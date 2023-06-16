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48 Yıllık Dünyaca Ünlü Trader: Kripto Paralar Buraya Gidiyor!

Özet

  • Peter Brandt bugün BTC fiyatının aşağı yönlü keskin bir hareket yapmasını bekliyor.
  • Ona göre altcoinlerin çoğu yok olacak ancak ETH ayakta kalacak.
  • Bitcoin piyasa hakimiyeti artarken fiyatı da toparlanmaya başladı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:56
16 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarla da yakından ilgilenen dünyada ünlü trader neredeyse yarım asırlık tecrübeye sahip. Ve iddialı bir tahminde bulundu. Piyasalar yeniden hareketlendi, Mayıs ayındaki düşük volatiliteden eser yok. Şimdi yatırımcılar fiyatın nereye gideceğini önceden sezmeye çalışıyor. Kıdemli trader ise tahminlerini saatler önce paylaştı. Peki kripto paralar nereye gidecek?

Dünyaca Ünlü Trader Bitcoin

Peter Brandt tam 48 yıldır ekonomiyle iç içe ve yıllardır kripto paralarla ilgili tahminlerde de bulunuyor. Yarım asrı trade hayatında devirmeye hazırlanan dünyaca ünlü analist Bitcoin‘in desteğini kaybetmekte olduğu ve aşağı yönde keskin bir hareket yapabileceğini söylüyor.

“Şimdilik aşağı yönlü.”

Brandt’a göre, Bitcoin’in fiyat hareketi, aşağı yönlü 18 günlük hareketli ortalama (MA) ve 8 günlük MA dahil olmak üzere çeşitli göstergelere dayanarak büyük bir hareket için hazırlayan kritik bir fiyat seviyesi yarattı.

“Kapanış rakamı %1’in 10’da 3’ü aralığında. Bu, fiyat dengesinin tanımıdır. ‘Menteşe’ davranışı.”

“Menteşe”, yatırımcıların dijital bir varlıkta önemli bir trend dönüşünün gerçekleşmek üzere olduğu anı tanımlamak için kullandıkları bir terimdir.

Dünyaca Ünlü Analist ETH Yorumu

Odağındaki tek kripto para Bitcoin değildi. Analist altcoinlerin kralı olan ETH hakkında da görüşlerini paylaştı. Brandt, Bitcoin’in en yakın rakibinin diğer kripto paralardan çok farklı bir performans göstereceğini düşünmüyor. Onun da diğerleri gibi daha büyük dipler yapmasını bekliyor.

Ancak piyasadaki yaygın görüş bu değil. ETH özellikle negatif enflasyonu nedeniyle boğanın şimdiden favorileri arasında sayılıyor. Üstelik ağdaki işlemler arttıkça yakılan ETH miktarı da katlanacağı için belki de en büyük yükseliş dönemlerinden birini (eğer gelecekse) önümüzdeki boğa sezonunda yaşayabilir.

Peter şunları söyledi;

“Bitcoin kriptoda maratonu bitirecek TEK bahis. Diğerleri ETH de dahil olmak üzere sadece özenti ya da dolandırıcılıktır.”

BTC ve ETH dünyaca ünlü analist için Altın ve Gümüş’e benziyor.

Altın BTC ise gümüş ETH’dir. ETH muhtemelen hayatta kalacaktır ama BTC efsanedir”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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