XRP fiyatı kritik direnç seviyesinin ardından yön arayışında

XRP fiyatı kısa süreli toparlanmaların ardından dar bir aralıkta yatay hareketini sürdürüyor. Varlığın yakın dönemdeki performansı, özellikle 1,40 dolar sınırının aşılması gerekliliği üzerinde yoğunlaşıyor. Analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece aşağı yönlü baskıların devam edebileceğini vurguluyor.

Kritik direnç ve destek bölgelerinde dalgalanma

XRP, 1,30 ile 1,50 dolar arasında sıkışmış durumda bulunuyor. Son veriler fiyatın 1,34 dolar civarında sıkıştığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların piyasadaki yön arayışını sürdüğünü ve net bir eğilim oluşmadığını ortaya koyuyor.

Teknik göstergeler de belirsiz bir tablo çiziyor. Oscilatörler çoğunlukla nötr sinyaller üretirken, ortalamalar ağırlıklı olarak aşağı yönlü seyrediyor. Bu nedenle kısa vadede sınırlı bir istikrar görünse de, genel yönün hâlâ kırılgan olduğu değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Julia Yusanchik, trend çizgisinin ve kısa vadeli desteklerin kırıldığını belirtirken, haftalık zaman dilimindeki pozisyonlanmanın yukarı yönlü olasılığa işaret ettiğini aktarıyor.

“Trend çizgisi kırıldı ve destek kaybedildi, ancak haftalık ve kısa vadeli grafikler hâlâ alım yönünü destekliyor” açıklamasıyla konsolidasyon sürecinin sürebileceğine işaret ediyor.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

1,40 dolarlık direnç bölgesi, XRP için önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor. Kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar da bu seviyeye yakınsıyor ve bölgenin kritik değerini artırıyor. 10 dönemlik üssel hareketli ortalama 1,39 dolar, 200 dönemlik basit hareketli ortalama ise 2,06 dolar seviyelerinde yer alıyor. Bu yapının, fiyatın üstünde gölgelik oluşturduğu ifade ediliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr bölgeye yakın hareket ediyor ve belirgin bir yön tercihi vermiyor. Stokastik ve Williams %R gibi göstergelerde ise aşırı satım sinyalleri görülüyor; bu da alıcıların hakimiyeti sağlaması durumunda kısa vadede tepki yükselişi olabileceğine işaret ediyor.

Fiyatın 1,39-1,41 dolar aralığını yeniden kazanması halinde yönün yukarı çevrilebileceği belirtilirken, bu bölgeden sert bir reddedilme yaşanması hâlinde düşüş eğiliminin devam edebileceği öngörülüyor.

Destek bölgeleri baskı altında

Kısa vadeli olumlu sinyallere karşın, fiyatın aşağı yönlü risklerle karşılaştığı görülüyor. Yükselen trend çizgisinin kaybedilmesi sonrası, piyasanın dikkati 1,25-1,20 dolar aralığı ve geçmişte önemli hareketlere sahne olan 1,1180 dolar bandına yönelmiş durumda.

Özellikle 1,00 dolarlık psikolojik seviye de XRP için önemli bir sınır niteliği taşıyor. Bu tür yuvarlak seviyeler, büyük yatırımcı ilgisi ve yoğun alım-satımlar nedeniyle piyasada yön değişimleri için kritik olabiliyor.

Analizlerde, daha önce bu bantta yüksek işlem hacmi gözlenmesine rağmen, yukarı yönlü kalıcı bir tepki oluşmadığı aktarılıyor ve bu seviyelerin izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Eğer 1,00 dolar da aşağı yönlü kırılırsa, fiyatın 0,85-0,80 dolar bölgelerine kadar gerilemesi gündeme gelebilir.

Alım ve satım baskısı arasındaki denge sürüyor

Piyasada genel algı nötr görünümü sürdürüyor. Kısa vadeli toparlanma işaretleri bulunsa da, fiyatın güçlü şekilde direnç üstüne çıkması bekleniyor. Hacim ve kabul gören fiyat seviyeleri güçleninceye kadar yatırımcılar aşırı risk almaktan kaçınmayı tercih ediyor.

Yakın vadede XRP fiyat seyrinin, belirgin bir yön oluşana kadar dar bantta dalgalanması ve alım-satım baskıları arasında dengenin korunması bekleniyor.