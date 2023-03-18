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DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği

Boğalar bugünün başından beri Dogecoin'i (DOGE) daha yükseğe iterken, fiyat üzerinde kontrolün boğalarda olduğu görülüyor. Peki Dogecoin için sırada ne var, Dogecoin yorumları neler ve Dogecoin geleceği nasıl, gelin daha yakından bakalım.
19:06
18 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Güncel Dogecoin grafiği, DOGE fiyatının yükseliş trendinde olduğunu ve DOGE/USD işlem çiftinin 0,07778 dolar seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Boğalar bugünün başından beri altcoin’i daha yükseğe iterken, fiyat üzerinde kontrolün boğalarda olduğu görülüyor. Peki Dogecoin için sırada ne var, Dogecoin yorumları neler ve Dogecoin geleceği nasıl, gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin Yorumları

Dogecoin’in fiyat hareketi oldukça volatil, ancak genel yönelimin yukarı yönde olduğuna dair birtakım sinyaller söz konusu. Bununla birlikte, en büyük köpek temalı kripto paranın fiyatı geçilmesi pek kolay olmayacak bir direnç seviyesiyle karşı karşıya ve bu direncin geçilememesi fiyatın 0,0732 dolar desteğini test etmek üzere bir geri çekilmeyle sonuçlanabilir.

Mevcut fiyat hareketleri son günlerde ayıların güç kaybettiğini gösteren bir yutan boğa mum çubuğu modelinin ortaya çıkmasına neden olurken, DOGE/USD işlem çifti için ilk önemli direnç 0,07876 dolar seviyesinde ve fiyatın bu seviyenin üzerine çıkması halinde Dogecoin’in bir sonraki direnç seviyesini olan 0,07880 doları hedeflemesi beklenebilir.

1 Günlük Grafikte Dogecoin Fiyat Analizi

1 günlük Dogecoin fiyat grafiği, kripto paranın alıcıların kontrolünde olduğunu ve güçlü bir yükseliş trendi içinde hareket ettiğini gösteriyor. Yükselen trend çizgisi, net bir direnç seviyesinin olmadığını ve boğaların fiyatı daha da yükseltebileceğini ortaya koyarken, yüksek volatilite kripto paranın her iki tarafta da sert hareketler yapabileceğinin işaretini veriyor.

Bollinger bandının üst seviyesi, DOGE için bir direnç noktası olarak hareket eden 0,0837 dolardan geçiyor. Bollinger bandının alt seviyesi ise şu anda DOGE için bir destek noktası olarak hareket eden 0,0648 dolar seviyesinden geçiyor. Hareketli ortalama yakınsama ve ıraksama (MACD) göstergesi de yükseliş bölgesinde. Bu, fiyattaki yukarı yöndeki yönelimin güçlü olduğunu gösteriyor. RSI göstergesi ise şu anda 36,58’de ve kripto paranın aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ettiği anlamına geliyor.

4 Saatlik Grafikte Dogecoin Fiyat Analizi

4 saatlik Dogecoin fiyat grafiği de kripto paranın güçlü bir yükseliş trendi içinde işlem gördüğünü gösteriyor. Boğalar fiyatı yükseltiyor, ayılar ise fiyatı baskı altunda tutmaya çalışıyor. DOGE’un önündeki ilk direnç seviyesi 0,07876 dolarda iken, en yakın destek seviyesinin 0,0732 dolarda olduğu görülüyor. DOGE fiyatındaki genel yönelimin yukarı yönde olduğu ve kontrolün tamamen boğalarda olduğu görülüyor.

Teknik göstergeler de kontrolün boğalarda olduğunu ortaya koyuyor. Hareketli ortalama yakınsama ve ıraksama (MACD) yükseliş bölgesinde ve güçlü bir satın alım baskısı olduğunu ortaya koyuyor. RSI ise 50’nin üzerinde ve bu kripto paranın ne aşırı alım ne de aşırı satımda olduğunun bir işareti. Bollinger bandının üst seviyesi 0,0790 dolardan geçerken, bu seviye DOGE fiyatına en yakın güçlü direnç noktası olarak hareket etmesi beklenebilir. Bollinger bandının alt seviyesi ise 0,0678 dolardan geçiyor ve bu seviyenin Dogecoin için en yakın güçlü destek noktası olarak hareket etmesi beklenebilir.

Genel olarak, Dogecoin’in güçlü bir yükseliş trendinde olduğu ve boğaların onu daha da yükseğe itmesi muhtemel görünüyor. Teknik göstergeler de kripto paranın güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu ve alıcıların sıkı bir şekilde kontrolü elinde tuttuğunun işaretini veriyor. Yatırımcıların mevcut piyasa duyarlılığını daha iyi anlamak için temel destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri gerekiyor.

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