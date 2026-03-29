29 Mart kripto para piyasaları son durum

  • 26 Mart günü haftalardır görülmeyen 171 milyar dolar üstü BTC ETF çıkışı görmüştük. Cuma günü de İran müzakerelerinin uzaması nedeniyle 225 milyar dolarlık çıkış oldu.
  • Üç haneli petrol fiyatı, ABD ekonomi verilerine yansımaya başlayan savaş etkileri derken Trump’ın 6 haftalık hedef süresinin tutmayacağına dair artan endişeler Bitcoin fiyatının artık net biçimde baskılıyor.
  • 6 Nisan tarihine kadar yani önümüzdeki hafta boyunca Bitcoin (BTC) grafiğini şekillendiren şey müzakerelere dair tarafların açıklamaları olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin haftayı kapatmaya hazırlanırken 66.800 dolarda alıcı buluyor ve altcoinler düne göre zayıf da olsa toparlandı. İran müzakereleriyle ilgili geride bıraktığımız 48 saatlik sürede tahmin edilen ilerleme kaydedilemedi. Trump yine yanıldı ve bunda Cuma günkü İran saldırılarının payı yüksek.

Bitcoin (BTC)

26 Mart günü haftalardır görülmeyen 171 milyar dolar üstü BTC ETF çıkışı görmüştük. Cuma günü de İran müzakerelerinin uzaması nedeniyle 225 milyar dolarlık çıkış oldu. ABD bölgeye bir yandan asker gönderirken diğer yandan müzakereler için çabalıyor. Fakat tüm bunlar olurken müzakerelerin önünü kesecek türden kritik tesislere saldırılar da devam ediyor.

Üç haneli petrol fiyatı, ABD ekonomi verilerine yansımaya başlayan savaş etkileri derken Trump’ın 6 haftalık hedef süresinin tutmayacağına dair artan endişeler Bitcoin fiyatının artık net biçimde baskılıyor. Stagflasyon hakkındaki değerlendirmemizde Bitcoin’in savaş veya enflasyona karşı koruma aracı “olmadığını” ispatladığını ve bu yüzden sürecin uzaması halinde kayıpların artmasının beklendiğini yazmıştık.

6 Nisan tarihine kadar yani önümüzdeki hafta boyunca Bitcoin (BTC) grafiğini şekillendiren şey müzakerelere dair tarafların açıklamaları olacak. Önümüzdeki hafta bugün geldiğindeyse muhtemelen dananın kuyruğu kopacak çünkü Trump son tarihi ilk defa ertelemiyor ve yine başarılı olamazsa İran’a en büyük darbeyi vurup onu masaya zorlamak isteyecektir.

BTC ATH sonrası ikinci düşüş basamağını oluşturuyor ve grafikte işaretli dar alanın artık sonuna geldik. Nisan 6 hedefi muhtemelen bu dar aralıkta aşağı veya yukarı yönlü kırılma göreceğimiz tarih olacak. Bu yüzden 62 bin dolar eşiğinin korunması önemli. Önceki kanal 77 gün sürmüştü bu kanal ise 60 günü devirmek üzere eğer BTC bir basamak daha oluşturursa bu senaryoda 47.500 doların taban olduğu yeni bir aralık görebiliriz.

Kripto Paralar

Hafta sonu hacimsizliği tasfiyelere de yansıdı son 24 saatte sadece 129 milyon dolarlık likidasyon gördük. Bunların çoğunu ETH ve BTC short tasfiyeleri oluşturdu. Altcoinlerin geri kalanında long tasfiyeleri yoğunlukta.

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında kazanan SIREN oldu ve son 7 günde %66 kazanç elde etti. M Coin %35 ve NIGHT %16 artış yaşadı. ETHFI, WLD, DCR, DOT, MORPHO, SEI, XTZ, AAVE ve NEAR kaosun ortasında haftalıkta çift haline kayıp yaşayan altcoinler oldu. Korku endeksi 25’te kripto paraların toplam piyasa değeri 2,3 trilyon dolar eşiğini koruyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
