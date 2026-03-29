XRP fiyatı $1.40 direnci aşılmadan yükseliş ivmesi kazanamıyor

XRP fiyatı son dönemde dalgalı bir seyir izlerken, kripto para piyasasında kritik bir eşikte hareket ediyor. Fiyat, son olarak 1,34 dolar civarında dengelenmiş durumda ve gün içi ufak artışlar kaydediyor. Son haftalarda 1,30 ile 1,50 dolar aralığında sıkışmış bir yapı görülüyor; bu durum, piyasa belirsizliğinin sürdüğü izlenimini veriyor.

Teknik görünüm karışık sinyaller veriyor

XRP’de yakın vadede hareketli ortalamalar ve teknik göstergeler farklı yönler işaret ediyor. Çoğu kısa ve orta vadeli hareketli ortalama fiyatın altında seyrediyor ve bu durum piyasa üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. 10 dönemlik üssel hareketli ortalamanın 1,39 dolar civarında, 200 dönemlik basit hareketli ortalamanın ise 2,06 dolar seviyelerinde yer aldığı görülüyor. Bu seviyeler, yukarı hareketin önündeki engellerin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr bölgede bulunurken, Stokastik %K ve Williams %R gibi bazı göstergeler aşırı satım sinyali veriyor. Bu da kısa vadede bir toparlanma ihtimalini canlı tutuyor. Ancak genel olarak, yön konusunda kararsız bir piyasa yapısı söz konusu.

Analist Julia Yusanchik, trend çizgisinin ve kısa vadeli desteğin altına inilmesine rağmen kanal yapısının bozulmadığını belirtiyor. Yusanchik’in değerlendirmesine göre, haftalık zaman dilimleriyle birlikte pozitif sinyaller kısmi bir toparlanma potansiyeline işaret ediyor.

Destek ve direnç seviyeleri fiyatın yönünü belirleyecek

Fiyatın 1,40 dolar seviyesini aşması yükselişin başlaması için belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Bir süredir 1,39–1,41 dolar aralığında önemli hareketler gözleniyor. Bu bölge üzerinde kalıcı bir yukarı hareket, piyasada daha olumlu bir eğilim oluşturabilir. Aksi halde satış baskısı devam edebilir.

Aşağıda ise 1,25–1,20 dolar aralığı ile 1,1180 dolar seviyesi öne çıkıyor. Özellikle 1,1180 dolar tarihi bir destek noktası olarak öne çıkarken, piyasada likidite yoğunluğunun da bu bölgede oluştuğu belirtiliyor. Fiyat bu bandın altına gerilerse, psikolojik öneme sahip 1,00 dolar kritik bir eşik olarak izleniyor.

Yukarı yönlü bir fiyatlanma için ise 1,40 ve 1,50 dolar seviyelerinin aşılması gerekiyor. Bu durumda, fiyatın sonraki dirençleri 1,66 dolar ve üzerine taşınabilir. Analistler burada alıcıların etkinleşmesi halinde, alım yönlü eğilimin güçlenebileceğini düşünüyor.

Buna karşılık, yukarı hareketler kalıcı olmazsa, teknik analizler fiyatın aşağı yönlü hareketlerine karşı hassas bir dengede olduğunu gösteriyor. Özellikle kırılan desteklerin hızla geri alınamaması, piyasada yeni satış dalgalarını tetikleyebilir.

Piyasa katılımcıları kararsız, kısa vadede fırsatlar izleniyor

XRP’de devam eden bu dalgalı süreçte piyasa genel olarak nötr bir tutum sergiliyor. İşlem hacimlerinde belirgin bir artış henüz gözlenmezken, aşırı satış bölgesindeki teknik göstergeler kısa süreli tepki alımlarına zemin hazırlayabilir.

Yine de, yükselişin devamı ve kalıcılığı için güçlü hacimlerin yanı sıra fiyatın önemli direnç seviyeleri üzerinde istikrarlı şekilde tutunması gerekecek. Piyasanın kısa vadede hangi yönde ağırlık kazanacağı, kritik destek ve direnç bölgelerinin test edilip edilmemesine bağlı olarak şekillenecek.