yükselişle 0,1595 dolardan işlem görüyor. The Graph ağının yerel varlığında tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 12 Şubat 2021 tarihinde 2,88 dolarla kaydedildi ve şu anda ATH’ının yüzde 94,51 altında fiyatlanıyor.

FRONT Coin Yorumları

Blockchain’den bağımsız bir DeFi toplayıcısı olan Frontier için de yatırımcıların beklentisi oldukça yüksek seviyede. Price Prediction, Frontier‘in yerel varlığı FRONT coin’in 2023’de ortalama 0,29 dolar olacağını öngörürken 2024, 2025, 2026 ve 2027 için sırasıyla 0,43 dolar, 0,64 dolar, 0,93 dolar ve 1,38 dolarlık bir öngörü sunuyor. Digital Coin Price’ın FRONT coin için ortaya koyduğu ortalama fiyat öngörüleri ise 2023 için 0,49 dolar, 2024 için 0,57 dolar, 2025 için 0,78 dolar, 2026 için 1,01 dolar ve 2027 için 1,01 dolar.

CoinMarketCap, FRONT coin’in bu yazının hazırlandığı sırada gün içi yüzde 4,08 yükselişle 0,232 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Verilere göre altcoin’de ATH 17 Şubat 2022 tarihinde 6,99 dolarla kaydedildi ve güncel fiyatlarla FRONT, ATH’ının yüzde 96,68 altında fiyatlanıyor.

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