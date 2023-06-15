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Altcoin kralı devam eden ayı sezonunda birçok başarıya imza attı ve eğer gelecekse sonraki boğa sezonuna güçlü bir giriş yapacak. Kısa vadede onlarca sebepten düşüş yaşayan fiyat kriptonun kendine özgü sorunlarından mustarip. Peki son düşüş bir alım fırsatı getirir mi?

ETH Grafik Yorum

Ethereum (ETH) fiyatı son 24 saatte saydığımız onlarca nedenden dolayı kripto paraların geri kalanıyla birlikte düşüyor. Kayıp %7’ye ulaştı ve Bitcoin fiyatı 25.000 doları da tutamadığı için daha derin dip beklentisi artıyor. Ethereum, piyasadaki sarsıntının ortasında uzun vadeli sadık yatırımcılarının bazılarından önemli çıkışlara tanık oldu. Santiment’in Ortalama Coin Yaşı verilerine göre, özellikle uzun vadeli yatırımcılar arasında ağ çapında bir satış gerçekleşti.

Ortalama Coin Yaşı, dolaşımdaki coinlerin mevcut adreslerinde geçirdikleri ortalama gün sayısını ölçerek uzun vadeli yatırımcıların piyasa duyarlılığını değerlendiriyor. Aşağıdaki grafik, ETH Ortalama Coin Yaşının 4 Haziran ile 15 Haziran arasında %9 düşüşle 37,87’den 34,56’ya gerilediğini gösteriyor.

Bu veri yatırımcıların devam eden FUD nedeniyle çözülmeye başladığını gösteriyor. Üstelik son veriler daha büyük kayıpların öncü sinyali de olabilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini

Geçtiğimiz hafta boyunca, ETH’yi çevreleyen genel piyasa duyarlılığı kritik derecede negatif alana kaydı. Eğer boğalar 1.600 dolar seviyesini tutmakta başarılı olamazsa ETH fiyatının 1.500 dolar altında daha derin bir dip yaptığını görebiliriz. Bu bölgede, In/Out of Money Around Price verileri, ortalama 1.607 dolarlık fiyattan 2,6 milyon ETH satın alan 2,3 milyon yatırımcıdan oluşan bir küme gösteriyor. Ayılar bu destek bölgesini temizleyebilirse, ETH muhtemelen 1.500 dolara doğru düşecektir.

Yine de ETH tekrar 1.700 doların üzerine çıkabilirse boğalar negatif duruşu geçersiz kılabilir. Mevcut görünüm 1.350 dolar seviyesindeki destek alanına kadar potansiyel düşüşe işaret ediyor. SEC baskısının hafiflemesi orta vadede beklenmiyor. En iyi ihtimalle önümüzdeki haftalarda Ripple’ın zaferi piyasaları yeniden cesaretlendirebilir. Ripple CEO’su davanın bitiş tarihi için Haziran sonuna işaret etmiş olsa da şimdilik yol haritası bu tarihi desteklemiyor. Uzmanlar yaz sonuna kadar davanın neticelenmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.